«Следующий год уникальный: размер НДФЛ будет больше налога на прибыль впервые в истории»

В Госсовете Татарстана обсудили падение доходов в бюджет и расходы стройотрасли

До конца года Татарстан должен сдать почти 3 млн «квадратов» жилья. В целом же строительный комплекс республики будет расти на 101% в год. Пути развития стройотрасли обсудили на заседании комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, где впервые с публичным докладом выступил новый глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Как средства бюджета будут распределены по стройкам и расходам в области ЖКХ — подробнее в материале «Реального времени».



«Причины всем известны: нефть, коронавирус, пляска курса доллара»

Заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, озвучивший на вчерашнем заседании прогноз социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы, заявил, что в целом процесс развития «характеризуется высокой степенью неопределенности», что напрямую связано с «эпидемиологической ситуацией, волатильностью цен на финансовых рынках и на энергоресурсы».

В этих условиях, по словам чиновника, валовой региональный продукт Татарстана по итогам 2020 года оценивается на уровне 2,4 трлн рублей, а в 2021-м ВРП прогнозируется на уровне 103,9%. Более подробно Пелевин прошелся по строительному сектору, удельный вес которого в ВРП Татарстана оценивается на уровне 8,5%.

— В стройкомплексе среднегодовые темпы роста в 2021—2023 годах прогнозируются на уровне 101%. Социально значимой задачей является жилищное строительство: в 2020 году планируется ввести 2,9 млн «квадратов» жилья, в том числе, по программе социальной ипотеки — 273,6 тыс. «квадратов». Что касается программы «Наш двор», то на 2020 год запланировано благоустройство 1 084 дворовых территорий, и на 1 октября работы ведутся на 990 объектах из которых на 526 завершены дорожные работы, — отчитался замминистра.

По словам Пелевина, валовой региональный продукт Татарстана по итогам 2020 года оценивается на уровне 2,4 трлн рублей

На непростые условия, сложившиеся в 2020 году, также посетовал замминистра финансов РТ Алексей Шишкин. Чиновник заметил, что «происходящее в этом году, в определенной мере сказывается на бюджете будущего года».

— Что мы имеем сегодня: за 9 месяцев доходы в консолидированный бюджет составили 171,9 млрд рублей, в бюджет республики — 140,3 млрд рублей. Относительно прошлого года есть определенное отставание. Причины всем нам известны: нефть, коронавирус, пляска курса доллара. Однако в последние 4 месяца все идет ровно, до конца года мы ожидаем определенный рост и, может быть, отставание будет покрыто. Особенно с учетом помощи со стороны федерального бюджета и остатков на начало года, — заявил Шишкин.

«Следующий год будет уникальным»

По словам замминистра финансов, особенно сложно в 2020 году было прогнозировать доходы, поскольку «возникло достаточно много неизвестных факторов». Тем не менее доходное видение бюджета следующего года все же сложилось.

«В последние 5 лет налог на прибыль всегда имел тенденцию к росту, но сегодня мы говорим, что будет определенное снижение — на 15—20%», — сообщил Алексей Шишкин

— Мы вынуждены констатировать, что, к сожалению, по налогу на прибыль нам не удастся достичь тех показателей, которые были в предыдущие годы. В последние 5 лет налог на прибыль всегда имел тенденцию к росту, но сегодня мы говорим, что будет определенное снижение — на 15—20%, — сообщил Алексей Шишкин. — Следующий год будет уникальным в том, что размер НДФЛ будет больше, чем налог на прибыль. Это впервые в истории. Такого никогда не было.

Если говорить подробнее, то налог на прибыль составит 77 млрд рублей (в лучших условиях, конечно, следовало планировать порядка 100 млрд, но их не будет однозначно), НДФЛ — 81,5 млрд рублей. Акцизы по прогнозу составят 41,2 млрд рублей, а налог на имущество организаций — 26 млрд рублей.

Еще одна особенность бюджета на 2021—2023 годы, по словам Шишкина, состоит в том, что зарплата чиновников не будет индексироваться и увеличиваться.

«Самые социально острые вопросы не подверглись секвестированию»

Любопытно было услышать конкретные цифры, заложенные в бюджете РТ на статьи расходов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. В целом, расходы на ЖКХ предусматриваются в размере 15,9 млрд рублей. Из них на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов — 1,3 млрд рублей, приемку и ввод жилищного фонда и объектов культурной сферы — 1,5 млрд рублей, переселение из аварийного жилья — 108,8 млн рублей.

— Если говорить про благоустройство, то здесь на модернизацию уличного освещения предусмотрено 225 млн рублей, на парки и скверы — 1,7 млрд рублей, на формирование современной городской среды — 1,3 млрд рублей, на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 490 млн рублей дает федеральный бюджет, — перечислил Шишкин.

Александр Тыгин добавил, что, невзирая на отчет Минфина, «самые социально острые вопросы не подверглись секвестированию»

В то же время, содержание Государственной жилищной инспекции обойдется в 74 млн рублей, а на Департамент по управлению жилищным фондом предусмотрено 24 млн рублей.



— Надо набраться терпения, поработать с налогами, добиться перевыполнения доходной части и тогда можно какие-то дополнительные расходы производить. И, естественно, будут заключены определенные соглашения с федеральными органами, которые тоже увеличат расходную часть по расходным позициям, — резюмировал замминистра финансов.

Председатель комитета Александр Тыгин добавил также, что, невзирая на отчет Минфина, «самые социально острые вопросы не подверглись секвестированию».

«Удачи Марату Мансуровичу на непростой должности в Минстрое»

В рамках заседания комитета с публичным докладом впервые выступил новоиспеченный министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Глава Минстроя рассказал о подготовке поправок в закон о градостроительной деятельности РТ.

— Первое касается сроков обеспечения доступа к проектам изменений в утвержденные документы территориального планирования. Ранее для всех видов документов территориального планирования была необходимость размещения не менее, чем за 3 месяца до утверждения, сейчас срок сокращается до 1 месяца, — сообщил министр.

Изменения также предлагается внести в положение о территориальном планировании. Так, по словам Айзатуллина, вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, об их основных характеристиках, местоположении положение может содержать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения. Вместе с тем, генпланом поселения или городского округа могут предусматриваться территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются.

Глава Минстроя рассказал о подготовке поправок в закон о градостроительной деятельности РТ

Вопросов после короткого выступления Марата Айзатуллина у присутствовавших не возникло, однако прозвучало напутствие от руководителя строительной компании СМУ-88, депутата Госсовета РТ Ильи Вольфсона.

— Хотелось бы пожелать удачи Марату Мансуровичу на непростой должности, а также успехов. Выражаю свою благодарность, не только, как депутат Госсовета, а от крупных застройщиков — за то, что так быстро вник в наши проблемы, не успев приступить к работе. Хотелось бы выразить надежду на то, что работа продолжится в том же ключе, и мы будем встречаться с Минстроем РТ хотя бы раз-два в 3 месяца, — выразил надежду Вольфсон.

Председатель комитета Александр Тыгин присоединился к добрым напутствиям и предложил поддержать представленный Айзатуллиным законопроект сразу в первом и третьем чтениях.

