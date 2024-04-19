Налоги на доходы физлиц в Татарстане составили почти четверть всех доходов бюджета

— В 2023 году в бюджет Республики Татарстан мобилизовано налоговых и неналоговых доходов на сумму 407,2 млрд рублей, или 100,8 % от плановых показателей, — сообщил на проходящем сегодня в Казани пятьдесят третьем заседании Госсовета Татарстана премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. — Это на 40,6 млрд рублей, или на 11,1 %, больше показателей 2022 года. Из федерального бюджета и иных источников в республику привлечено 79,7 млрд рублей.



Почти четверть налоговых доходов — 23,8 % — обеспечили поступления в бюджет от физических лиц, еще 44,9 % — налог на прибыль.

Песошин также сообщил, что расходы бюджета республики в 2023 году составили 510,2 млрд рублей. Больше всего было потрачено на образование (100,6 млрд), социальную политику (58,7 млрд), здравоохранение (50,8 млрд), дороги (95,9 млрд), поддержку и развитие сельского хозяйства (16,8 млрд) и культуру (24,4 млрд).

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан вошел в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам.

Инна Серова