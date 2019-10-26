Татарстан признали образцом организации первичной медпомощи

В Казани прошло первое в России общественное обсуждение проблем первичного звена медико-санитарной помощи

Фото: Инна Серова

Проблемы организации первичной медико-санитарной помощи обсуждали накануне на общественных слушаниях в Госсовете Татарстана — такого рода мероприятие прошло в России впервые. Чем ценен опыт республики для других регионов России, почему оснащение высокотехнологичным оборудованием медицинских центров и заявленное на самом высоком уровне повышение оплаты труда медиков не стали панацеей для отечественной медицины и с каким прицелом следует разрабатывать региональные программы по реализации нацпроекта «Здоровье» — в репортаже «Реального времени».

Образцовая «первичка»



Местом проведения российских общественных слушаний по модернизации здравоохранения Казань выбрали не случайно: как выяснилось, именно татарстанский опыт предполагается в ближайшее время взять на вооружение и распространить на остальные российские регионы. На пресс-конференции перед началом слушаний председатель комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов об уровне организации «первички» в Татарстане, не остыв еще после экскурсии в недавно открывшуюся в Песчаных Ковалях новенькую амбулаторию, высказался не просто одобрительно — восторженно:

— Приятно погружаться в это пространство — пространство здравоохранения Татарстана… Та лечебная амбулатория, в которой мы были — мне даже трудно помечтать, что еще можно добавить?! То, что мы видели, я считаю, достойнейший ответ вызовам времени в части первичной медицинской помощи.

По мнению второго участника пресс-конференции, депутата Госдумы от Татарстана Бориса Менделевича, основной в нацпроекте «Здоровье» является программа модернизации первичной медико-санитарной помощи:

— Без «первички» наше здравоохранение вперед двигаться однозначно не будет. На совершенствование первичной помощи в нацпроекте уже выделено около 62 миллиардов рублей на шесть лет. А программа, которая обсуждается, идет сверх национального проекта… Там уже есть движение, и я думаю, что она должна влиться в нацпроект и его финансирование может серьезно возрасти.

«Без «первички» наше здравоохранение вперед двигаться однозначно не будет», — убежден Борис Менделевич

Менделевич уточнил, что нареканий на качество оказания медицинской помощи в российских регионах поступает очень много, «но, если вглядеться, окажется, что 90 процентов жалоб на здравоохранение касается именно первичного звена. И совершенно справедливо совершенствовать его в первую очередь, чтобы снять эту напряженность».

Сто раз рассказать и хоть раз показать

Дмитрий Морозов отметил, что Татарстан — «один из немногих субъектов [РФ], который не только не разрушил систему фельдшерско-акушерcких пунктов, но и все время ее приумножал», что свидетельствует о грамотности принимаемых в республике управленческих решений.

— Мы хорошо понимаем, что решения, принимаемые на федеральном уровне, реализуются прежде всего на местах, и для каждого нашего гражданина, проживающего в городе или в небольшом поселке, селе, важны те изменения, которые происходят на местном уровне, лично у него, — подчеркнул Морозов. И с ходу предложил только родившуюся, по его словам, идею: провести в Государственной думе выставку здравоохранения Татарстана — от и до, от «первички» до ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи, — прим. ред.). Коллеги действительно могут показать эту практику в комплексе, пусть другие субъекты посмотрят…

Как выяснилось, глава думского комитета по охране здоровья «зоной ответственности» считает «прежде всего работу с людьми», то есть полагает важным и необходимым рассказывать населению о современных возможностях и достижениях медицины, а заодно и о том, каким образом всем этим может пользоваться рядовой гражданин:

— Объяснение программы госгарантий, объяснение прав и обязанностей, здорового образа жизни — без этого проблему не решить.

Дмитрий Морозов отметил, что Татарстан — «один из немногих субъектов, который не только не разрушил систему фельдшерско-акушерcких пунктов, но и все время ее приумножал»

Судьба резидента

И на пресс-конференции, и позднее, в ходе общественного обсуждения аспектов модернизации первичной медпомощи, неоднократно подчеркивалось, что на фоне масштабных госпрограмм, предусматривающих многомиллиардные траты на переоснащение медицины, главной бедой государственной медицины по-прежнему остается кадровый голод.

На вопрос корреспондента «Реального времени», почему, несмотря на все усилия привлечь в «первичку» кадры и в первую очередь узких специалистов, та же амбулатория в Песчаных Ковалях, как и множество российских медучреждений, остается по этой части «недооснащенной», Морозов ответил, что в проблему конкретно этой лаборатории он «не мог быть погружен заранее» и потому не может за нее отвечать.

