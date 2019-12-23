Фарид Мухаметшин: «Отрицать то, что школы, учащиеся и учителя перегружены, невозможно»

Сегодня в ходе подведения итогов года в татарстанском реготделении партии «Единая Россия» его секретарь, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин произнес весьма важный и интересный спич. Старожил парламентаризма затронул широко обсуждаемую с подачи Владимира Путина возможность внесения корректировок в Конституцию, вопросы грядущих выборов президента республики в 2020 году и ограждения детей от вейпов и снюсов. Обсуждение политических итогов года заняло у партийцев больше часа, «Реальное время» подготовило топ-5 главных тезисов Фарида Мухаметшина с прошедшей встречи.