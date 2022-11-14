Депутаты отрегулируют выгребные ямы татарстанцев

Парламентарии предлагают ввести госрегулирование обращения со стоками от частного сектора по примеру ТБО

Убить сразу трех зайцев — пресечь «браконьерский» слив канализационных отходов в реки, леса и овраги, защитить жителей частного сектора от произвола цен на вывоз содержимого септиков и ввести госрегулирование этого вида услуг как в случае с ТБО — намерены депутаты татарстанского парламента. Пока потребители услуги по вывозу отходов воюют с регоператорами за право платить в соответствии с фактическим количеством мусора, они готовят обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе российского правительства Михаилу Мишустину «О необходимости совершенствования правового регулирования обращения с жидкими отходами». Подробнее о том, как в Татарстане предлагают урегулировать ситуацию с жидкими коммунальными отходами, чем вызвана эта инициатива и как это «аукнется» жителям региона, авторы инициативы рассказали «Реальному времени».

«Неурегулированные» частные стоки — дело государственной важности



Урегулировав (правда, не до конца, если судить по жалобам жителей республики на захламленные контейнерные площадки) ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов, татарстанские парламентарии обнаружили существенный пробел в области регулирования обращения с жидкими канализационными отходами. В готовящемся послании к председателю Госдумы и главе правительства указано, что после того, как почти два года назад действовавшие с 1997 года Правила предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов утратили силу, регулирование определения стоимости этих услуг не осуществляется и «граждане вынуждены оплачивать их по произвольным ценам», что «приводит к социальному дисбалансу».

Речь идет о канализационных отходах, образующихся, в основном, в частном секторе либо в небольших многоквартирных домах, оснащенных септиками и выгребными ямами, а не присоединенных к централизованным системам канализации, откуда стоки попадают на очистные сооружения. В Татарстане сейчас таких домов 30,2%, причем основная их масса приходится на сельские населенные пункты, там 77,8% домов сливают канализационные отходы в ямы, откуда их периодически вывозят ассенизаторские машины. Картина в республике, по данным Росстата, кстати, даже несколько лучше, чем в среднем по России, где только 65,4% жилищного фонда подключено к канализационным сетям, а на селе — лишь 18,3%.

В проекте обращения, уже одобренного участниками совместного заседания Комитета по жилищной политике и инфраструктурного развитию и Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, предлагается, чтобы уже на федеральном уровне изучили ситуацию и рассмотрели «вопросы совершенствования правового регулирования обращения с жидкими бытовыми (коммунальными) отходами с формированием полноценного цикла обращения с ними (тарификация, транспортирование, очистка, утилизация) и введения государственного регулирования тарифов на услуги централизованной системы водоотведения».

Фото: odstroy.ru

Ассенизатора в «Водоканал» низким тарифом не заманишь

За наведение порядка и введение госрегулирования в сфере обращения с бытовыми канализационными отходами двумя руками «голосуют» в казанском «Водоканале». Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе предприятия, несмотря на низкие тарифы для предпринимателей, которые готовы цивилизованно — на основе договоров — работать по сдаче отходов на канализационные станции, большое количество стоков попадает в городскую канализацию незаконным путем. Ассенизаторы «браконьерят»: втихаря вскрывают крышки канализационных колодцев и сливают туда из цистерн выкачанные из выгребных ям стоки. Либо еще хуже — сливают их в водоемы, овраги и т.п. По этой причине сегодня даже невозможно оценить реальный масштаб проблемы и выяснить, сколько вообще образуется у нас жидких бытовых отходов.

— Те предприниматели, которые работают с нами на договорной основе, сдают на канализационные насосные станции по 5—10 кубометров стоков за один рейс, а в месяц мы принимаем от них в среднем около 45 тысяч кубометров отходов, — сообщили нашему изданию в пресс-службе «Водоканала». — Бизнес этот развит, на сегодня у нас заключено порядка 100 договоров с предпринимателями, однако общее количество владельцев ассенизаторских машин и объем образующихся в Казани жидких бытовых отходов мы оценить не можем.

В «Водоканале» назвали стандартные цены на прием жидких отходов от ассенизаторов:

— Тариф с учетом негативного воздействия отходов на окружающую среду, если неизвестно их происхождение, — 96 рублей 60 копеек за кубометр. Но если ассенизатор предъявляет нам договор с клиентом, из которого следует, что отходы вывезены из септика или выгребной ямы в частном доме, то тариф резко снижается — до 27 рублей 69 копеек за «куб».

