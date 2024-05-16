Фарид Мухаметшин — об объектах ЮНЕСКО как стимуле развития: «Мы эти возможности используем сполна!»

Глава парламента РТ на KazanForum заявил, что незнание русского языка иностранными студентами ведет к падению престижа КФУ у них на родине

О роли Всемирного культурного наследия в развитии регионов говорили сегодня в Императорском зале Казанского федерального университета участники XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Панельную дискуссию на эту тему открыл глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин, который в кратком вступительном слове отразил практически все аспекты обсуждаемой темы. Подробности пленарного заседания — в материале «Реального времени».

«Это важная победа»



В начале встречи председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил: в этом году Россия отмечает вхождение нашей страны в Организацию Объединенных Наций по вопросам науки и культуры — ЮНЕСКО.

— В современных геополитических условиях миссия этой уважаемой организации по укреплению мира, устойчивому развитию межкультурного диалога становится актуальной. В последние годы усилиями коллег из Министерства иностранных дел РФ, постоянного представительства страны при ЮНЕСКО, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО удается выстраивать конструктивный диалог по основополагающим вопросам сферы деятельности этой организации, — подчеркнул он.

В качестве примера Фарид Мухаметшин привел событие прошлой осени — включение в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО астрономической обсерватории КФУ:

— Это важная победа, наша гордость и ответственность перед будущими поколениями… Ранее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО были включены историко-архитектурный ансамбль Казанского кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский монастырь и собор острова-града Свияжска.

Этому предшествовала большая и ответственная работа по сохранению и реставрации этих памятников, «объединение усилий науки и культуры с опорой на значительный воспитательный потенциал». Фарид Мухаметшин подчеркнул, что, проводя крупные мероприятия, подобные саммитам ШОС, БРИКС, БРИКС+, спортивные соревнования, принимая их гостей, Казани есть чем блеснуть — показать это культурное достояние, «опору в воспитании нашего народа». И указал, что в таком масштабе вести работы по его сохранению было бы невозможно в отсутствие поддержки федерального центра.

За это Мухаметшин поблагодарил присутствовавших на заседании замминистра иностранных дел РФ Александра Панкина, замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел РФ Татьяну Довгаленко и заочно — министра культуры России Ольгу Любимову.

А еще отдельно выразил признательность тем странам исламского мира, которые «в разные годы поддержали наши инициативы о включении наших памятников в число объектов Всемирного культурного наследия», и добавил:

— Для нас это гордость, это уважение к старине, к истории, и через эти работы мы ведем большую воспитательную, культурно-духовную работу. Мы эти возможности используем сполна.

О главных ценностях

— Мы многонациональный народ — 174 нации и народности, — подчеркнул Фарид Мухаметшин. — Каждый хочет сохранить свою культуру, свой язык, свои традиции, свои обычаи, считая, что это Богом данная ему обязанность — обучать детей и внуков, которые живут в Татарстане. Как сделать эту работу — мы нашли инструмент. Мы создали такой институт, как Дом дружбы народов Республики Татарстан, Ассамблею народов РТ, и компактно проживающие в нашей республике иностранцы в прошлом, люди разных национальностей объединились в национально-культурные автономии и вошли в состав ассамблеи. Через эту структуру мы проводим серьезную работу с ними и рады, что добиваемся некоторых успехов в этом направлении.

Председатель Госсовета Татарстана в своей речи коснулся ценностей, которые являются главенствующими в деле сохранения культурной и национальной идентичности татарского народа. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана в своей речи коснулся ценностей, которые являются главенствующими в деле сохранения культурной и национальной идентичности татарского народа:

— Тысячу лет назад нашими предками в Болгаре был добровольно принят ислам. В отличие от тех субъектов, где эту религию заставляли принять насильно, наши прадеды приняли его, и [с тех пор мы] очень дружно соседствуем с другими народами.

