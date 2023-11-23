В Госсовете Татарстана озаботились пенсиями работающих пенсионеров и экспансией платных муниципальных парковок

Татарстанские депутаты приняли бюджет на 2024 год и обсудили итоги первого года работы отделения Социального фонда Татарстана

На 49-м заседании татарстанского парламента приняли бюджет, поправки в закон о бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам и в бюджет с учетом многомиллиардного займа для строительства новой дороги в «Салават купере», а еще обсудили перспективы законодательной инициативы, направленной на защиту интересов работающих пенсионеров. Подробности заседания — в материале «Реального времени».



О пенсии работающих пенсионеров — на доходчивом примере

Под занавес сегодняшнего 49-го заседания Госсовета Татарстана — на «Парламентском часе», после доклада главы отделения Социального фонда РФ по РТ, депутат Николай Рыбушкин инициировал обсуждение широко известной схемы, к которой приходится прибегать работающим пенсионерам, пенсия которых на сегодня часто оказывается ощутимо ниже, чем у неработающих, и обратился к присутствовавшим на заседании депутатам Государственной думы от Татарстана:

— Многие депутаты шли [в Думу] под лозунгом «уравнять работающих и неработающих пенсионеров» — и ничего не делается!

Николай Рыбушкин: «Многие депутаты шли [в Думу] под лозунгом «уравнять работающих и неработающих пенсионеров» — и ничего не делается!» скрин realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

— Это не столько вопрос, сколько предложение, — прервал наметившиеся было дебаты Фарид Мухаметшин, но следующий выступающий — Тахир Хадеев продолжил тему на близком участникам заседания примере:

— У нас больше 1 миллиона депутатов, определенная часть работает, из определенной части работающих вынуждены уходить с работы, чтобы получать индексацию. Создается психологически нездоровый климат. Возьмут этого человека снова на работу или нет? Есть такие, которых не берут… Мне кажется, сегодня, когда людям особенно тяжело, нужно проявить [законодательную] инициативу.

— Ваша задача — сформулировать это в виде законодательной инициативы и направить в Государственную думу, — резюмировал Фарид Мухаметшин.

Бездефицитный бюджет и гарантии под «дорожный» заем

Бездефицитный бюджет на 2024 год был утвержден сегодня на 29-й сессии Госсовета Татарстана: прогнозируемый объем доходов и расходов составит по 399,599 млрд рублей. В 2025 году доходы, по прогнозу, должны будут составить 403,592 млрд рублей, расходы — 416,09 млрд при дефиците 12,498 млрд, в 2026-м, соответственно, 427,404 млрд рублей и 446,276 млрд при дефиците 18,872 миллиарда.

Объем межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета составит в 2024 году 67,15 тыс. рублей, в 2025 году — в сумме 55,051 млрд рублей, в 2026 году — 62,629 млрд рублей, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в 2024 году — 247,23 млн рублей. Дополнительные финансовые средства будут направлены на здравоохранение — 4,3 млрд рублей, сельское хозяйство — 2,9 млрд рублей, дороги — 2,4 млрд рублей, образование — 1,8 млрд рублей, экологию — 1,7 млрд рублей.

Парламентарии одобрили предоставление госгарантии для привлечения займа на строительство выезда с автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск на трассу М-7 в размере 6,4 млрд рублей и связанное с этим увеличение предельного госдолга республики до 119,9 млрд рублей. Как пояснил депутатам Госсовета министр финансов республики Радик Гайзатуллин, эти деньги необходимы для реализации проекта по строительству автодороги для повышения доступности микрорайона «Салават купере» и реализации проекта «Большой Зеленодольск».

Как пояснил депутатам Госсовета министр финансов республики Радик Гайзатуллин, эти деньги необходимы для реализации проекта по строительству автодороги для повышения доступности микрорайона «Салават купере» и реализации проекта «Большой Зеленодольск». взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

Также бездефицитным на весь предстоящий трехлетний период утвержден депутатами бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. В 2024 году доходы и расходы составят по 79,61 млрд рублей, в 2025-м — 84,57 млрд, в 2026-м — 89,79 миллиарда.

В связи с выделением средств из федерального бюджета и уточнением средств бюджета республики на софинансируемые расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи перед утверждением бюджета ТФОМС его доходная и расходная части на 2024 год выросли на 29,8 млн рублей. Как пояснил депутатам заместитель председателя профильного комитета Камиль Нугаев, в частности, объем средств на оплату медицинской помощи по территориальной программе ОМС был увеличен на сумму 1,2 млн рублей.

«Так дальше продолжаться не может»

Рассмотреть вопрос о «приватизации» улиц Казани под платные муниципальные парковки, а также отчет мэра города Ильсура Метшина об эффективности их введения предложил на 49-м заседании Госсовета Татарстана глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

Он напомнил, что «30 лет назад приватизировали все и вся» и что коммунисты были единственными, кто был против введения платы за парковку на дорогах, и только благодаря их настойчивости было отменено взимание платы по выходным и праздничным дням.

