«Готовы ли россияне голосовать за женщину-президента?"

Почему женщины-депутаты выбирают социальные вопросы и почему россиянки с неохотой идут в политику

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Есть ли в политике «особенное» отношение к женщинам или различия между «женскими» и «мужскими» законопроектами, нужно ли увеличивать представительство женщин-депутатов в Госдуме и хотят ли россияне, чтобы страну возглавила женщина-президент? Ответы на эти вопросы искали участники очередного заседания экспертного клуба «Волга» в Казани. К участию в дискуссии пригласили депутатов, политтехнологов, экспертов консалтинговых и коммуникационных агентств. Мнения о том, насколько актуально для страны гендерное разделение в политике, выслушал корреспондент «Реального времени».

«Россия всегда была и еще долго будет оставаться патриархальной»

Несмотря на то, что среди населения России сегодня преобладают женщины — их 78,6 млн человек или 53,6%, а мужчин — 68,1 миллиона или 46,4%, во время выборов чаще всего побеждают именно представители сильного пола, причем свои голоса им отдает прекрасная половина. В то же время в региональных администрациях 73,2% сотрудников — женщины, но мужчин-руководителей в аппаратах власти в два раза больше. Они же при приеме на работу предпочтение отдают женщинам. Как считают эксперты, причина здесь в том, что женщины по своей сути более ответственные, исполнительные, продуктивнее.

Однако в политике женщин меньшинство. Говоря языком цифр: в Госдуме женщин-депутатов 15,5% (69 из 444), в Госсовете РТ примерно столько же — 15 человек из 100 парламентариев, а вот в Чеченском парламенте 100% — мужчины. Если рассматривать зарубежные законотворческие институты, то в немецком Бундестаге женщин 30,9%, в Конгрессе США — 23%, в Палате общин Великобритании — 33%. Согласно рекомендациям ООН, численность представительниц прекрасной половины человечества не должна быть ниже 30%.

Как считает глава консалтинговой и PR-компании «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов, на примере трех женщин-депутатов российского парламента, «большая часть их законопроектов и проектов — тоже чисто женская повестка: например, Мизулина выходила с инициативой по ограничению абортов, запретом практики суррогатного материнства и так далее. В целом депутаты-женщины эту ролевую модель, даже работая в Госдуме, в себе поддерживают — мы женщины, и та повестка, которую мы качаем — тоже абсолютно женская повестка».

Как считает Саркисов, такого явления, как сексизм, сегодня в российской политике, в принципе не существует, поскольку «мужчины и женщины сами ограничивают себя: мужчины — в исполнительной власти, а женщины — при выборе депутатов законодательных собраний». Причина такого поведения кроется, по мнению спикера, в том, что «Россия всегда была и еще долго будет оставаться патриархальной и традионалистской страной, и будет придерживаться патриархальных взглядов на роль каждого из полов в обществе, и эти роли уже много веков четко определены — все это и определяет поведение избирателей».

Тема сексизма для России не актуальна

В некоторой степени с Вартаном Саркисовым согласен еще один приглашенный к диалогу эксперт — замдиректора российского межведомственного центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» Владимир Табак, который считает, что тема сексизма для России не актуальна — «российское общество сегодня не сильно озабочено этой проблемой», в отличие от стран Европы и США, где сложилась ситуация, когда «общество буквально зациклено на интересах меньшинств».

— Для серьезной дискуссии на эту тему в России нет каких-то глобальных предпосылок, женщины в российской политике всегда были и есть, и занимают руководящие позиции как в публичной, так и непубличной политике. На мой взгляд это дискуссия уже совсем другого уровня — она не про гендерные различия, а про гораздо сложные материи — готовы ли, например, россияне голосовать за женщину-президента? На мой взгляд не готовы.

Это подтвердили и данные опроса, проведенного ВЦИОМ в марте 2020 года, согласно озвученным на заседании экспертного клуба данным, 68% россиян не хотели бы, чтобы страной руководила женщина.

