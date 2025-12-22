Казанских садоводов будут штрафовать за неубранный на участках снег

На расположенные в границах города СНТ распространили требования Правил благоустройства для столичных кварталов

Фото: Реальное время

В Казани начинают возбуждать административные дела на владельцев домов в СНТ, расположенных в черте города. Правовой пробел в Правилах благоустройства Казани позволяет наказывать садоводов за то, что они, например, не убрали участок от листвы, не расчистили от снега дорожки, не обеспечили отвод талых вод или вывоз отходов, без разрешения срубили ими же и посаженную, например, старую яблоню. Проблемой озаботились депутаты Госсовета РТ, однако полученные от исполкома Казани разъяснения их не устроили. О требованиях муниципалитета к городским садоводам, предложениях депутатов и перспективах пересмотра городских правил — в «Реальном времени».

«Листву и снег убирать ежедневно»

На днях Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани пригласила собственника участка в казанском СНТ «Электрик» Сергея М. «для полного и всестороннего выяснения обстоятельств административного правонарушения». Признаки нарушения чиновники усмотрели в том, что ограждение его земельного участка в СНТ не соответствует требованиям Правил благоустройства Казани, а также на участке не соблюдаются пункты Правил, обязывающие собственника проводить на участке ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда, обеспечивать отвод дождевых и талых вод, сбор и вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и иных отходов, а также устанавливать ограждения, «исключающие возможность проникновения на территорию посторонних лиц».

Инна Серова / realnoevremya.ru

— На свои вопросы, каким образом я смогу ежедневно убирать свой участок зимой, если я там зимой не живу, и зачем вообще это делать, и в связи с чем должен заменить ограждение из столбов и проволоки на капитальный забор, и вообще на каком основании я обязан ставить забор, я ответа не получил. Зато услышал от представительницы администрации, что у меня «слишком густо» растет вишня, и это, с ее точки зрения, административно наказуемый непорядок, — рассказал садовод «Реальному времени». — С меня взяли объяснение и дали понять, что будет оформлен протокол об административном нарушении.

Казанец предоставил извещение, где перечислены требования городских Правил благоустройства, которые он якобы нарушил: п. п. 52.1 (ежедневная уборка от мусора, листвы, снега и льда (наледи), 52.7 (отвод дождевых и талых вод), 52.8 (сбор и вывоз твердых бытовых, крупногабаритных и иных отходов), 52.14 (установка ограждений, исключающих возможность проникновения на территорию посторонних лиц), 207 и 207.15 (обязанность по производству работ по уборке, очистке и санитарному содержанию территорий в границах участка и прилегающей территории на расстоянии 5 м от внешней границы земельного участка либо до проезжей части улицы в случае расположения объекта вдоль дороги).

«В связи с чем должен заменить ограждение из столбов и проволоки на капитальный забор и вообще на каком основании я обязан ставить забор, я ответа не получил». Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Сергей М. недоумевает: почему вдруг требования, которые явно разрабатывались для собственников городских зданий, районная администрация решила применять к садовым участкам, да еще к таким, которые используются сезонно:

— Для кого я должен расчищать дорожки зимой? На каком основании я должен сооружать не забор, а крепостную стену? Куда и как я должен отводить талые и дождевые воды, особенно в ситуации, когда мы у себя на Сухой реке всеми силами весной стараемся удержать хоть немного влаги, чтобы вырастить урожай? А про слишком густо растущую вишню это как понимать? Я ее вырубить должен, что ли, теперь? Но кому, кроме меня, она на моем участке может мешать? А требование убирать и содержать прилегающую к участку территорию на 5 метров — оно писалось для многоквартирных домов, чтобы тротуары чистили, — садоводы тут при чем?

Сергей М. пришел к выводу, что так можно наказать штрафом в принципе любого садовода — было бы желание, однако на заседании административной комиссии ему удалось убедить чиновников в абсурдности требований Правил благоустройства применительно к участкам в СНТ.

«Обязательно к исполнению»

Однако благополучное завершение этой частной истории не исключает проблем у других казанских садоводов. «Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом, как вышеперечисленные требования к владельцам участков в городских СНТ соотносятся с действующим законодательством и здравым смыслом.

— На сегодняшний день в административную комиссию поступило 8 административных материалов по ст.3.6 КоАП РТ за нарушение пунктов 52, 52.1, 52.7, 52.8, 207, 207.15 Правил благоустройства города Казани в части ненадлежащего санитарного содержания земельных участков и отсутствия ограждения, рассмотрение назначено на 12.01.2026, — сообщили в Управлении по организации деятельности административных комиссий Исполкома Казани. — Административные материалы составлены на основании жалобы, поступившей от одного из собственников участка СНТ «Электрик». Административные материалы будут рассмотрены комиссией в рамках действующего законодательства и в установленные законом сроки. По одному делу материалы рассмотрены сегодня — дело прекращено.



