Фарид Мухаметшин: «Отрицать то, что школы, учащиеся и учителя перегружены, невозможно»
Спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин — о Конституции, выборах президента Татарстана
Сегодня в ходе подведения итогов года в татарстанском реготделении партии «Единая Россия» его секретарь, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин произнес весьма важный и интересный спич. Старожил парламентаризма затронул широко обсуждаемую с подачи Владимира Путина возможность внесения корректировок в Конституцию, вопросы грядущих выборов президента республики в 2020 году и ограждения детей от вейпов и снюсов. Обсуждение политических итогов года заняло у партийцев больше часа, «Реальное время» подготовило топ-5 главных тезисов Фарида Мухаметшина с прошедшей встречи.
- О перспективах изменения Конституции
— Сказать, что вообще нельзя дотрагиваться до Конституции, которая на самом деле была принята в очень трудное переходное время, наверное, нельзя. Но необходим только точечный подход, только по тем очевидным вопросам, которые требуют уточнения и детализации. Мы у себя в своей Конституции тоже написали, что мы, Верховный совет, Государственный совет, парламент республики, не имеем права менять первую статью Конституции, поскольку она была, как российская, принята путем волеизъявления граждан, живущих в нашей стране, а это самая сильная власть.
Во-вторых, любые изменения Конституции, безусловно, надо согласовывать с субъектами Российской Федерации.
- О грядущих выборах президента Татарстана в 2020 году
— Выборы Президента Татарстана — это ответственная и серьезная работа. Мы готовы к тому, чтобы выдвинуть в президенты от политической партии «Единая Россия» кандидатуру Рустама Нургалиевича Минниханова, поддержать его кандидатуру. Будем вести согласованную работу, чтобы эти выборы прошли на базе действующих законов, успешно, и чтобы действующий президент, поддержанный нами, получил абсолютную легитимность и большинство, на которое можно опираться при реализации своих президентских полномочий.
- О 75-летии Победы и фальсификации истории
— Год будет насыщенный. Мы с вами будем отмечать 100-летие образования ТАССР, 75-летие Великой Победы. При всем негативе, который иной раз слышится от ряда стран о победителе в этой войне, мы то с вами знаем из истории, что самый большой вклад в эту победу внес Советский Союз. Наша большая страна в то время несла самые большие потери — 27 миллионов человек, которые сложили голову за наше сегодняшнее настоящее, защищая мир от фашистов. Так что мероприятий будет много, и работы предстоит немало.
- О переходе школ на пятидневку, необходимости реформ образования
— Отрицать то, что школы, учащиеся и учителя перегружены, невозможно, потому что это на самом деле так. Перейти ли на пятидневку или нет… Я думаю, вообще в системе образования нужно провести серьезную работу. Мне не очень нравится, что дети, получая образование по стандартам образовательной программы, до 10—11 ночи еще и дома с родителями задания выполняют. Значит, что-то не так. Когда мы учились, такого не было. Мы школьную программу выполняли. Кроме того, это же создает некоторое неравенство. Несмотря на то, что есть в программе биология, химия, физика, математика, русский язык, литература и так далее, отдельные семьи нанимают репетиторов. Это из-за того, что недодали по программе тот минимальный уровень знаний, с которыми школьник может выйти на ЕГЭ, к которому у меня тоже есть вопросы.
Средняя общеобразовательная школа по своей программе должна дать такой объем знаний по каждому предмету, которого будет достаточно, чтобы человек готовился к поступлению в высшее учебное заведение. Мы тем самым семьи в неравное положение ставим. Побогаче семья нанимает репетитора, и их ребенок учится на пятерки, а дети из семей, которые не могут это сделать, учатся с четверки на тройку. Это же в основе неравенство. Меня это беспокоит. <…> Видимо, школа недодает, раз люди из последних сил нанимают своему сыну или дочери репетитора. Это я к тому говорю, что нужно общеобразовательный процесс в школах очень серьезно, со знанием дела, глубоко проанализировать. Мы ждем ФГОСы. Если эти стандарты будут положительно приняты педагогическим сообществом, родителями, значит, надо делать такую программу, по которой ученики за весь период обучения, без дополнительных знаний смогут конкурировать и поступать в вузы.
- О запрете снюсов и вейпов
— Сегодня мы еще раз рассмотрели по торговле снюсами, табакокурению (законопроект о запрете продажи снюсов и вейпов несовершеннолетним, разработкой которого занимаются депутаты Госсовета РТ). Совет Федерации тоже сегодня этот вопрос рассматривал. Завтра постараемся в трех чтениях принять этот документ. Выполняя нормы федерального законодательства, я еще раз пригласил представителей всех 44 политических партий, которые зарегистрированы в Татарстане, прийти на заседание, выступить с умными предложениями. Могут быть какие-то замечания к подготовленному законопроекту. Мы его уже обсуждали в комитетах, правительстве обсуждали. Полномочия относятся к федеральному центру, второй закон принимаем, обращаясь в Государственную думу, не в наших полномочиях там некоторые вопросы есть.
Заявилось 11 политических партий, семь — со словами «Дайте слово, выступить».
Мы дадим, мы открыты. И будем признательны, если привнесут какие-то положительные замечания, предложения к этому законодательству (завтра на обсуждение законопроекта о снюсах в рамках шестого заседания Госсовета РТ приглашены партии, не представленные в парламенте, — прим. ред.). А то, что наших детей от этого надо оградить, о том, чтобы бизнес какой-то нехороший на этом деле не грел руки, распродавая вот эти смеси и курительные, и нюхательные, еще какие-то там, их много. Вот сегодня Светлана Михайловна у меня была на планерке (председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова, — прим. ред.). Мы примем, надо оградить наших детей. И будем признательны, чтобы те политические партии, кроме того, что-то еще привнесли, тогда мы зауважаем друг друга, и авторитет их тоже будет намного выше республиканского масштаба.
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