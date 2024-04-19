Госсовет РТ освободил и.о. руководителя Пестречинского района от депутатских полномочий

Досрочно завершил свой второй депутатский срок Раис Сулейманов — сегодня Госсовет Татарстана сложил депутатские полномочия с нового главы Пестречинского района. Решение об этом в связи с назначением депутата на муниципальную службу было принято сегодня на пятьдесят третьем заседании Государственного совета РТ.



Напомним, решение о назначении Сулейманова и.о. руководителя исполкома Пестречинского района было принято 17 апреля 2024 года. 54-летнему генеральному директору ООО «Управляющая компания «АгроИнвест» предстоит занять место Ильхама Кашапова, который возглавит представительство Татарстана в Белоруссии.

Напомним, Раис Сулейманов избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва в 2014—2019 гг., а затем депутатом Госсовета шестого созыва.

Инна Серова