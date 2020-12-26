Пандемия COVID-19 не помешала татарстанским парламентариям выполнить четверть наказов избирателей

Фото: Инна Серова

13 заседаний, на которых рассмотрено 263 вопроса, и 86 принятых законов — таков итог работы Госсовета Татарстана шестого созыва в 2020 году, сообщил на проходящей в республиканском парламенте пресс-конференции его глава Фарид Мухаметшин.

— Мы быстро смогли внести изменения в наш регламент... и сохранить работоспособность, — подчеркнул он, говоря о сложностях деятельности парламентариев в условиях COVID-19.

Фарид Мухаметшин также отметил, что, несмотря на финансовые последствия пандемии коронавируса, все 40 республиканских социально направленных программ были успешно профинансированы.

Он также сообщил, что реализованы порядка четверти наказов, данных депутатам избирателями (сроки исполнения наказов разбиты на весь срок работы действующего состава Госсовета).

Ранее «Реальное время» писало, что президент Татарстана Рустам Минниханов подписал разработанный депутатами Госсовета закон о введении в Татарстане патентной системы налогообложения.