— Сейчас «приватизируют» улицы в Ново-Савиновском районе, разметку уже нанесли, — обосновал свое предложение Миргалимов и напомнил, что в порядок при этом участки дорог, отводимые под парковку, муниципалитет не приводит, а намерен собирать деньги за стоянку на ямах и остатках разбитого асфальта. — На Ямашева три большие ямы, я по этому поводу [в исполком] обратился — не сделали за лето, а разметку нанесли… Около больницы на Вишневского разметку сделали — так же нельзя! Люди приезжают и так подавленные болезнью — и еще плати 50 рублей.

Миргалимов заявил, что идет захват территорий под платные муниципальные парковки в жилых кварталах, заметив, что к нему на прием по этому поводу приходили жители со скромными доходами, имеющие недорогие и далеко не новые автомобили, для которых плата за парковку — ощутимый удар по кошельку:

— Приходил, например, отец, три сына которого работают на оборонных предприятиях, — а с ними вот так… Очень много по этому поводу обращений. Что-то надо предпринять, так дальше продолжаться не может.

Хафиз Миргалимов: «Идет захват территорий под платные муниципальные парковки в жилых кварталах». взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

— Вопрос не праздный, реальный, но я считаю, что выносить его на заседание Госсовета без предварительного обсуждения профильным комитетом неправильно, — возразил Фарид Мухаметшин и обратился к Александру Тыгину, рекомендовав рассмотреть предложение внимательно, пригласив мэра столицы.

В повестку дня вопрос о парковках не включили — депутаты проголосовали о его передаче на рассмотрение в Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«Нужны конкретные предложения»

По ходу обсуждения законопроектов, вынесенных на 49-сессию Госсовета, Хафиз Миргалимов еще несколько раз брал слово, чтобы раскритиковать деятельность чиновников. В частности, когда речь зашла о поправках в республиканский закон «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Республике Татарстан», он заявил, что специально заходил в те самые государственные учреждения, где эту помощь должны гражданам оказывать, однако нигде не обнаружил указателей, которые помогли бы посетителям найти нужный кабинет:

— Люди ищут, где оказывают бесплатную помощь, — нет объявлений!

Он предложил ввести в практику заседаний Госсовета отчеты ответственных должностных лиц об исполнении закона о бесплатной юридической помощи и работе с обращениями граждан, в закон о которых также были сегодня внесены поправки, а также внимательно изучить опыт такой работы в муниципальных районах.

Фарид Мухаметшин: «Где ваши поправки — их нет!» взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

А председатель Госсовета, подводя черту под этими выступлениями, несколько раздраженно предложил Миргалимову и поддержавшим его депутатам «не уговаривать друг друга, а усиливать контроль» и прописывать предлагаемые меры в законодательстве:

— Где ваши поправки — их нет! Нужны конкретные предложения: «Статью такую-то дополнить такими-то словами».

Все хорошо, а закон научились обходить

Под конец заседания — в рамках «Парламентского часа» — депутаты заслушали информацию о деятельности отделения Социального фонда РФ по РТ. Руководитель отделения Эдуард Вафин сообщил, что отделение обслуживает более 1,1 млн пенсионеров, 320 тысяч получателей социальных выплат, 217 тысяч страхователей, а общий объем его расходов превышает 273 млрд рублей.

Но самой интересной частью «Парламентского часа» стали диалоги между депутатами и главой отделения Социального фонда по окончании вполне оптимистического доклада Вафина.

Руководитель отделения Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин сообщил, что отделение обслуживает более 1,1 млн пенсионеров, 320 тысяч получателей социальных выплат, 217 тысяч страхователей, а общий объем его расходов превышает 273 млрд рублей. взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

Депутат Николай Атласов задал ему вопрос о том, как решается проблема начисления льготного стажа трудовой деятельности медицинских работников частных клиник, «который не засчитывается так, как в государственных лечебных учреждениях». На вопрос, будет ли найдено решение, учитывающее интересы многих медицинских работников и не нужна ли для этого корректировка законодательства, Эдуард Вафин возразил, что эти препоны в законодательстве предприниматели научились обходить:

— Частные клиники просто создают у себя структурный подвид подразделения, которое называют просто «поликлиника», и уже могут на это (льготный стаж, — прим. ред.) претендовать. Да, у некоторых, например клиник «Звезда», «АВВА», нет дневного стационара, поликлинической помощи онкобольным… Но мы можем показать, что клинике нужно сделать, чтобы сотрудники могли формировать льготный стаж.

Депутат Николай Атласов (слева) задал вопрос о том, как решается проблема начисления льготного стажа трудовой деятельности медицинских работников частных клиник. скрин realnoevremya.ru сайта gossov.tatarstan.ru

Мансур Гарифуллин решил вернуться к проблеме обеспечения инвалидов подгузниками и абсорбирующим бельем, перебои с поставками и проблемы качества которых обернулись громкими скандалами в 2021—2022 гг. Глава Социального фонда заверил, что сейчас таких проблем нет, и заявил, что «на сегодняшний день мы обеспечиваем февраль 2024 года». А отвечая на вопрос Альберта Ягудина об обеспечении участников СВО средствами реабилитации и протезами, Вафин сообщил, что на сегодня были «практически полностью отработаны» 543 заявки 65 участников СВО и членов их семей.