Фарид Мухаметшин отметил, что культовые и религиозные центры открывают новые возможности для сохранения культурных ценностей, противопоставив позиции советского государства, отделившего религию от государства, современный взгляд на взаимодействие светской и духовной власти:



— Сегодня мы поняли, что это Богом данное, его надо поддерживать и создавать условия для развития. Ни одна религия к плохому не призывает, ни одна!

Несколько позже он обратился к проблеме утраты не менее мощного, чем религия, фактора сохранения национальной идентичности и культуры:

— Стареющее и численно убывающее сельское население, миграция в города, в республиканские вузы, когда родители говорят: «Сынок, поступай в Казань в университет и, пожалуйста, не возвращайся, находи там работу!» Это новый вызов. Мы обязаны сохранить сельское население, и не только потому, что оно нас кормит, но еще и потому, что на селе, в деревнях лучше сохраняются традиции каждого народа. Там язык сохраняют, одежду, кухню, разговорную речь! Поэтому сельский житель нам дорог.

Разные стороны туризма

Глава республиканского парламента вплотную подошел к теме дискуссии — роли объектов Всемирного культурного наследия в развитии регионов, указав, что их наличие на территории Татарстана обеспечивает экономическое развитие республики, поскольку вокруг них создается транспортная и туристическая инфраструктура, развивается предпринимательство.

— Ежегодно эти культовые места посещают свыше миллиона туристов и паломников.

А потом указал на проблему, так сказать, «образовательного туризма»: в КФУ обучаются 52 тысячи студентов из других стран, но они в большинстве не знают или очень плохо знают русский язык, на котором ведется преподавание. В результате, не усвоив в полном объеме программу вуза, «они не все понимают, не могут излагать изученный материал и роняют престиж КФУ, когда возвращаются к себе на родину [в качестве специалистов]».

— Мы работаем с Минобразования Российской Федерации, с МИД. Хотелось бы, чтобы они приезжали к нам хотя бы с базовым знанием русского языка. Над этим надо думать, это вопрос, который требует нашего общего внимания.

Почетный гость — замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, поприветствовав участников панельной дискуссии, подчеркнул, что усилия по сохранению Всемирного культурного наследия «идут в сбережение культуры Татарстана»:

— Уже более полувека формируется Список Всемирного наследия ЮНЕСКО… Важно достойно сохранить, быть в этом списке всегда — это приоритетная задача международного сотрудничества, и выбранная сегодня тема разговора актуальна как никогда — здесь переплетаются интересы туристов, инвесторов, общественных и научных кругов. Это магнит, как туристический, так и творческий, научный, общественный. А раз есть путешествия, посещение, то требуется инфраструктура, в которую вкладывается субъект, а когда есть инфраструктура, интересные точки притяжения, тогда инвестиции идут в совершенно разные отрасли, а это и есть цель устойчивого развития.

Перед началом панельной дискуссии ректор КФУ Ленар Сафин поприветствовал ее участников. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ

Прошлые заслуги и планы на перспективу

Перед началом панельной дискуссии ректор КФУ Ленар Сафин поприветствовал ее участников и торжественно вручил регалии почетного доктора университета чрезвычайному и полномочному послу Республики Катар в РФ Ахмеду бен Насеру бен Джасиму Аль Тани за заслуги в развитии культурных связей между государствами и вузами.

Затем спикеры — генеральный секретарь Малийской национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО Диалло Кадиа Майга, руководитель Департамента культуры Особой провинции Индонезии Джокьякарта Пратив Диана Лакшми и другие участники панельной дискуссии кратко рассказали об объектах Всемирного культурного наследия на территории своих государств.

А прежде чем участники дискуссии перешли к детальному обсуждению вынесенной в ее название проблемы, был озвучен проект решения, которое должно стать итогом встречи. Татарстан предложил в качестве такого решения определить тему такой же панельной дискуссии в 2025 году — ключевые аспекты номинирования в Список Всемирного культурного наследия уникальных природных объектов, а в качестве вклада республики — запланировать отдельную секцию «Волжско-Камский заповедник — уникальный первозданный природный объект востока европейской части России».

Другие участники панельной дискуссии кратко рассказали об объектах Всемирного культурного наследия на территории своих государств. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета РТ