Татарстанские депутаты хотят освободить от транспортного налога владельцев электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Владельцев электрокаров в Татарстане хотят освободить от транспортного налога. Инициативу депутатов Романа Мугермана и Ильдара Шамилова рассмотрят в Госсовете республики.

Авторы законопроекта хотят освободить владельцев электрокаров от транспортного налога на 5 лет. Предполагается, что нововведения могут вступить в силу с 1 января 2024 года. Депутаты хотят, чтобы владельцы таких машин не платили налог вплоть до 2029 года, после чего предоставить им льготу в размере 50% от налоговых ставок. По задумке, она будет действовать до 1 января 2031 года.

— Данная мера будет направлена на повышение активности автовладельцев парка такси, каршеринга, пассажирского транспорта общего пользования по переходу на более экологичный вид топлива, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, а также дополнительно снизит издержки автотранспортных предприятий, — сказано в пояснительной записке законопроекта.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Уточняется, что для реализации закона из бюджета республики понадобится чуть больше 2,8 млн рублей. А раис Татарстана Рустам Минниханов уже дал положительное заключение на этот счет.

В начале марта сообщалось, что в Казани в реестр парковочных разрешений внесли 14 электромобилей. Теперь их владельцы могут парковаться на муниципальных стоянках бесплатно. Всего в столице Татарстана на начало 2023 года зарегистрировано 299 электромобилей.

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Айрат Назипов