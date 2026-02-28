«Агромотиватор» для бойцов, вернувшихся в Татарстан с СВО

В Госсовете республики обсудили проблемы адаптации бойцов к мирной жизни

Фото: Михаил Захаров

О незаслуженно забытых ветеранах минувших военных операций и проблемах адаптации к мирной жизни участников СВО говорили вчера на круглом столе с участием представителей Госдумы и федеральных ведомств в Госсовете Татарстана. По официальным данным, 75% вернувшихся с передовой жителей республики трудоустроено, но 15 % из них работают неофициально, а среди нетрудоустроенных более половины — инвалиды. О том, что делается для тех из них, кто может работать, с какими проблемами сталкиваются получившие инвалидность и какие из проблем участников спецоперации нужно решать «еще вчера», читайте в «Реальном времени».

Выход — в самозанятости и собственном бизнесе

Открывая заседание, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева напомнила, что сегодня в России велико количество семей, где есть погибшие в разных войнах и в разных конфликтах:

— Как руководитель поискового движения России, я знаю, сколько до сих пор поступает всякого рода обращений… Эта тема стала еще более актуальной в связи с начавшейся специальной военной операцией.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова перечислила меры поддержки, которые предоставляются участникам СВО в Татарстане сверх предусмотренных федеральным законодательством. В частности, она упомянула о возможностях их трудоустройства:

— У нас значительная часть была призвана из сельской местности, и, конечно же, здесь является актуальным вопрос развития собственного бизнеса. Не везде есть рабочие места, где бы участник СВО мог реализовать себя на предприятии. И вот здесь развитие индивидуального предпринимательства, самозанятости становится как раз выходом.

В качестве примера она привела недавно учрежденный для участников СВО грант «Агромотиватор»:

— Эта инициатива открывает новые возможности для тех участников специальной военной операции, кто решил связать свое будущее с сельским хозяйством. На конкурсной основе предоставляются гранты тем, кто решил заняться разведением крупного рогатого скота, — до 7 миллионов рублей, в отрасли птицеводства — до 5 миллионов рублей.

Помимо этой программы, добавила она, предусмотрены и другие меры поддержки бизнеса участников СВО: льготное кредитование — до 5 миллионов рублей под 1% годовых, лизинг — до 20 миллионов рублей под 5% годовых. Возможно получение поддержки и по социальным контрактам, а также действует программа по поддержке тех, кто хочет открыть собственное дело. Сегодня она позволяет получить 145 тыс. рублей на эти цели, но в настоящее время рассматривается вопрос об увеличении этой суммы.

На сегодня, сообщила Зарипова, в Татарстане перечисленными мерами поддержки воспользовались:

1 человек заявился на получение гранта «Агромотиватор»;

14 человек получили льготные кредиты под 1%;

29 человек получили по 350 тыс. рублей по социальным контрактам;

7 человек получили по 140 тыс. рублей по социальным контрактам.

В условиях нынешней ставки [Центробанка] это действительно серьезная поддержка, особенно для тех, кто и до этого имел свои бизнесы — они не закрылись, а развивались, подчеркнула Зарипова.

Каких льгот не хватает ветеранам и их работодателям

— Но есть один вопрос, уважаемые депутаты, я думаю, вы об этом тоже слышали, это вопрос приравнивания льгот по жилищно-коммунальным услугам и по жилищным услугам, он касается ветеранов военных действий и инвалидов, — заговорила она о нерешенной проблеме. — Сегодня первая группа имеет льготы только на оплату жилищных услуг, а вторая — на оплату ЖКУ. Этот вопрос достаточно актуален, и мы хотели бы попросить вас разобраться с этим вопросом.

Министр предложила спроецировать татарстанский опыт на всю Россию: в рамках республиканской программы «Содействие занятости» участники СВО проходят переобучение и осваивают актуальные на «гражданке» профессии. взято с сайта Госсовета РТ

А еще министр предложила спроецировать татарстанский опыт на всю Россию: в рамках республиканской программы «Содействие занятости» участники СВО проходят переобучение и осваивают актуальные на «гражданке» профессии. Сейчас такие курсы открываются за счет республиканского бюджета, но желательно рассмотреть возможность их открытия и в рамках национального проекта «Кадры».

