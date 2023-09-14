В Татарстане продлили льготную ставку по налогу на имущество для железнодорожной инфраструктуры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана на 47-м заседании принял законопроект о внесении изменений в республиканский закон о налоге на имущество организаций. Он предусматривает продление льготной ставки в 1,6% по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений



— Законопроект разработан в связи с принятием федерального закона от 31 июля 2023 года о внесении изменений в часть 1 и 2 Налогового кодекса РФ. Согласно данному федеральному закону, предусматривается продление действующей до 2024 года предельной налоговой ставки в размере 1,6% по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью еще на три года, — доложил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Депутаты Госсовета Татарстана поддержали законопроект единогласно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана на 47-м заседании также принял закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. С 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно их освободят от уплаты транспортного налога. С 1 января 2029 года до 31 декабря 2030 года им предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок.

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Татьяна Демина