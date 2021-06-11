Татарстанские депутаты предлагают конфисковать оружие у пьяных владельцев

Фото: Инна Серова

Ужесточить российский Кодекс об административных правонарушениях хотят депутаты Государственного совета Республики Татарстан. Они предлагают в случае ношения огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения установить такую меру ответственности, как конфискация оружия.

Также предлагается усилить ответственность за нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему, ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, незаконное приобретение, продажу передачу, перевозку оружия, подняв размер административного штрафа до 5000 рублей.

Госсовет РТ одобрил законопроект о внесении в КоАП РФ соответствующих изменений и поручил внести его в Государственную думу России депутату от Татарстана Ильдару Гильмутдинову.