Фото: yandex.ru

«Мне договор и скандалы ни к чему»

— Недавно я вызывала ассенизаторскую машину по объявлению, чтобы откачать отходы, — рассказала «Реальному времени» жительница поселка «Нагорный» Ирина Сутеева. — Это обошлось мне в 2,5 тысячи рублей, септик у нас рассчитан на 4 кубометра, но он не был заполнен, что называется, под завязку, а сколько именно в нем накопилось, сказать трудно. Никакого договора я ни в этот раз, ни раньше с ассенизатором не заключала — они же не предлагают. Хотя мне нетрудно было бы подписать такой договор, тем более что ассенизаторы, называя цену, клянутся и божатся, что дешевле никак нельзя — и так, мол, работают себе в убыток.

В Интернете полно объявлений от организаций и частных лиц, предлагающих откачать канализацию. Цены разнятся — от 1 500 рублей до 4 000, причем у многих цены варьируются не только от объема услуги, но и от местоположения выгребной ямы. В Мирном, Борисково, Отарах — дешевле, в Салмачах, на Старых Горках, в «Алтане» — дороже.

На вопрос, почему возникала такая градация, ассенизатор Степан, которому корреспондент позвонила по объявлению, ответил вопросом:

— А вы давно стояли в пробках, к примеру, в Салмачах? Если я туда заеду, день потеряю, больше уже точно ничего не заработаю.

Автор другого другого объявления Инсаф назвал цену в 2 800 рублей за откачку из 3-кубовой выгребной ямы. У него цена от адреса клиента не зависит, но, как и другие ассенизаторы, он применяет «повышающий коэффициент», если до колодца надо тянуть от машины дополнительные шланги.

Еще один предприниматель, который не разрешил называть даже свое имя, раскрыл изданию причину, по которой лично он не любит заключать с клиентами договоры, дающие право на скидку при сдаче отходов в «Водоканал»:

— Люди разные бывают. Бывают жадные, бывают склочные. Я договоры раньше заключал. Потом мне один «богатенький буратина» такое устроил! Он с чего-то решил, что я плохо выкачал, и давай скандалить: все, говорит, договор у меня есть, я на тебя в Роспотребнадзор напишу, юриста найму, в суд подам… Не подал, конечно. Но мне скандалы ни к чему. Сейчас если попросят договор заключить, я просто откажусь работать. Без договора-то я приехал, откачал и уехал. Если заказчика что-то не устраивает, у него только мой телефон и никаких доказательств, что я у него работал.

Фото: sidingvin.ru

А точно роста тарифов не будет?

Комментируя законодательную инициативу Татарстана «Реальному времени», Александр Тыгин заявил, что госрегулирование в этой области должно пойти на пользу конечному потребителю, а самое главное, снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду. Сейчас, считает он, человек, вызвавший ассенизаторскую машину, вынужден платить назначенную, нередко завышенную цену, при этом с ассенизатором у «Водоканала» может быть заключен договор, согласно которому тот платит за утилизацию отходов сущие копейки и имеет несоразмерно большую маржу.

Кроме того, по его мнению, госрегулирование позволит наконец внести ясность в вопрос о том, сколько отходов действительно сдается на утилизацию, а сколько сливается тайком и неочищенными попадает в водоемы и почву. При госрегулировании, убежден он, удастся и в этой области навести порядок, и обеспечить справедливую оплату услуги потребителями:

— Я уверен, что роста тарифов на эту услугу не будет (по сравнению c сегодняшними ценами частников, — прим. ред.). Сегодня вы имеете дело с «невидимой рукой рынка», сейчас мы имеем дикий хаос, начиная с цены для клиента и заканчивая тем, что ассенизатор гарантированно сливает отходы в овраг. Как только мы вводим регулирование, хаос исчезает.

Впрочем, при обсуждении на заседании двух комитетов, ряд выступающих говорили, что еще только предстоит изучить статьи расходов и просчитать все затраты ассенизаторов, а лишь потом думать о том, каким должен быть тариф на вывоз жидких коммунальных отходов. А присутствовавший на совместном заседании двух комитетов глава Госсовета Фарид Мухаметшин, подводя итоги, заметил, что «не повышать тарифы, наверное, не удастся».

