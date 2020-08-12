Фарид Мухаметшин: «Мы чувствуем, что люди озлобленные»

На прошедшей сегодня сессии совета Альметьевского района нефтяная столица Татарстана приняла эстафету флага 100-летия ТАССР. Также в рамках мероприятия глава района Тимур Нагуманов через историческую ретроспективу рассказал о вкладе района в развитие республики, а председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин (кстати, уроженец Альметьевска) поделился воспоминаниями о годах работы в нефтяном крае. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«К сожалению, подводим итоги в условиях пандемии»

Помимо главы района и председателя Госсовета Татарстана, в сегодняшней торжественной сессии принимали участие местные депутаты, нефтяники, заслуженные работники других сфер, а также ветераны. Встреча началась с церемонии передачи эстафеты флага 100-летия ТАССР.



— По всей республике и всей стране широко шагает этот специально учрежденный флаг. Мы в этом году подводим итоги [празднования 100-летия ТАССР]. К сожалению, в условиях пандемии — в усеченном варианте. Наш долг — отдать память и сказать большое спасибо за то, что Татарстан к столетию своему пришел уверенно в числе регионов-лидеров России, — выступил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.



В свою очередь глава АМР Тимур Нагуманов отметил, что Альметьевский район внес значительный вклад в развитие республики и является неотъемлемой частью ее истории.

— Каждое поколение альметьевцев вносит достойную лепту в развитие Татарстана. Сегодня же мы вспоминаем все знаковые этапы. И символично, что вековой юбилей республики совпал с 90-летием Альметьевского района и 70-летием образования компании «Татнефть», — отметил Нагуманов.



Объемный доклад об истории нефтяного края глава начал с упоминания о том, что Альметьевский район преодолевал все тяготы первых лет становления Татарстана, ковал победу на фронтах и в тылу, а также восстанавливал народное хозяйство вместе со всей республикой. Он отметил, что сегодня в АМР проживают 49 участников Великой Отечественной войны, 419 вдов погибших фронтовиков и 1193 труженика тыла.

Далее спикер провел исторический экскурс по становлению промышленности, образования, здравоохранения и строительства в Альметьевском районе и отметил ключевые фигуры, участвовавшие в развитии этих отраслей.

«Менеджмент «Татнефти» работает сегодня в тяжелейших условиях»



— Вопрос о том, кто поедет на альметьевскую сессию, даже не стоял, во всяком случае, в руководстве Республики Татарстан, — шутливо поприветствовал собравшихся Фарид Мухаметшин. — И вы понимаете почему. Потому что, оказывается, большую часть жизни — первые 45 лет — я прожил в Альметьевске. Вторая половина пока идет в Казани.



Напомним, в 80-е нынешний председатель Госсовета занимал в Альметьевске различные руководящие должности — от инструктора горкома КПСС до председателя исполкома Альметьевского горсовета. Отметился он и в нефтяной отрасли — в 1987-м Фарид Мухаметшин был начальником управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления «Татнефти».

— Без нефтяной — хребтовой — отрасли народного хозяйства нашей республики нам бы не удалось решить такие грандиозные задачи, которыми мы сегодня гордимся. Прошедшая школа жизни в этом нефтяном крае связана с развитой промышленностью. Это гордость наша. Миллиарды добытой нефти. А кто-то из старожилов помнит и первые годы, когда мы добывали всего по 100 млн тонн нефти в год, — вспомнил Мухаметшин. — И подчеркну, что Альметьевск стал настоящей кузницей нефтяных кадров не только для республики, но и для всей страны.

Спикер также поблагодарил за работу бывшего директора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, присутствовавшего на сегодняшней сессии, и похвалил современное руководство компании, заявив, что «в этих людях альметьевский дух — социальный», и «воспитаны они на старых примерах».



— Менеджмент «Татнефти» сегодня в тяжелейших условиях, которые влияют на нашу компанию: огромная конкуренция, ограничение объемов добычи, цены на нефть, соотношение рубля к доллару. В этих условиях молодые талантливые нефтяники стоят у руля и находятся в поиске решений этих проблем. Много делают, много ищут — и инвестиции, и заемные средства. Более того, готовят новых специалистов, чтобы нам дальше развиваться и не терять конкурентоспособность, — выступил Мухаметшин.

«Мы живем в счастливом Татарстане»

— В непростое время живем. Еще этот коронавирус. В 6 раз увеличилась безработица в Республике Татарстан. Остановили же практически все. Мы чувствуем, что люди не заняты, в самоизоляции, озлобленные в какой-то мере тем, что не могут работать, некоторые уходят на фонд безработицы на 12 тысяч в месяц. Переживем. Я думаю, мы переживем и окрепшими выйдем, — выразил надежду председатель Госсовета.

Также в ходе своего выступления он призвал не забывать о том, какими мощностями располагает сейчас республика: «Самолетостроение есть, вертолетостроение есть, кораблестроение есть, автомобилестроение, нефтедобыча, нефтехимия, нефтепереработка — есть, сельскохозяйственный сектор развит».



— Мы живем в счастливом Татарстане. Для того чтобы почувствовать свое счастье — надо съездить куда-то на сторону, в соседние регионы, и посмотреть, как они живут, сравнить себя, — заявил Фарид Мухаметшин.

Завершая доклад, спикер выразил благодарность Альметьевскому району «за воспитание», а также выразил надежду на то, что «новое столетие будет легче и лучше».