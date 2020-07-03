«Полмиллиарда траншем придут в строительный комплекс республики»

В Госсовете Татарстана хотят и материнский капитал на соципотеку пустить, и выгоду для строителей не упустить

Фото: Инна Серова

Решить жилищные проблемы 900 многодетных семей, взявших соципотеку, и одновременно привлечь в строительный комплекс Татарстана дополнительные средства из федерального бюджета планируют депутаты Госсовета республики. О том, что препятствует соципотечникам использовать выплату на третьего ребенка для погашения долга, по какой цене им достаются квартиры и сколько денег дополнительно поступит строителям, если законодательная инициатива сработает — в материале «Реального времени».

Деньги, которые нельзя потратить



На совещание комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, посвященное началу подготовки поправок в федеральное законодательство по поручению председателя Госсовета Фарида Мухаметшина в ответ на обращение уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузели Удачиной, депутаты пригласили многодетных женщин, семьи которых получили жилье по программе соципотеки. Жизненные ситуации, о которых говорили члены инициативной группы соципотечников, оказались разными, а объединило их истории одно грустное обстоятельство: они не могут направить на погашение долга по соципотеке материнский капитал в 450 тыс. рублей, который выплачивается на третьего либо последующего ребенка, который родился после 1 января 2019 года.



— В 2013 году мы подали заявление на социальную ипотеку, в 2014 были признаны нуждающимися, почти 2 года были в предварительном списке, а в декабре 2018 года получили ключи от квартиры в «Салават купере», — рассказала мать троих детей Динара Камалова. — С этого года мы перешли на займ (на договор купли-продажи с коммерческим банком по схеме рефинансирования, разработанной Госжилфондом РТ, чтобы дать возможность семьям с детьми использовать материнский капитал на первого и второго ребенка для оплаты соципотеки, — прим. ред.). Младшая дочка родилась в прошлом году. Однако направить маткапитал на третьего ребенка на погашение ипотечного долга мы не можем, поскольку федеральный закон предусматривает использование маткапитала только на погашение ипотечных жилищных кредитов по договорам купли-продажи жилья, участия в долевом строительстве или уступке права требования по такому договору. А у нас договор займа… Мы хотели бы, чтобы федеральный закон распространялся также и на заем.

«У нас договор займа… Мы хотели бы, чтобы федеральный закон распространялся также и на заем», — говорит Динара Камалова

Александр Тыгин уточнил, что семья уже получила весомую поддержку от государства: квартира в соципотеку стоила почти наполовину дешевле, чем просто ипотечное жилье (34 тыс. рублей за квадратный метр при его рыночной стоимости 51 тыс. рублей).

Выступавшая после нее Наиля Горбатова рассказала, что после заключения договора соципотеки она потеряла мужа и теперь одна воспитывает четверых детей, один из которых является инвалидом:

— Как бухгалтер, я понимаю, что мне это (договор рефинансирования с банком) выгодно, но банк может на это не пойти, — обосновала она необходимость изменений на законодательном уровне. — Остаток по ипотеке у меня около 900 тысяч рублей, и если я смогу использовать материнский капитал, я выплачу [ипотеку] за 3 года!

О том же — чтобы узаконили возможность погасить соципотеку либо долг по договору рефинансирования — просили и мать пятерых детей Надежда Никитина, вместе с мужем работающая в бюджетной сфере, и многодетная мать Гузель Хабибуллина.

О том же — чтобы узаконили возможность погасить соципотеку либо долг по договору рефинансирования — просили Надежда Никитина и Гузель Хабибуллина

Хитрый договор

— Посмотрите, коллеги, — обратился к участникам совещания председатель комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. — У нас таких семей [желающих направить маткапитал на третьего ребенка на погашение соципотеки] навскидку около 900, следовательно, цена вопроса — полмиллиарда рублей. И от того, что в экономику Татарстана будет транслировано 500 миллиардов рублей, не откажется никто! Во-первых, это поможет вам расплатиться за жилье, во-вторых, одномоментно, не по 21 тысяче в месяц, а сразу в экономику Татарстана поступят средства. И у этого прекрасного дела есть только одно препятствие в виде формулировки в законе.

— Маткапитал на третьего ребенка [на погашение ипотеки] — выдает АО «Дом.РФ», — сообщил заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гильманов. — Когда эта схема заработала, мы сразу же обратились в «Дом.РФ», аккредитацию прошли. Мы направляем документы от имени граждан. Но они говорят, что заем, который мы выдали, не соответствует тем критериям, которые позволяют направить эти 450 тысяч на погашение. То есть основной договор должен быть либо договором купли-продажи, либо долевого участия, либо уступки права, как в законе. А у нас в договоре нет предмета сделки…

— Проблема остается не только с маткапиталом на третьего ребенка, но и на второго, — напомнила участвовавшая в совещании председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова.

Александр Тыгин поинтересовался, что не так с договором рефинансирования.

«Хотя в этой сделке денег банка нет, это наши деньги, мы просто их проводим через банк, делается дополнительное соглашение», — растолковал хитрости финансирования соципотеки Гильманов

— Это мы называем рефинансированием, а для банка это сделка займа. И его же квартиру, которая в залоге, мы не можем продать. А должна быть классическая сделка, чтобы можно было использовать для погашения эти 450 тысяч. Хотя в этой сделке денег банка нет, это наши деньги, мы просто их проводим через банк, делается дополнительное соглашение, — растолковал хитрости финансирования соципотеки Гильманов.

Далее разгорелась бурная дискуссия — как найти способ для многодетных воспользоваться новой мерой поддержки многодетных, «чтобы это не было истолковано, как обналичивание» материнского капитала. А для строителей — получить «вливания», которые не ограничатся первым полумиллиардом — предполагается, что на будущий год на выплату на третьего ребенка смогут претендовать еще от тысячи до двух тысяч семей, вступивших в соципотеку.

Действовать надо синхронно

— Получить квартиру за копейки — это же хорошо, — пояснил цель законодательной инициативы Татарстана «Реальному времени» Александр Тыгин. — Республика, зная всю палитру социальных проблем, ввела этот инструмент — социальную ипотеку. На выходе людям предлагается жилье хорошего качества с низкой стоимостью. Стимулируется рождаемость — дается скидка в 200 тысяч на каждого ребенка. Федералы совсем недавно стали выделять материнские деньги. Это два больших потока, которые сложно сочленить. И везде правововые нюансы… Сейчас идет процесс синхронизации всех региональных социальных систем с федеральной. Их надо синхронизировать, чтобы люди могли воспользоваться всей палитрой помощи. Федералы же не знают, что в Татарстане есть такая шикарная региональная программа. А эти же 450 тысяч — они же не лишние для семьи!

Тыгин также подчеркнул важность притока средств маткапитала в Татарстан:

— Представляете, сразу полмиллиарда траншем придут строителям! Как их можно потратить: заплатить за лизинг, выплатить зарплату, начать строить новый дом.