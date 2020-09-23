В Госсовете устроили «экзамен» будущему детскому омбудсмену Татарстана

Татарский язык, закон Клишаса — Крашенинникова и прожиточный минимум для пенсионера

«Холодный душ» сегодня устроили депутаты Госсовета Татарстана для кандидата в детские омбудсмены республики. Сегодня на заседании Комитета по социальной политике официально объявили имя будущего уполномоченного по правам ребенка РТ. Как ранее предсказывало «Реальное время», на ответственную должность выбрана председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец, которая в прошлом выдвигалась в кандидаты в президенты РФ. Однако окончательно ее должны утвердить завтра, на сессии Госсовета. Какими вопросами сыпали парламентарии, что она думает о резонансных федеральных законопроектах и татарском языке — в материале «Реального времени».

«Как этот минимум соотносится с реальной жизнью?»

Сегодня в Госсовете Татарстана на заседании Комитета по социальной политике утверждали кандидатуру на пост уполномоченного по правам ребенка РТ. По сути, это был главный вопрос повестки. Однако поскольку будущий омбудсмен опаздывал, председатель профильного комитета Светлана Захарова предложила перейти ко второму вопросу.

Часть депутатов принимали участие удаленно — через видеосвязь. Захарова отметила, что сегодня — последнее заседание в режиме Zoom. В следующий раз все парламентарии должны будут явиться лично.

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Рустем Валиуллов предложил принять прожиточный минимум пенсионера в 8 232 рубля в 2021 году. То есть его размер остается на том же уровне, что и в 2020 году.

Рустем Валиуллов предложил принять прожиточный минимум пенсионера в 8 232 рубля в 2021 году

Предложенная величина вызвала нарекание лишь со стороны зампредседателя профильного комитета — коммуниста Артема Прокофьева.

— Как этот минимум соотносится с реальной жизнью? Он не менялся пять лет, — обратился к чиновнику депутат-коммунист. Также он попросил уточнить, из чего рассчитывается эта сумма.

По словам замминистра труда, в Татарстане «не такие высокие цены по сравнению с другими регионами. По некоторым позициям цены даже стали ниже». Он отметил, что исходя из установленного минимума будет рассчитываться уровень федеральной социальной доплаты к пенсии. Доплаты пенсионерам в 2021 году не увеличатся.

В итоге большинством голосов депутаты утвердили размер в 8 232 рубля.

Предложенная величина вызвала нарекание лишь со стороны зампредседателя профильного комитета — коммуниста Артема Прокофьева

Экзамен для Волынец

Пока депутаты с заместителем министра обсуждали прожиточный минимум пенсионера, в зал тихонечко прошла Ирина Волынец, лидер Национального родительского комитета, экс-кандидат в президенты РФ. Собственно, главная интрига заседания раскрылась. Как сообщало «Реальное время» еще накануне, именно она рассматривалась на пост уполномоченного по правам ребенка РТ. Ее представила начальник Государственно-правового управления президента Лариса Глухова.

Эту кандидатуру в итоге члены комитета единогласно и согласовали. Однако депутаты перед голосованием небольшой экзамен Волынец все же устроили, заставив будущего омбудсмена заметно понервничать.

Первый «холодный душ» ей устроила Захарова, сделав замечание за опоздание.

— Ирина Владимировна, на заседание комитета обычно приходят заранее. Тем более когда представляют вашу должность, — начала председатель Комитета по социальной политике.

Затем депутаты стали засыпать Ирину Волынец вопросами и интересоваться ее мнением по различным проблемам.

Первый «холодный душ» ей устроила Захарова, сделав замечание за опоздание

— В целом ситуация в Татарстане намного лучше, чем в других регионах, — попыталась настроить на позитивный лад «экзаменуемая». — Важно поднимать уровень грамотности родителей. Одна из главных задач — повышение контакта между родителями, семьей и школой. В нашей стране, к сожалению, до сих пор не принят закон о статусе многодетной семьи. Также у нас достаточно много семей проживают за чертой бедности.



О лишении родительских прав

Интересовались даже ее образованием и опытом работы. Отдельно попросили поделиться ее позицией по законопроекту об ускоренном изъятии детей из семьи и лишении родительских прав (предложен сенаторами Клишасом, Крашенинниковым и Мизулиной).

— Наши депутаты в курсе самых актуальных проблем повестки. Есть ряд серьезных замечаний к этому закону. Детей надо изымать только в одном случае, когда дальнейшее пребывание в семье опасно для здоровья и жизни ребенка. Семьям надо помогать с помощью профилактики, поддержки психологов, педагогов. Один из главных вопросов — слишком короткий период (24 часа), за который проводится «экспресс-суд» по отобранию ребенка. Действующего законодательства, Уголовно-процессуального кодекса достаточно для того, чтобы сегодня в случае опасности отобрать ребенка из семьи, чтоб сохранить его жизнь и здоровье.

Она добавила, что у нее с Клишасом и Крашенинниковым достигнуто соглашение: будет создана рабочая группа, на которой все ее замечания будут учтены. Законопроект, по ее мнению, нуждается в доработке.

Первое время, в случае утверждения омбудсменом, она намерена посвятить знакомству со своими функциональными обязанностями, документами и сформировать команду

Она также рассказала, какими будут ее первые шаги в качестве детского омбудсмена республики. Первое время, в случае утверждения омбудсменом, она намерена посвятить знакомству со своими функциональными обязанностями, документами и сформировать команду. Она выявит список проблем, которые нуждаются в первоочередном решении. Волынец намерена усилить работу с беременными женщинами, чтобы отговорить их от абортов.

Парламентарии попросили прокомментировать вопрос изучения татарского языка в школах.

— Я сама наполовину татарка, наполовину русская. Изучала татарский язык в школе. У меня четверо детей. Младший сын Богдан, узнав, что не будет уроков татарского, очень расстроился. Он говорит по-татарски. Было бы хорошо, если он продолжит изучение татарского языка, — сказала Волынец.

«У Удачиной была великолепно выстроена работа со всеми ведомствами»

Вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов порекомендовал Волынец говорить покороче, более конкретно.

— Не стоит перебивать задающих вам вопросы, делать оценки, что депутаты много знают, не меньше, чем вы, как выясняется. Отвечайте по существу, — отечески пожурил Камалтынов.

Окончательно уполномоченного по правам ребенка в РТ должны утвердить на XV заседании Госсовета республики завтра, 24 сентября.

Позже, в беседе с корреспондентом «Реального времени», Ирина Волынец высоко оценила работу Гузель Удачиной, срок полномочий которой на должности детского омбудсмена региона закончился. Однако вопросы защиты ребенка, материнства и детства она хочет вывести на новый уровень.

— Я не была руководителем или подчиненной Гузель Любисовны. Но знаю, что у нее была великолепно выстроена работа со всеми ведомствами, конечно же, это нужно перенять. Серьезные проблемы, которые накапливаются, не решаются щелчком пальцев, одномоментно. Есть определенный регламент в нашей работе, — рассказала наша собеседница.

Она пообещала, что будет по-прежнему открытой для СМИ, как и ранее. Однако предупредила, что должность омбудсмена предполагает некоторые ограничения.

Тимур Рахматуллин, фото gossov.tatarstan.ru