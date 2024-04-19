Зачет за отчет: Госсовет Татарстана заслушал доклад Алексея Песошина о достижениях правительства

Итоги 53-го заседания татарстанского парламента: трудовые мигранты останутся, а трамваи по новым рельсам не пойдут

О мигрантах, кадровом голоде, транспорте и судьбе казанского мусоросжигательного завода говорили сегодня на 53 заседании Госсовета Татарстана. Отчет премьер-министра Алексея Песошина о результатах деятельности кабинета министров республики в 2024 году вызвал у депутатов множество вопросов и, несмотря на то, что в нем было перечислено немало достижений, они предпочли напомнить о несделанном. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

«Вопрос с мигрантами многогранный»



О необходимости нового подхода в кадровой политике в условиях кадрового дефицита заявил сегодня на заседании Госсовета премьер-министр РТ Алексей Песошин, отчитываясь перед депутатами о результатах деятельности Кабинета министров за 2023 год.

— Только на крупных предприятиях потребность в квалифицированных кадрах составляет 11 тысяч человек, — подчеркнул он.

По окончании доклада депутат Госсовета Эдуард Шарафиев задал вопрос, как в свете кадрового дефицита планируется выстраивать в республике политику в отношении мигрантов:

— Вы не привели цифр — приток, отток… А вы сами понимаете, что сейчас этот вопрос очень остро стоит!

— Примерно треть всех иностранцев, которые присутствуют сейчас в республике, получили патенты на работу, — сообщил в ответ Песошин. — Вопрос с мигрантами многогранный. Буквально на прошлой неделе проводилось совещание… И пока тут вопросов больше, чем ответов. Здесь и адаптация, и изучение русского языка, и вопросы антитеррористической защищенности… Но нам нужно понимать, что этот вопрос мы обязаны будем решать, потому что сейчас кадровый вопрос без мигрантов мы решить не в состоянии.



Безработица выросла среди предпенсионеров, инвалидов и молодежи

Премьер-министр сообщил, что на 1 января 2024 года, по информации работодателей, в республике насчитывалось 48,7 тыс. вакансий. Наиболее востребованными профессиями и специальностями являются раскройщик, слесарь, водитель автомобиля, уборщик территорий и производственных, служебных помещений, инженеры различных специальностей, монтажники, воспитатели и кухонные работники. Структура безработицы за минувший год поменялась: увеличились доля граждан, которых можно отнести к категории социально незащищенных, либо слабо защищенных. Доля безработных предпенсионного возраста выросла с 18,39 до 24,69 %, доля инвалидов — с 6,06 до 7,92 %, доля родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, ‒ с 35,24 до 35,07 %, доля граждан, впервые ищущих работу, ‒ с 3,94 до 1,51 %, доля молодежи в возрасте 16–29 лет, ‒ с 11,66 до 8,48 %.

Также выросло количество безработных, уволившихся по собственному желанию, — с 71,48 до 75,62 % и количество безработных, проживающих в сельской местности — с 27,27 до 29,32 %. А доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность, увеличилась с 7,34 до 8,15 %. Увеличилась безработица и среди наиболее образованной части населения — с 78,18 до 78,27 % выросла доля безработных, имеющих высшее и среднее образование.

А вот доля женщин в структуре безработицы снизилась, но незначительно — с 68,49 до 68,44 %. При этом продолжительность периода безработицы среди женщин оказалась выше средней продолжительности по республике — 4,48 месяца, как и у инвалидов (4,96 месяца).

«Вопрос о трамвайной линии отложен»

Глава правительства республики рассказал о достижениях — о том, что пассажирскими транспортными предприятиями в 2023 году было перевезено 388,5 млн пассажиров (на 18 млн. больше, чем в 2022-м), что Татарстан принял участие в проекте по обновлению общественного транспортас использованием специальных казначейских кредитов, приобретя на эти деньги 119 автобусов для 12 муниципальных образований республики, и что троллейбусный парк предприятий электрического транспорта РТ пополнился 30 новыми

троллейбусами (МУП «Метроэлектротранс» по договорам лизинга закупил 25 новых низкопольных троллейбусов МАЗ-303Т20, а исполком Альметьевска

заключил контракт на поставку 5 новых троллейбусов).

Выслушав это, депутат Николай Атласов задал вопрос о перспективах строительства в Набережных Челнах — в жилом районе Замелекесье. И поинтересовался, будет ли разработана в республике программа строительства новых трамвайных линий.

— Вопрос [о строительстве новой трамвайной линии] неоднократно ставился мэром Набережных Челнов, — подошел премьер-министр к ответу издалека, чтобы смягчить горькую «пилюлю». — Сейчас идет проработка этого вопроса…Пока мы ограничились тем, что увеличили транспортную сеть за счет приобретенных новых автобусов. Вопрос о трамвайной линии еще не снят, он отложен.

Подайте бедному сельчанину кредит!

Очень болезненно прозвучали упреки в адрес правительства из уст Тахира Хадеева:

— Вопрос у меня о судьбе грядущего урожая. В закрепленном [за мной] районе, в Анзнакаево ни одно из средних и малых предприятий не смогло получить кредит на льготных условиях. Это после прошлого года, когда они продавали зерно по себестоимости и ниже!