— А в целом по стране ситуация непростая, — согласился он. — Не хватает примерно 25 тысяч врачей и около 135 тысяч работников среднего звена. Эта ситуация родилась не сегодня и не вчера, мы об этом постоянно говорим. К этому приводят определенные системные направления… Президентом России поставлена задача ликвидировать этот дефицит к 2025 году. Субъектам дано указание обеспечить годовой прирост подготовки среднего медицинского персонала не менее чем на 30 процентов от необходимого объема. Но мы должны принимать гибкие решения по кадрам, исходя из того, что система меняется. Многие задачи первичного звена абсолютно адекватно и компетентно могут решать фельдшеры. Президент поставил задачу субъектам обеспечить жилищные условия медицинским работникам с тем, чтобы спустя десятилетие они могли приватизировать эти квартиры.

Морозов также указал, что решить проблему дефицита кадров может целевое обучение. Он не стал называть цифры, но заверил, что количество «целевиков» в российских медицинских вузах «очень низкое», и сказал, что теперь президент дал российскому Минздраву право вести их реестр, чтобы отслеживать их и вводить институт резидентуры.

— Как за рубежом это делается — доктор, оканчивая вуз, на 3 года приходит в медучреждение, чтобы «доработаться», стать врачом, — изложил глава думского комитета фактически советскую схему послевузовского распределения, когда обученный за госсчет медик хочешь-не хочешь был обязан ехать по распределению, куда пошлют, и отработать там установленный законами срок. — И вот тогда, я полагаю, уже с будущего года, у нас будет существенное наполнение кадрами [первичного звена].

И на пресс-конференции, и позднее, в ходе общественного обсуждения аспектов модернизации первичной медпомощи, неоднократно подчеркивалось, что на фоне масштабных госпрограмм, предусматривающих многомиллиардные траты на переоснащение медицины, главной бедой государственной медицины по-прежнему остается кадровый голод

Проблема — в отсутствии «информационной поддержки»

Борис Менделевич ранее говорил корреспонденту «Реального времени», что для того, чтобы «первичка» заработала в полную силу, нужны не только оборудование и кадры, но и разумная организация работы, которая исключала бы дубляж, например, при сдаче анализов на госпитализацию. Первый раз их сдают в поликлинике, второй — в диспансере, дважды оплачивая процедуру из средств ОМС лишь потому, что в стационаре не верят результатам «чужой» лаборатории (либо считают нужным откусить свою часть от «пирога» ОМС). Обсуждались и ситуации, когда пациенты теряют драгоценное время, ожидая диагностики, для которой необходимо неделями ждать «планового» приема у терапевта, который записывает к специалисту и так далее.

Но выслушав вопрос «Реального времени», не предполагается ли в ходе модернизации «первички» исключить дубляж и сократить эту «многоходовку», Дмитрий Морозов заговорил о том, что на Западе пациент даже к терапевту попадает только через медсестру, которая выписывает направление в лабораторию на анализы — без них врач просто не примет. Хотя сегодня российская модель ни капли не похожа на рациональную западную. У них работает экономный порядок расходования средств: анализы и обследования — терапевт — узкий специалист. У нас же крайне неэкономный и втрое более длинный путь: терапевт — анализы и обследования — терапевт — специалист — снова анализы и обследования — снова специалист.

По мнению же председателя думского комитета, основная проблема лежит в другой плоскости:

— Мы на 50 процентов провалили информационную поддержку работы. Потому что мы не объясняем людям, как должно быть!

И пообещал, что через 2-3 года, когда будет работать единая информационная система, в которую будут отгружаться результаты анализов и обследований, «они будут везде легитимны и тогда уже дубляжа не будет».

Участники общественных слушаний — представители разных российских регионов на первое место среди проблем первичного звена медицины поставили кадровый голод, а больше всего времени потратили на анализ его причин

Лукавая статистика

Участники общественных слушаний — представители разных российских регионов на первое место среди проблем первичного звена медицины поставили кадровый голод, а больше всего времени потратили на анализ его причин.

Чаще всего они указывали на то, что, подсчитывая обеспеченность амбулаторий кадрами, статистика лукавит — учитываются и отпускники, и «декретницы», и те, кто ушел на больничный. А нагрузку на них — население — считают не по головам, то есть по реальному количеству пациентов в данной местности, включая мигрантов, а, что называется, по прописке. В результате дефицит кадров приуменьшается, а ситуация приукрашивается.

То же происходит и с зарплатой медиков, которая в госсекторе значительно ниже, чем в частных клиниках, что и предопределяет отток медицинских кадров в платную медицину. Как подтвердил, отвечая на вопросы участников общественных слушаний, замдиректора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Сергей Горбарец, статистика учитывает оплату труда медиков безотносительно к затратам труда — по общему итогу. В результате средняя зарплата в статотчетах выглядит достойной, а врачу эти суммы достаются ценой неимоверных переработок, при том, что, работая на ставку, без перегруза, он получал бы копейки.