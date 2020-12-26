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В Татарстане сохранят должность президента республики

14:45, 26.12.2020 1
В Татарстане сохранят должность президента республики
Фото: Инна Серова

Несмотря на изменения в Конституции России, в Татарстане сохранят должность президента республики. Об этом заявил на пресс-конференции в Госсовете РТ Фарид Мухаметшин.

— Мы готовимся к внесению изменений законодательства республики, в том числе и по поправкам, внесенным в Конституцию России, — сказал он. — Вопрос о президентстве нигде, ни в каком законе, не рассматривается. Инициировать его сами мы не будем. Права субъектов остались нетронутыми, — уточнил он.

Фарид Мухаметшин также сказал, что не планируется менять название республиканского парламента в связи с созданием одноименного органа на федеральном уровне. А вот упразднение Конституционного суда РТ вызвало у него беспокойство.

— Не каждый сможет поехать в Санкт-Петербург защищать свои права по нашему закону, который принят в Республике Татарстан, — заметил он и сообщил, что частично это будет компенсировано созданием в Татарстане Конституционного совета.

ОбществоВласть Татарстан Государственный Совет РТМухаметшин Фарид ХайрулловичКонституционный суд Республики Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:10
    без должности президента за рубежом прием будет низшего уровня.
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