Он напомнил: техника дорожает, запчасти влетели в цене на двести и болеее процентов, а сельхозпредприятия вынуждены обращаться за коммерческими кредитами под неподъемные проценты.

— В 2010 году, когда была такая ситуация, наши сельхозпроизводители вышли более подготовленными…

— Давайте подготовим справку, посмотрим, были ли на то объективные и субъективные причины, — предложил разобраться Песошин.

Строительство на паузе

О «зависшем» проекте строительства в Казани мусоросжигательного завода напомнила премьер-министру РТ Алексею Песошину депутат Рузиля Тимергалеева на сегодняшней сессии Госсовета Татарстана. Она попросила пояснить, как обстоят дела на объекте, который вызвал шумные протесты у жителей республики.

— Не так, как хотелось бы и не так, как обычно строятся объекты в Республике Татарстан, — ответил обтекаемой фразой премьер-министр и пояснил, что у инвестора возникли проблемы с поставщиками оборудования для завода.

Он сообщил, что в настоящее объем выполненных работ составляет порядка 24% от всей стоимости проекта и добавил, что инвестор ведет переговоры о приобретении оборудования с китайскими поставщиками.

— Строительство сейчас на паузе, — сказал Песошин. — Но инвестор настроен оптимистично, называет срок [строительства] — конец 2025 года.

«Надо национализировать ЖКХ»

Руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, предварил критику похвалой в адрес правительства республики за достижения, а потом принялся перечислять болевые точки в его политике:

— В докладе не было сравнения, какие тенденции наметились в 2023 году по сравнению с 2022 годом, не было критики — какое министерство как работало…

Он напомнил о растущей инфляции и о том, что прожиточный минимум в Татарстане при этом оказался вдвое ниже скромнейшей минимальной потребительской корзины:

— Прожиточный минимум установлен в 13135 рублей на одного жителя при стоимости минимельной потребительской корзины 22493 рубля!.. Хотелось бы увидеть человека, который на сумму 13135 рублей питается, покупает лекарства, оплачивает ЖКХ.

Напомнил он и про огромный прошлогодний урожай хлеба, на фоне которого хлеб не подешевел, а продолжил дорожать. И про молоко, у которого «30 рублей закупочная стоимость, а продают его по 60 рублей», и про качество продуктов, которые население покупает отнюдь не по доступным ценам:

— Колбаса из 39 сортов 37 оказались фальсифицированными, ее даже кошки не едят, а мы должны есть!

Раскритиковал глава татарстанских коммунистов и меры, которые принимаются в республике для повышения рождаемости, резонно заметив, что главное в вопросе о рождении детей — наличие доступного жилья:

— Однокомнатная квартира стоит уже почти 10 миллионов! — и напомнил, что жилищный вопрос должен решаться не через неподъемные ипотечные кредиты, а путем строительства социального жилья, которое можно было бы сдавать молодым семьям в аренду.

Напомнил Миргалимов и о необходимости решать проблему качества ЖКУ и плохой работы управляющих компаний:

— Посмотрите, как УК работают — главное для них извлечение прибыли, а не качество услуг! Рост цен в ЖКХ составил 10-15 % — а качество не улучшилось… Мы едины в одном: надо национализировать ЖКХ, создать МУПы…

А в заключение, упомянув о том, что в республике и особенно в Казани продолжается застройка многоэтажными жилыми микрорайонами без обеспечения их социальной инфраструктурой, как в Солнечном городе, и что при относительно благополучной картине со средней по республике зарплатой воспитатель детского сада получает менее половины зарплаты кассира в «Пятерочке», прошелся по нехватке в поликлиниках врачей:

— Мы диспансеризацию проводим — хорошо… А потом по три-четыре месяца больные, которых выявили, не могут попасть к профильным врачам!

Смотрите, кто пришел!

Освободив и.о. руководителя Пестречинского района Раиса Сулейманова от депутатских полномочий и поощрие его за плодотворную деятельность в парламенте республики благодарственным письмом, Госсовет Татарстана принял важное решение относительно руководителя казанского «Водоканала» Андрея Егорова.

Много лет жалующийся на недостаток средств для содержания и ремонта подведомственных Водоканалу сетей и сооружений депутат стал преемником Александра Тыгина на должности председателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, что дает основания предполагать, что добиваться увеличения тарифов на услуги родной организации и «пробивать» в этих тарифах инвестиционную составляющую ему станет теперь проще. А вот закончатся ли при новом главе комитета растянувшиеся на долгие годы работы по ремонту и реконструкции доведенных до ручки казанских сетей канализации и водоснабжения — покажет время.

После того, как председатель Госсовета Фарид Мухаметшин озвучил предложение о назначении Егорова, слово за себя замолвил сам претендент — он попросил коллег проголосовать за его кандидатуру.

А на вопрос, заданный главой фракции КПРФ Хафизом Миргалимовым о том, согласен ли он «деприватизировать» управление ЖКХ — то есть жилищным фондом и отдать управление жилыми домами в руки муниципальных предприятий, ответил:

— Деприватизировать нельзя, но государство должно им управлять.