Социальная политика как пример для бизнеса: «Татнефть» инвестирует в Нижнекамск

Компания вложила более 4 млрд рублей в развитие города

Фото: Пресс-служба ПАО "Татнефть"

Только с начала реализации проекта «ТАНЕКО» социальные инвестиции «Татнефти» в Нижнекамск составили 4 млрд рублей. Компания осуществляет финансирование проектов в разных сферах: за годы ее работы в городе открылись школы, медицинские и образовательные центры, были благоустроены общественные пространства, детские и другие досуговые площадки в микрорайонах. Подробнее об этом говорили на отчетной сессии городского и районного советов в Нижнекамске, где социальную направленность предприятия высоко оценил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Социальная ответственность в приоритете



Социальная работа, которую ведет компания в Нижнекамске, стала одной из тем на отчетной сессии городского и районного советов. Она затрагивает разные сферы деятельности, среди которых участие в строительстве значимых объектов, автомобильных дорог, поддержка развития образования, здравоохранения, культуры и спорта. Развитие городской инфраструктуры реализуется совместно с муниципалитетом и учитывает нужды разных категорий граждан.

В 2019 году «Татнефть» перечислила в бюджеты всех уровней 507 млрд рублей, АО «ТАНЕКО» — 48,2 млрд. При этом социальные инвестиции «Татнефти» в Нижнекамск только с начала реализации проекта «ТАНЕКО» составили 4 млрд рублей.

По мнению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, социальная направленность «Татнефти» в Нижнекамске — пример для других компаний и предприятий. Позитивно опыт сотрудничества Нижнекамской мэрии и нефтяников оценила и депутат Госсовета РТ, председатель профкома АО «ТАНЕКО» Гульнара Музипова.

Комфортная среда как залог развития

Наибольший объем инвестиций получила сфера строительства — на возведение жилья компания направила порядка 3 млрд рублей. Это позволило обеспечить с 2006 по 2019 год новыми квартирами более 1,5 тысячи семей сотрудников «ТАНЕКО». В феврале 2020 года был сдан еще один объект — 10-этажный 3-подъездный дом на 120 квартир в чистовой отделке.

На возведение жилья компания направила порядка 3 млрд рублей

Помимо строительства жилья, компания уделяет большое внимание и благоустройству. «Татнефть» инвестировала 60 млн рублей в реконструкцию одного из ключевых общественных пространств города — парка «Семья». На благоустройство сквера «Сказочная поляна» было направлено 30 млн рублей.

Еще 9,2 млн рублей компания вложила с 2016 года по текущий момент в создание комфортной городской среды в пешей доступности. На эти средства обустроили детские игровые комплексы и другие досуговые площадки.

С поддержкой молодых и заботой о пожилых

Другая немаловажная сфера деятельности — работа с подрастающим поколением. Определиться с профессиональной ориентацией молодежи помогает тесное сотрудничество «Татнефти» с Колледжем неф­техимии и нефтепереработки и Нижнекамским индустриальным техникумом. Компания инвестирует в образование через ремонт и приобретение оборудования — на эти цели направлено более 332 млн рублей. Кроме того, с 2016 года лучшие студенты колледжа получают стипендию имени генерального директора «Татнефти». Творческую составляющую юных нижнекамцев развивает детский технопарк «Кванториум», на создание которого «Татнефть» направила 15 млн рублей.

Для пожилых людей в Нижнекамске в 2019 году открылся бесплатный центр активного долголетия с множеством высокотехнологичных тренажеров. Он предназначен для местных жителей старше 50 лет. Силами нефтяников также была оснащена реанимационная служба Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы на случай чрезвычайных ситуаций. Оба проекта потребовали финансирования в размере 15 и 34 млн рублей соответственно.

В зависимости от актуальных потребностей выстраиваются и планы на будущие проекты социальной направленности. Так, за счет инвестиций предприятия в 34-м микрорайоне города строят детсад и школу, призванные частично решить проблему нехватки мест в дошкольных и школьных учреждениях города.