Госсовет Татарстана принял бездефицитный бюджет на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Бездефицитный бюджет на 2024 год утвердил Госсовет Татарстана: прогнозируемый объем доходов и расходов — 399,599 млрд рублей.



На 2025 и на 2026 гг. прогнозируемые объемы доходов и расходов отличаются. В 2025 году доходы должны составить 403,592 млрд рублей, расходы — 416,09 млрд при дефиците 12,498 млрд, в 2026-М, соответственно, 427,404 млрд рублей и 446,276 млрд при дефиците 18,872 млрд.

Объем межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета составит в 2024 году 67,15 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 55,051 млрд рублей, в 2026 году — 62,629 млрд рублей, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в 2024 году — 247,23 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дополнительные финансовые средства направлены на здравоохранение — 4,3 млрд рублей, сельское хозяйство — 2,9 млрд рублей, дороги — 2,4 млрд рублей, образование — 1,8 млрд рублей, экология — 1,7 млрд рублей».

На предыдущем заседании Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о бездефицитном бюджете республики на 2024 год — доходы и расходы ожидались в размере 383,9 млрд рублей.



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Инна Серова