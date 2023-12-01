Татарстан намерен расширять сотрудничество с Пензенской областью

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился в парламенте республики с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества двух регионов, в том числе межпарламентских связей.

Олег Мельниченко поблагодарил руководство Татарстана за добрососедские отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимодействия двух регионов в экономическом, гуманитарном и культурном направлениях.

Как сообщает пресс-служба Госсовета, во встрече также приняли участие министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин и депутат Госдумы Дмитрий Каденков.

В октябре Государственный Совет Татарстана и Государственное Собрание — Эл Курултай Алтая подписали соглашение о сотрудничестве в Горно-Алтайске. Подписи под документом поставили главы двух парламентов — Фарид Мухаметшин и Артур Кохоев.

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Айрат Назипов