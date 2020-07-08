10 лет Гузель Удачиной: успешные проекты, разносы от начальства и громкие заявления

10 фактов о работе Гузель Удачиной на посту уполномоченного по правам ребенка в Татарстане

Вот уже 10 лет должность уполномоченного по правам ребенка в нашей республике занимает Гузель Удачина — ее назначили на должность 8 июля 2010 года. «Реальное время» решило собрать десятку интересных фактов о детском омбудсмене — от внедрения успешных программ и громких заявлений до разносов от вышестоящего начальства и обвинений в ее адрес.

Финишный 2020-й год



В 2010 году Гузель Удачину впервые назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан. В 2015-м, когда окончился первый срок, она переизбралась и занимает должность детского омбудсмена по сей день.



Этот год станет последним для Удачиной в статусе уполномоченного по правам ребенка. В одном из своих интервью она предупреждала: «Я вынуждена буду уйти в 2020 году, потому что на эту должность назначают не более чем два раза на 5 лет». Кто сменит ее на этом посту — пока неизвестно.

Вечная проблема ограниченных полномочий

За 10 лет нахождения Гузель Удачиной на посту уполномоченного по правам ребенка от нее не раз звучали жалобы на «ограниченные полномочия детских омбудсменов» — например, в возможности участия в судебных процессах.



В 2016 году, выступая с итоговым докладом в Госсовете РТ, она обратила внимание и на то, что полномочия детских омбудсменов «существенно ограничены нормами федерального процессуального законодательства».



Это заявление (как и предварявший его доклад, но об этом чуть ниже) вывело из себя спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, обрушившегося на Удачину: «Какие вам полномочия еще нужны? Кривая опасных направлений с детьми опасно растет и чуть ли не вертикально! У вас большие резервы».

Неоправдавшиеся надежды

В 2019 году были внесены поправки в закон об уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан. Вот что в нем изменилось: минимальный возрастной ценз для кандидата на эту должность снизился с 35 до 30 лет, появилась возможность инициировать административные иски в защиту прав детей и подростков, но часть надзорных полномочий была ограничена.

По признанию Гузель Удачиной, она и ее коллеги рассчитывали, что измененный закон добавит им полномочий, но их надежды не оправдались.

— Мы очень сильно надеялись, что он добавит нам полномочий, наделит процессуальной правоспособностью осуществлять судебную защиту прав детей. На деле получили половинчатое решение. Такую самостоятельность в гражданском судопроизводстве получил лишь уполномоченный по правам ребенка в РФ, а на региональном уровне мы получили право инициировать процессы в административном порядке — оспаривать незаконные решения, действия и бездействие органов государственной власти, местного самоуправления, — рассказывала «Реальному времени» омбудсмен. — Раньше выходили на органы власти с заключением по ситуации, а если они не реагировали — обращались в прокуратуру, и та принимала свои меры, в том числе могла обратиться в суд. Сейчас мы можем обжаловать незаконные действия и бездействие, если они нарушают права детей, сами. Этот плюс нам дал федеральный закон.

«Это ваша беззубость, Гузель Любисовна»

На заседании Госсовета РТ, о котором мы уже писали выше, Фарид Мухаметшин, заслушав доклад Гузель Удачиной, не смог сдержать эмоций. Спикера возмутило как обилие проблем по линии детского омбудсмена (сложности в работе с детьми, детская преступность, преступления по отношению к детям, их половая неприкосновенность), так и отсутствие внятного объяснения причин происходящего в республике.

По мнению Фарида Мухаметшина, с таким обилием проблем Удачина давно должна была «бить во все колокола». А на ее ремарку об ограниченных полномочиях спикер жестко заявил: «Это ваша беззубость, Гузель Любисовна, по-другому мы не можем оценивать».

Омбудсмен против беби-боксов

Должность уполномоченного по правам ребенка обязывает комментировать довольно неоднозначные вопросы. К ним можно отнести тему установки беби-боксов. Как рассуждала в одном из своих интервью Гузель Удачина, с одной стороны, беби-боксы — это здорово, а с другой — «мы на уровне государства предлагаем людям возможность избавиться от своих детей». Завершая свою мысль, детский омбудсмен заявила: «Я против беби-боксов».



