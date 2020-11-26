«Даже москвичи согласны с нами в том, что избирательное законодательство должно быть стабильным»

Изменения в грядущем избирательном процессе связаны с эпидемией коронавируса, заявил Андрей Кондратьев. Но не все депутаты с ним согласились

На состоявшемся сегодня семнадцатом заседании Госсовета Татарстана с участием президента РТ Рустама Минниханова прошло горячее обсуждение поправок в выборное законодательство республики. Они, в частности, закрепляют возможность на уровне региона проводить трехдневное голосование на различных выборах, отменять его в отдельных муниципалитетах в случае ЧС и разрешают голосовать на вокзалах и в аэропортах. Ряд депутатов выступили против поправок, сославшись на недавние скандалы с «голосованием на пеньках» и нестабильные правила игры, которые меняются чуть ли не перед каждыми выборами. С тем, что к законопроекту остается немало вопросов, согласился неожиданно и спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Эпидемиологические поправки»

Поправки в Избирательный кодекс (а точнее, проект закона Республики Татарстан №122-6 «О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные законодательные акты Республики Татарстан») озвучил на заседании Госсовета председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, объяснивший их необходимость «сложной эпидемиологической ситуацией» и тем, что во многих странах избирательные кампании сегодня «сопровождаются обострением политической ситуации и конфликтами».

В числе прочего новые изменения позволят отложить голосование из-за режима ЧС или режима повышенной готовности в отдельных муниципалитетах, также они запрещают баллотироваться кандидатам, ранее осужденным за преступление средней тяжести, в течение пяти лет после снятия судимости (ранее был запрет баллотироваться кандидатам с судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям).



Поправки, которые главным образом разрешают проводить трехдневное голосование и голосование на вокзалах и в аэропортах, вызвали широкое обсуждение в Госсовете, большинство депутатов которого, к слову, сидели в масках. Народные избранники поставили под сомнение саму необходимость таких поправок, которые могут, считают они, «поставить под вопрос саму легитимность выборов». Многие депутаты заявили: выборное законодательство не может меняться слишком часто, как это делается сейчас.

По мнению главы ЦИК Татарстана, единственная возможность, которая остается представителям выборного процесса на местах, — делать тотальную санитарную обработку участков

Среди критиков изменений были преимущественно депутаты от КПРФ, однако с их мнением согласился даже спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Однако, по мнению Андрея Кондратьева, в нынешних условиях «нужно работать на опережение», а в РТ проект «Мобильный избиратель» показал свою эффективность.

Народные избранники подняли вопрос обеспечения эффективного образовательного процесса, который может быть нарушен трехдневным голосованием в сентябре 2021 года, так как выборы в большинстве своем проходят именно в школах. К примеру, в Татарстане избирательные участки организуются зачастую в более чем 600 школах, где к тому же работают более 5 тысяч учителей как члены УИК.

— Это наше больное место, — вынужден был согласиться Кондратьев. — На федеральном уровне уже выносилось на обсуждение множество предложений: проводить выборы в почтовых отделениях, в МФЦ, в соцслужбах. Но пока альтернативы не нашли. Сейчас идут обсуждения о возможности объявления в момент выборов школьных каникул, но официального документа [регламентирующего такую норму] до сих пор нет.

По мнению главы ЦИК Татарстана, единственная возможность, которая остается представителям выборного процесса на местах, — делать тотальную санитарную обработку участков, чтобы обеспечить хотя бы безопасность для граждан и школ. Он заверил, что эти процессы, как и новые нормы избирательного законодательства в целом, не потребуют каких-то серьезных дополнительных бюджетных средств. Даже с учетом предстоящей федеральной избирательной кампании депутатов бюджет уже известен, и в настоящий момент в ЦИК РТ его согласовывают, добавил Кондратьев.

«Ни на каких пеньках мы процедуру выборов в Татарстане не проводили!»

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев отметил, что, согласно вводимым нормам, изменения в законодательный процесс могут вноситься даже и без какой-либо пандемии. По его мнению, «по решению вышестоящей комиссии» будущие выборы в теории могут проводиться даже не за три дня, а в течение недели. Смутил его и пункт 18 статьи 77, касающийся голосования вне помещений: депутат вспомнил скандал последних выборов с «голосованием на пеньках».

— Не считаете ли вы, что такие положения подорвут легитимность самого избирательного процесса? — задал он вопрос докладчику.

— Ни на каких пеньках мы процедуру выборов в Татарстане не проводили! Это всего лишь трансляция произошедшего в других субъектах РТ на нашу кампанию! — возмутился Кондратьев инсинуациям коммунистов.

Кондратьев напомнил, что перед последними сентябрьскими выборами, в разгар пандемии, лишь благодаря решению руководства Татарстана стало возможно обеспечить безопасность граждан и удобство голосования

Он также заверил, что после длительных обсуждений, в том числе с представителями КПРФ, в ЦИК убедились, что новые нормы позволят на качественном уровне провести избирательную кампанию. Кондратьев напомнил, что перед последними сентябрьскими выборами, в разгар пандемии, лишь благодаря решению руководства Татарстана стало возможно обеспечить безопасность граждан и удобство голосования:

— Оперативно руководство Татарстана принимало решения, которые позволяли, не маневрируя, выполнять установки Роспотребнадзора. Мы сейчас в другой реальности живем. И всегда должны быть готовы! Посмотрите, как проходит история с выборами в сопредельных странах! Как только безопасных методов не бывает — возникают вопросы со здоровьем избирателя….