Причину этого решения жителей страны Владимир Табак, как и Саркисов видит в традициях, в том, что в России «сильны стереотипы», и «высокоуровневые должности, вне зависимости от того политические они или коммерческие, должен занимать мужчина». При этом женщины в нашей стране занимают должности, причем довольно успешно, и в финансовой сфере, и в коммерческой, и на госслужбе — губернаторы Комарова, были Ковтун и Орлова. Что немаловажно, российские женщины сами не проблематизируют эту тему, у них нет «сумашедшего и оголтелого желания заниматься политикой». Россиянки, уверен Табак, считают, что политика — «сфера жесткая, крайне токсичная и поэтому сами не хотят туда идти». Хотя в США, заметил он, на волне гендерного разделения и приоритета секс-меньшинств очень многие жительницы страны ринулись в политику.

А вот феминистическое движение россиянок, уверен спикер, ограничивается московским Садовым кольцом и с этим движением связаны всего два громких скандала: когда писатель Сергей Минаев, зайдя в одно из кафе на Патриарших, первым делом поздоровался с сидящими там мужчинами и только потом с женщинами, а еще один — когда известной «блогерке» одна из косметических компаний отказала бесплатно предоставить свою продукцию.

В российской политике женщине гораздо сложнее, чем мужчине

Прозвучал на заседании клуба «Волга» и такой факт: согласно последним исследованиям, в так называемую «постковидную эпоху» преобладающим трендом в обществе, точнее среди потенциальных избирателей, стал «запрос на заботу, живой, а не виртуальный диалог и эмпатию». И с учетом всех этих новых ценностей роль женщины в политике возрастает, считает эксперт по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова.

Она уверена, что в российской политике женщине гораздо сложнее, чем мужчине: к ней больше претензий, ее чаще критикуют, причем больше всего женщины: то «слишком много политики», то «слишком много себя — зачем это выпячивание», мало себя — тоже плохо — нет подробностей, значит, что-то скрывает, слишком богата, успешная и многое в таком духе. А самое ужасное, считают пользователи соцсетей, подписанные на женщин-политиков и руководителей — это женщина без семьи. Причем у мужчин-политиков и управленцев нормально воспринимается 20% личного контента и 80% — «про работу», у женщин же с точностью до наоборот, сетует Стулова — «почему-то всем страшно интересно, какая кастрюля у нее на кухне». Одним из самых успешных блогов в этой сфере эксперт назвала аккаунт в «Инстаграм» экс-мэра Якутска Сарданы Авксеньевой и главы федерального Росприроднадзора Светланы Радионовой.

— Я подозреваю, это моя гипотеза, что женщины-избиратели, глядя на женщин в политике, ищут в них ролевую модель, пытаются понять — лучше она или хуже, можно на нее равняться, стоит ли на нее смотреть.

И с учетом последних постковидных трендов, считает эксперт, пропорция женщин в политике будет расти, а «история о том, что женщина занимается только женскими вопросами, — она очень грустная, и из этой рамки вылезти невозможно». При этом женщины больше не стремятся соревноваться с мужчинами, и те, кто идет сейчас в политику понимают, что выигрывать будут профессионалы, а раз имеется запрос на эмоциональность, то «сейчас женщины в политике имеют большие шансы», уверена Евгения Стулова.

У женщины все — сердце, даже голова

О том, что присущие женщине эмпатия и эмоциональность, играют свою роль не только в обыденной жизни, но и политике, отметила и зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова: «У женщины все — сердце, даже голова. Она обязательно выберет социальные вопросы как основные, потому что, в первую очередь, думает о семье, детях». В Госсовете сегодня работают 15 женщин депутатов, напомнила она, которые представляют самые разные сферы — и бизнес, и банки, и ЖКХ. При этом 21% участников нынешних праймериз «Единой России» — это женщины.

Ларионова уверена, что положения и статуса в политике женщины добиваются не за счет своих гендерных преимуществ, а «своим умом, трудом, своими способностями, желанием быть полезной людям, таким качествам как терпение и внимание, умение слышать и слушать людей».

Говоря о женщинах в политике, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов подчеркнул, что квотирование их присутствия в этой области, как делают в некоторых странах, строго определяя численность женщин и мужчин в парламенте, не допустимо. Здесь выбор — это полностью прерогатива избирателя. Согласно данным исследования о возможностях для женщин за последние 14 лет, Россия в сфере образования с 19 места в мире перешла на первое, но вот политическое участие женщин демонстрирует обратное — в 2006 году у России было 106 место, в 2020 — уже 122 место. Общий итог тоже нельзя назвать оптимистичным: с 49 места за 14 лет Россия переместилась на 81-е. В лидерах исследования — Исландия, Норвегия и Финляндия.