Несправедливые обвинения

За минувшие 10 лет Гузель Удачина несколько раз оказывалась в крайне неприятных ситуациях, когда ее слова перевирались прессой либо в ее адрес сыпались неоправданные обвинения.



К примеру, в 2018 году некоторые республиканские СМИ сообщили, что уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина посоветовала многодетной матери сдать детей в приют на время выплаты ипотеки. Однако, как выяснилось позднее, эти слова принадлежали сотрудникам органов опеки, а вовсе не омбудсмену.

А в прошлом году «отметилась» оскандалившаяся жительница Набережных Челнов, посадившая за руль движущегося на большой скорости автомобиля 6-летнего сына. На своей странице в соцсети женщина выступила с критикой в адрес уполномоченного по правам ребенка: «…Ограничила моего ребенка в посещении школьного учреждения и прервала учебный процесс в связи с изъятием одежды ребенка, телефонной связи, а также просмотра телевизора. Нарушать таким образом права ребенка некультурно. Теперь дети без связи телефонной со мной, без телевизора, компьютера и верхней одежды при зимней погоде».



После этого Гузель Удачиной пришлось объяснять через СМИ, что она не имеет отношения к происходящему в семье челнинки.

Что говорит статистика

Любопытно было изучить статистику, затрагивающую сферу ответственности уполномоченного по правам ребенка. За последние 10 лет ситуация по многим негативным явлениям стала лучше. Так или иначе, Удачина приложила к этому руку.



С 2010 по 2019 годы плавно снижалось число детей, которые воспитываются в интернатных учреждениях: в 2010-м таких детей было 1 064, а в 2019-м — 541.



Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тоже стало меньше: в 2010-м их было 12 359, а в 2019-м — 10 812.

С 2015 по 2019 год уменьшалось число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2015 году их число составляло 1 057 человек, то в 2019-м оно опустилось до 818.

Количество детей, которые воспитывались в семьях, находящихся в социально опасном положении, тоже сначала стабильно снижалось, но потом наметился небольшой рост. С 2015 по 2017 год (в этом году отмечается самый низкий показатель в 2 163 ребенка) шел спад, после чего начался подъем (в 2019 году показатель достиг отметки в 2 508 детей).



Защита детей от вредной информации

В 2016 году Гузель Удачина выступила с предложением о принятии на уровне Татарстана республиканской программы информационной безопасности детей. Омбудсмена очень беспокоил практически неограниченный и нерегулируемый доступ ребят к контенту, причиняющему вред их здоровью и развитию.



Судя по всему, к Гузель Удачиной все-таки прислушались, поскольку спустя год правительство Татарстана утвердило «дорожную карту» для защиты детей и молодежи до 23 лет от вредной информации в интернете и медиапространстве.



В рамках программы планируется повышать уровень медиаграмотности детей и их родителей, формировать у них позитивную картину через специальные уроки, собрания, агитационные листовки, книжные выставки.

А еще чиновники намеревались запретить сувенирную продукцию и детские аксессуары с негативной знаково-познавательной атрибутикой и даже игрушки-монстры.

«Точка трезвости»

Один из действительно выдающихся проектов, возникших по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, — «Точка трезвости». Он предусматривает лечение родителей, страдающих алкоголизмом, от зависимости по инновационной методике.

С 2015 по 2019 год в рамках проекта на лечение 246 человек потратили 28,7 млн рублей. Успешно прошли полный курс лечения и завершили программу 202 человека (82% всех участников). Благодаря этому 472 ребенка не стали сиротами и остались жить в своих семьях.

Дружба с прокуратурой

На начальном этапе становления института уполномоченного по правам ребенка в РТ перед Гузель Удачиной стояла задача по налаживанию контактов с другими официальными учреждениями и ведомствами.



Очевидно, что крайне полезной для детского омбудсмена могла стать дружба с прокуратурой — именно в этом направлении и начала двигаться Гузель Удачина, едва заняв свой пост. «Прокуратура — это одна из первых федеральных структур, с которой мы заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. У нас тесное взаимодействие — это наши самые первые коллеги, и это очень важно для усиления наших взаимных возможностей по защите прав ребенка», — рассказывала чиновница.