По мнению Кондратьева, сама возможность трехдневного голосования — даже не в случае пандемии — обеспечивает удобное время для принятия решения гражданами, за кого голосовать. «Так напряжения меньше — есть время подумать, сделать свой выбор». Согласился он, впрочем, и с тем, что есть и минусы. В частности, они приводят к скандалам с «голосованием на пеньках». Он вынужден был согласиться и с тем фактом, что в настоящее время «слишком часто меняется законодательство».

Хафиз Миргалимов выразил сомнение, что нормы выборного законодательства стоит менять из-за форс-мажора, так как в России «форс-мажор уже 30 лет длится». Фото tatarstan.ru

«Не было ни одних выборов, чтобы не меняли правила игры!»

Хафиз Миргалимов, руководитель фракции КПРФ, сравнил прошедшую в сентябре 2020 года трехдневную избирательную кампанию с выборами президента РФ 1996 года (тогда Борис Ельцин, имевший незадолго до выборов минимальный процент одобрения среди россиян, неожиданно победил коммуниста Геннадия Зюганова). Он выразил сомнение, что нормы выборного законодательства стоит менять из-за форс-мажора, так как в России «форс-мажор уже 30 лет длится».

— Не было ни одних выборов, чтобы не меняли правила игры! Явку отменили, например. Муниципальный фильтр ввели, который без поддержки крупной партии пройти кандидатам нелегко. Чтобы нынешние выборы проконтролировать — не меньше 1 миллиона наблюдателей от каждой партии необходимо задействовать, — отметил он. — Я никогда не поверю, что избирком за 10 дней до выборной кампании будет решать, проводить трехдневное или однодневное голосование. Конечно, примут решение о проведении трехдневного!

Вместо того чтобы проводить гигиенически чистые выборы в смысле соблюдения санитарных норм, считает коммунист, стоит проводить «гигиенически чистые» выборы в смысле их честности. Тогда, мол, не будет таких перипетий, «как в Белоруссии, Киргизии или США». Миргалимов также возмутился ситуацией, когда о появлении новых избирательных участков в отдельных округах и районах РТ многие кандидаты узнают последними («Мы, участники кампании, даже не знаем порой, что в том или ином районе появились новые участки!»). В целом, по его мнению, минусов у новых выборных норм больше, чем плюсов.

«Пока вопросов немало к законопроекту. В том числе и с датой проведения выборов в Госдуму РФ. И с безопасностью, и с учителями», — неожиданно согласился Фарид Мухаметшин. Фото gossov.tatarstan.ru

Спикер Госсовета РТ согласился, что вопросов к новому законопроекту много

— Пока вопросов немало к законопроекту. В том числе и с датой проведения выборов в Госдуму РФ. И с безопасностью, и с учителями, — неожиданно согласился с противниками поправок спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. — Даже москвичи согласны с нами в том, что избирательное законодательство должно быть стабильным, а не часто меняющимся.

Однако коронавирус потребовал серьезно рассмотреть вопрос безопасности граждан, добавил спикер и призвал все-таки проголосовать за новый законопроект, так как у депутатов будет возможность до 26 декабря внести в него свои поправки. Мухаметшин также пообещал проанализировать поправки «в экспертном сообществе», чтобы защитить избирателей и обеспечить легитимность выборов. В итоге 71 депутат проголосовал за, семеро — против, двое — воздержались.

Дефицит бюджета на 2021 год вырос в 2,5 раза и составил уже 7 млрд рублей

Кроме этого, народные избранники приняли на заседании сегодня и бюджет Татарстана в третьем чтении. С дефицитом в 7 млрд рублей, который, таким образом, всего за месяц из-за ряда поправок и уточнений вырос в 2,5 раза. Так, согласно законопроекту о бюджете республики на 2021 год и 2022—2023 годы, доходы бюджета в следующем году должны составить 274,6 млрд рублей, расходы — 281,7 млрд рублей. Напомним, ранее дефицит планировался в размере 3 млрд рублей. Изначально в Минфине РТ оценивали доходы 2021 года в 268,5 млрд рублей, расходы — в 271,5 млрд рублей. Получается, что прогнозируемые доходы выросли на 6 млрд рублей, а необходимые расходы — лишь на 10 млрд. Теперь вопрос исполнения бюджета вновь зависит от рыночной конъюнктуры и цен на нефть либо же от федеральных субвенций.

Согласно законопроекту, в 2022 году доходы ожидаются в размере 279,8 млрд рублей, дефицит составит 6 млрд рублей. В 2023 году доходы бюджета РТ должны составить 282,8 млрд рублей, расходы — 288,9 млрд рублей, дефицит — 6,2 млрд рублей.

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин назвал бюджет «напряженным», но реальным, учитывая непростую обстановку.