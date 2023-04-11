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В Госсовете Татарстана поддержали законопроект о тишине

16:44, 11.04.2023 4
В Госсовете Татарстана поддержали законопроект о тишине
Фото: gossov.tatarstan.ru

Комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку одобрил федеральный законопроект о соблюдении тишины и покоя граждан. Документ предусматривает запрет на шум с 22.00 до 7.00 во всех жилых и социальных объектах и на прилегающих к ним территориях.

— Дополнительно проектом предусмотрено, что проведение строительных и ремонтных работ возможно в период времени с 9 до 19 часов местного времени в будние дни с обязательным перерывом в период с 14 до 16 часов местного времени, — сказано в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время каждый регион России устанавливает правила самостоятельно. Документ же определяет единое время для шумных строительных работ — с 9.00 до 19.00 только в будние дни с обязательным перерывом с 14.00 до 16.00. Исключения предусмотрены для праздничных дней (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4.00) и для различных ситуаций, как устранение последствий ЧС и др.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Проект федерального закона поддержан депутатами. Его рассмотрят на заседании Госсовета Татарстана.

Инициатива принадлежит ЛДПР. Представители фракции внесли этот законопроект в Госдуму еще в феврале.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан Государственный Совет РТ

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Документ же определяет единое время для шумных строительных работ — с 9.00 до 19.00 только в будние дни с обязательным перерывом с 14.00 до 16.00. " Значит проводить шумные ремонтные работы в квартире в выходные нельзя!
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  • Анонимно 11 апр
    Игра на пианино соседями к чему относится?
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  • Анонимно 11 апр
    А толку. Шумят например алкоголики, включили на всю музыку в 2 ночи. Вызываешь наряд. На такие вызовы обычно приезжают спустя часы. Когда уже все утихли и давно проспались. Либо приезжают нормально, но алконавты тупо не открывают дверь, и все на этом.
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  • Анонимно 07:41
    В закон надо ввести запрет на лай собак в квартирах, как надоели эти собаки своим постоянным лаем, целыми днями не умолкают. Закон о тишине должен устраивать всех, поэтому надо запретить и детям шуметь: бегать, орать, прыгать, топать, как табун лошадей. Тихий час все должны соблюдать, а в остальное время дети ведут себя как ненормальные, нарушая покой соседей, так как слышимость в домах у нас хорошая. При этом родители даже замечаний н ти
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