УК «ПЖКХ» обнародует графики вывоза мусора в Казани не раньше весны

Без реестра не разобраться

Пока депутаты Госсовета решают, как помочь регоператорам сэкономить деньги на вывозе мусора, чтобы инвестировать их в оборудование контейнерных площадок, татарстанский регоператор УК «ПЖКХ», входящий в группу компаний «РТ-Инвест», отвечает на критику своей работы. В компании сообщили журналистам, что стали чаще вывозить мусор с некоторых быстро переполняющихся контейнерных площадок.

Как выяснило «Реальное время», в Казани кратность вывоза мусора к 30 октября была увеличена на 41 площадке. А всего в столице, по утверждению компании, по «двойному графику» сейчас обслуживается 51 площадка.

Фото: скрин uslugi.tatarstan.ru

В УК «ПЖКХ» сообщили, что там совместно с исполнительными комитетами Западной зоны Татарстана приступили к работе по составлению реестра контейнерных площадок, чтобы «владеть актуальной информацией об объемах заполняемости и видах выбрасываемых отходов».



— Там, где будет выявлено большое скопление отходов, быстрая заполняемость контейнеров, мы увеличим периодичность графика вывоза ТКО, — утверждает директор компании по сервису Александр Благосклонный.

Тайна графика

По информации УК «ПЖКХ», с ноября в Казани чаще стали вывозить мусор с контейнерных площадок на улицах Луговой, Харьковской, 88, с двух площадок в Кадышево, с шести в поселке Северный, с трех на Сухой реке и так далее — список адресов смотрите ниже.

— По СанПиНу, мусор должен вывозиться летом каждый день, зимой — раз в три дня, — пояснили в УК «ПЖКХ». — В списке контейнерных площадок Казани указаны адреса, где отходы теперь вывозят два, три и более раз [в неделю]. Компания составляет реестр и увеличивает частоту вывоза мусора там, где это необходимо. На стоимости услуги для населения это не отразится.



Несмотря на изменения, внесенные регоператором в график вывоза ТБО, только в Казани и ее пригородах за последнюю неделю в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» поступило 18 обращений по поводу переполнения контейнеров и безобразного состояния контейнерных площадок. Большинство обращений — из казанских поселков, но есть и из многоквартирных домов. А за последний месяц (включая октябрь, когда 51 контейнерная площадка уже работала по тому самому «двойному графику») на сайт «Госуслуги РТ» от казанцев пришло 75 жалоб по поводу ненадлежащего сбора и вывоза ТБО.



Фото: скрин uslugi.tatarstan.ru

Показательна в этом плане жалоба Лилии С. с улицы Монтажной на плохую работу регоператора, отправленная 7 ноября, к которой она в комментарии добавила вопрос, ответ на который позволял бы точно судить о причинах безобразия: «Прошу предоставить график замены бункера (например, два раза в неделю или три раза). Вообще, утвержденный график имеется?» И не менее показательным выглядит ответ так и не обнародовавшей график вывоза ТБО с казанских контейнерных площадок УК «ПЖКХ»: «Вывоз твердых коммунальных отходов по адресу: г. Казань, ул. Монтажная, д. 5 осуществляется согласно графику в установленном порядке».

Сейчас на сайте УК «ПЖКХ» можно скачать лишь графики вывоза ТБО в населенных пунктах районов республики, данные о казанских контейнерных площадках нам обнаружить не удалось. На вопрос «Реального времени», когда казанцы получат возможность ознакомиться с графиком вывоза коммунальных отходов с контейнерных площадок, в УК «ПЖКХ» ответили, что после 1 марта 2023 года эти данные для Казани и 21 района республики будут размещены на сайте регоператора и на официальных интернет-источниках исполнительных комитетов муниципальных образований:

— Тогда жители смогут ознакомиться с информацией о наличии действующих площадок и графиками вывоза с них коммунальных отходов.

Инна Серова