А в Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов изданию сообщили, что согласно п. 206 статьи VIII Правил благоустройства г. Казани территории города закрепляются для их уборки и санитарного содержания за хозяйствующими субъектами и физическими лицами в качестве прилегающих территорий, а согласно п. 207.12 статьи VIII Правил благоустройства г. Казани садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан — территория предоставленного земельного участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка и до проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги).

— Правила обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, — считают в райадминистрации. — Настоящие Правила действуют на всей территории города.

Помимо Правил благоустройства г. Казани деятельность садоводческих товариществ регламентируется Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом садоводческого товарищества.



«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом, как вышеперечисленные требования к владельцам участков в городских СНТ соотносятся с действующим законодательством. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Забор — элемент обязательный или рекомендательный?

Тем временем происшествием с садоводом всерьез заинтересовались депутаты Госсовета Татарстана и направили запрос мэру Казани. Они попросили Ильсура Метшина разъяснить, относится ли п. 52 Правил благоустройства Казани к содержанию индивидуальных земельных участков, расположенных на территории СНТ, каким образом Правилами учитывается сезонность использования садовых и дачных участков, как они должны осуществлять вывоз ТКО и КГМ, если договоры с СНТ на их вывоз заключаются с учетом сезонности проживания.



Депутаты задали Ильсуру Метшину вопрос с учетом серьезности предъявляемых администрацией Авиастроительного района требований: с какой целью садоводы должны убирать у себя на участках зимой снег и как согласуется необходимость обрабатывать дорожки на участках противогололедными материалами с тем, что обработка химикатами садовой земли в принципе неприемлема?

Также они попросили указать, каким именно законодательным актом предусмотрена обязанность садоводов устанавливать по границам своих участков заборы, если «в специальных законах, касающихся ведения садоводства такой обязанности ни на СНТ, ни на граждан — собственников участков, расположенных в СНТ, не возлагается».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А в заключение поинтересовались, почему при требовании круглогодично соблюдать в СНТ требования Правил благоустройства перевозки к садоводческим товариществам носят сезонный характер, а в самих Правилах, несмотря на большое количество СНТ на территории Казани, нет отдельного блока для СНТ.

«Обязательны для исполнения всеми»

Ответ на депутатский запрос пришел за подписью замруководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова. Он сообщил, что Правила благоустройства Казани «обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами и действуют на всей территории города», что муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется с учетом сезонности и что в случае использования земельного участка в СНТ для круглогодичного проживания собственник обязан соблюдать все подпункты пункта 52 Правил, а в иных случаях необходимо учитывать сезонность использования участков.

Ильдар Шакиров не указал, какие нормы закона или подзаконные акты обязывают садоводов ограждать свои участки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ильдар Шакиров не указал, какие нормы закона или подзаконные акты обязывают садоводов ограждать свои участки, он лишь сообщил о том, какие ограждения допускаются, то есть разрешено устанавливать согласно действующим нормам, а также о том, что «допускается отсутствие ограждения».

А еще он сообщил, что предложения по внесению в Правила благоустройства Казани раздела о содержании земельных участков в СНТ будут рассмотрены.

«Это просто глупость!»

Эксперт «Реального времени» — глава Ассоциации СНТ Верхнеуслонского района Татарстана Павел Бойко считает неразумным заставлять казанских садоводов автоматически выполнять все требования Правил благоустройства Казани:

— Часть требований, например, разработана с учетом необходимости содержать зимой в безопасном и чистом от снега и наледи состоянии тротуары перед коммерческими помещениями городских зданий — при чем тут садовые участки? А штрафовать владельцев участков в СНТ за нарушение этого пункта Правил — просто глупость! И она допущена не сегодня, а при разработке и утверждении Правил, потому что ни те, кто их разрабатывал, ни те, кто их утверждал, просто не подумали, что на территории города есть садоводства, не просчитали детально, как там будут работать эти требования. Сегодня эти пробелы надо восполнять, исправлять ситуацию.

«При разработке и утверждении Правил благоустройства Казани ни те, кто их разрабатывал, ни те, кто их утверждал, не подумали, что на территории города есть садоводства». Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул: пробел в Правилах благоустройства Казани не идет на пользу горожанам, а служит только поводом для сбора штрафов.

Бойко предположил, что абсурдную ситуацию можно было бы исправить, если бы граждане, на которых наложили административные взыскания, обратились в суд и к делу подключились бы юристы-профессионалы. В этом случае, считает он, можно было бы добиться в судебном порядке внесения в Правила благоустройства Казани необходимых поправок.