В Госсовете Татарстана поддержали законопроект о тишине

Комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку одобрил федеральный законопроект о соблюдении тишины и покоя граждан. Документ предусматривает запрет на шум с 22.00 до 7.00 во всех жилых и социальных объектах и на прилегающих к ним территориях.

— Дополнительно проектом предусмотрено, что проведение строительных и ремонтных работ возможно в период времени с 9 до 19 часов местного времени в будние дни с обязательным перерывом в период с 14 до 16 часов местного времени, — сказано в пояснительной записке к проекту.



В настоящее время каждый регион России устанавливает правила самостоятельно. Документ же определяет единое время для шумных строительных работ — с 9.00 до 19.00 только в будние дни с обязательным перерывом с 14.00 до 16.00. Исключения предусмотрены для праздничных дней (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4.00) и для различных ситуаций, как устранение последствий ЧС и др.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Проект федерального закона поддержан депутатами. Его рассмотрят на заседании Госсовета Татарстана.

Инициатива принадлежит ЛДПР. Представители фракции внесли этот законопроект в Госдуму еще в феврале.



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Айрат Назипов