Чем ближе к «земле» мы стремимся, тем острее проблема

На вопрос, не обернется ли эта инициатива негативными последствиями, которые особенно ощутимы в периоды экономического спада, возникновением своего рода «монополии» выигравшего конкурс на право оказания услуг крупного оператора, как это случилось с ТКО, и разорением мелких предпринимателей, которые сейчас худо-бедно себя кормят, а потеряв работу, лишатся источника существования для своих семей, Александр Тыгин возразил:

— Если регоператор выиграл конкурс — это уже не монополия. Это совсем не аргумент. Монополист, отобранный по конкурсу, — это гарантированный срок [оказания услуги] и гарантированный объем инвестиций, которые он должен потом вернуть. Если такие правила не будут установлены, то порядка в этой низкорентабельной области не будет вообще. Или мы тогда по умолчанию должны взять это на бюджет — закупить транспорт, начать возить в больших объемах отходы. Мы этого никогда не делали даже в Советском Союзе!

Тем не менее, по его мнению, острая необходимость в госрегулировании возникла именно сейчас, и причины ее связаны с тем, что сейчас все больше людей стремятся перебраться из многоэтажных «человейников» в индивидуальное жилье, которое дешевле и строить, и содержать, а жить в нем хотят с комфортом:

— Сейчас объем малоэтажного строительства настолько стремительно растет, что давление на экологию стало непомерным. И если мы сейчас не выгребем все это, не введем строгий контроль, мы завтра будем жить в ужасной стране. А первым делом необходимо оцифровать масштабы проблемы, определить, сколько нужно транспорта, который эффективно будет осуществлять вывоз отходов. Госрегулирование позволит это сделать, а также урегулировать три процесса — экологический, социальный и развития бизнеса.

Фото: realnoevremya.ru

Кого не пугает ответственность

Вопрос, насколько актуальна сейчас эта задача, «Реальное время» задало и представителям республиканского Министерства экологии и природных ресурсов.

— Нарушение требований к обращению с жидкими бытовыми отходами является нарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — пояснил нам первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ, главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов. — За него предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч рублей. Кроме того, при сбросе отходов именно на почвы предусмотрена также ответственность по статье 8.6 КоАП. При этом для лица, которое сбрасывает этот вид отходов на почву, кроме административной ответственности, предусмотрена и гражданско-правовая ответственность — ему предъявят причиненный почвам ущерб.

Шигапов уточнил, что размер вменяемого нарушителю ущерба зависит от площади, на которой произошел разлив отходов, от степени опасности вылитых веществ и от глубины проникновения их в почву. И сообщил, что факты таких нарушений периодически фиксируют сотрудники Минэкологии РТ:

— Обычно это происходит либо в результате непосредственного обнаружения инспекторами мест слива, либо в результате выездов по сообщениям граждан о местах слива отходов.

Фото: realnoevremya.ru

Главное — не поторопиться

Если новая законодательная инициатива татарстанских депутатов будет поддержана российскими законодателями, теоретически она может быть реализована быстро, но в таком же «сыром» виде, как идея госрегулирования обращения с ТБО. А последствия известны: в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» сейчас готовится большой пакет поправок.

Татарстанские депутаты, обсуждая их на том же комитете, что и предложения по госрегулированию обращения с жидкими отходами, эти поправки поддержали. В частности, они высказались за введение, можно сказать, госрегулирования внутри уже регулируемого процесса: за отдельное регулирование тарифов на транспортировку ТБО, стоимость которой уже заложена в тариф на обращение с отходами.

Как выяснилось, 90% расходов регоператора сейчас уходят на оплату транспортировки мусора. «Реальное время» поинтересовалось у Александра Тыгина, не связано ли это с тем, что в конкурсе участвуют аффилированные регоператору фирмы.

— Это происходит оттого, что на конкурс никто не приходит, — возразил он. — Используется специфическая техника, которая есть не у всех.

Наш собеседник отметил, что оптимальным было бы ввести еще и лицензирование такого вида деятельности, как перевозка отходов, сославшись на то, что транспортировать зачастую приходится отходы, в которых создается «агрессивная среда», соответственно, необходимо соблюдать ряд условий в целях обеспечения безопасности для окружающей среды. А также добавил, что, разобравшись в составляющих тарифа на обращение с ТКО, «мы увидим цену [услуги] не наверху, у регоператора»:

— И мы считаем, что обнаруженная дельта может служить источником для инвестиций региональных операторов.

При введении госрегулирования обращения с жидкими коммунальными отходами также могут выявиться «подводные камни», но пока, как говорят в Госсовете, детали обсуждать преждевременно.