— Также я хотела бы остановиться на действующих приказах социального фонда, — добавила Зарипова. — Сегодня, в соответствии с законодательством, работодатель получает субсидию на оплату труда, привлекает сотрудника по программе «Мобильность 2.0», то есть из иного субъекта, При этом он также может привлекать участников СВО по программе субсидированного найма, но не может получить меру государственной поддержки по двум программам. У нас очень большие запросы, работодатели активно работают по программе «Мобильность 2.0», также вакансии, которые сегодня предлагаются, например, КАМАЗом, востребованы у участников специальной военной операции. Я думаю, было бы справедливо со стороны государственных органов в сложной ситуации автопрома поддержать предприятие с тем, чтобы не было ограничений по разным программам. И прошу обратить внимание на возможность корректировки законодательства в этой части.

Трудоустроить, обучить и не забыть

О трудоустройстве вернувшихся с СВО говорила и руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина. Она сообщила:

75% всех вернувшихся и находящихся на сопровождении в фонде трудоустроено;

85% всех трудоустроенных работают официально;

55% не трудоустроенных ветеранов — те, кто имеет инвалидность;

32% имеющих инвалидность не трудоустроены;

22% тех, кто ушел на СВО из пенитенциарных учреждений, не трудоустроены;

41% не трудоустроенных ветеранов — это те, кто не работает или может не работать по объективным причинам (инвалиды первой группы, пенсионеры по возрасту, обучающиеся в очном формате, те, кто проходит медицинскую реабилитацию.

О трудоустройстве вернувшихся с СВО говорила и руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина. Мария Зверева / realnoevremya.ru

А выступавшие позднее руководитель исполкома регионального отделения «Офицеры России» в Татарстане Юрий Митюшкин и председатель президиума этой организации Сергей Липовой напомнили о том, что участники различных военных операций были незаслуженно обойдены государственной поддержкой и льготами, и что нельзя допустить, чтобы с участниками СВО повторилась эта история. Митюшкин же попросил участников круглого стола позаботиться еще об одной важной мере — организовать подготовительные курсы для ветеранов, желающих обучаться в вузах на инженерных специальностях.

Дорогой «бабушкин чулок» и долгое ожидание протезов

— Приоритетным направлением деятельности фонда является поддержка ветеранов с инвалидностью, — подчеркнула Удачина. — Через государственный фонд, наделенный полномочиями социального фонда Российской Федерации, мы обеспечиваем [инвалидов] техническими средствами реабилитации вне федерального перечня — спортивной аппаратурой, колясками для занятий спортом, тренажерами для развития опорно-двигательного аппарата… Одним из видов технических средств реабилитации в фонде воспринимается автомобиль с ручным управлением. Такая мера поддержки обеспечена ветеранам-колясочникам, ветеранам имеющих парную ампутацию ног. На сегодняшний день 12 ветеранов автомобилями обеспечены, 5 ожидают в ближайшее время, 8 ребят проходят обучение. Ну и с июля 25-го года появилась еще одна мера поддержки — обеспечение адаптивной одеждой. Предусмотрено это для ветеранов с ампутациями, колясочников и паллиативных пациентов.

Однако в реальности все выглядит не так гладко. Эту реальность, с которой сталкиваются инвалиды-участники СВО, описал в своем телеграм-канале журналист, бывший главный редактор «Реального времени» Сергей Кощеев, потерявший на передовой кисть руки. Современный и по-настоящему функциональный микропроцессорный протез, которым некоторых участников СВО обеспечивали еще до демобилизации — в военном госпитале — ему пришлось получать уже на «гражданке». Он ждал его более 10 месяцев и смог получить лишь при содействии прокуратуры.

Лишь спустя полгода после обращения за протезом он получил по сертификату первый — косметический протез предплечья производства федеральной компании «Орто-инновации» (как он указал, это «единственная аккредитованная фондом «Защитники Отечества» компания) стоимостью 130 тыс. рублей. Фото и видео этой, по его выражению «убогой резиновой клешни на бабушкином чулке», которая легко слетает с руки, журналист разместил в своем канале.

Микропроцессорный протез руки Кощеев ждал более 10 месяцев и смог получить его лишь при содействии прокуратуры. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин разъяснил, что вины СФР в долгом ожидании протеза нет — сроки реагирования на обращение инвалида были соблюдены. А модератор мероприятия, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал разобраться в ситуации с высокой стоимостью протезов, но указал, что сертификат на оплату того или иного протеза выдается инвалиду затем, чтобы он сам выбрал организацию для приобретения протеза с учетом конъюнктуры рынка.