Видео недели: «Хранители Госсовета», форма «КАМАЗа» и трейлер «Оно-2»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Хранители Госсовета»

В соцсетях появился ролик, посвященный выборам в Госсовет Татарстана и выполненный в стиле фильма о супергероях «Хранители». Лица героев оригинального фильма заменены лицами татарстанских парламентариев при помощи нейросети. Эксперты по просьбе «Реального времени» оценили анонимный креатив.



Форма ФК «КАМАЗ»

Челнинский ФК «КАМАЗ» презентовал новую форму с QR-кодом. Для этого был снят ролик, отсылающий к «Бригаде» и «лихим 90-м». Позже видео удалили с официальных каналов клуба, но на YouTube оно осталось.

Финальный трейлер «Оно-2»

На этой неделе вышел официальный финальный трейлер фильма ужасов «Оно-2». Напомним, что вторая часть новой экранизации романа Стивена Кинга рассказывает о повзрослевших героях, возвращающихся в родной город, где они когда-то смогли одолеть Пеннивайза.

Кокорин и Мамаев: Russian Mean Machine

Отправленные в колонию российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают тренировки и за колючей проволокой. Mash выложил кадры играющих в футбол спортсменов.

Казанский каскадер

В Казани попал на видео мужчина, спрыгнувший с балкона на крышу автобуса. Экстремал совершил свой трюк на улице Карла Маркса. Запись оказалась короткой — что стало с любителем острых ощущений, неизвестно.

Татарстанские дети в Крыму

Более 50 детей из Татарстана попали в больницу Евпатории из-за некачественного питания в лагере. Переносчиками норовируса оказались сотрудники столовой лагеря. Сегодня школьники должны вернуться в Казань.

Армия дельфинов

У берегов Калифорнии засняли сотни дельфинов. Житель города Сан-Клементе заметил их в прошлое воскресенье. Ролик получился потрясающим.

Плачущий водитель

Челнинский автобус перевернулся в Башкирии вечером в прошлое воскресенье. В результате ДТП погибли шесть человек. Водитель автобуса был арестован, в суде он не смог сдержать слез.

Гигантский морской дьявол

В Сети распространился ролик, на котором запечатлен скат Манта, также известный как гигантский морской дьявол. Он подплыл к людям, прося о помощи: в глаз ската впился рыболовный крючок.

Минниханов: надо браться за любую работу

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на Летнем кампусе президентской академии. Он рекомендовал студентам не бояться и «браться за любую работу».

«Вы люди грамотные, образованные, вам подучиться, переквалифицироваться несложно. Вам сегодня намного проще, чем тем, кто жил раньше», — сказал Минниханов участникам кампуса.