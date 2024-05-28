«Мы воспитываем человека, который полностью привык только к потреблению»

На заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам выясняли, что скрывается за оптимистичными отчетами

Достижения Татарстана в сфере реализации инновационных образовательных программ, задачи, стоящие перед школой в связи с нехваткой в республике рабочих кадров, и безвыходную ситуацию с нехваткой мест в детсадах, которых в республике где густо, а где пусто, обсуждали на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. К примеру, депутаты всерьез рассмотрели вопрос о том, чтобы возить детей в дошкольные учреждения тех районов, где есть места. Подробности — в материале «Реального времени».

Программа выполнена, но проблемы не решены



О реализации программ развития образования в Татарстане в 2023 году участникам заседания доложил замглавы Минобрнауки РТ Рамиль Хайруллин:

— Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан» позволила в 2023 году обеспечить исполнение мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Программы позволили обновить материально-техническую базу 66 сельских школ и пяти школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить материально-техническую базу 40 образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды, создать сеть консультационных центров, помогающих родителям в воспитании детей, открыть школьный Кванториум на базе лицея №1 Зеленодольского района, обеспечить введение на базе 734 школ 367 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, оснастить 426 школ Республики Татарстан государственными символами Российской Федерации, создать новые места в общеобразовательных организациях республики и обеспечить доступность дошкольного образования.

Государственная программа «Развитие образования и науки Республики Татарстан» позволила в 2023 году обеспечить исполнение мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рассказывая в подробностях о сделанном за год, он подчеркнул, что «доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет составляет 100%». Позже его коллега — замминистра Минзалия Закирова — привела подробности, которые в этой благостной картине расставляют все на свои места.

Напомнил замминистра не радующие прошлогодние результаты ЕГЭ, когда «количество стобалльников существенно сократилось по русскому языку (с 91 до 59), математике (с 20 до 10), обществознанию (с 14 до 2). И не забыл упомянуть в позитивном ключе переход школ республики с простой, надежной и понятной всем цифровой платформы «Электронное образование Республики Татарстан» на МЭШ (Московская электронная школа):

— Там много было вопросов по переходу, не все однозначно положительно восприняли эту инновацию, но мы видим, что система приживается, родители привыкают…

«Там много было вопросов по переходу, не все однозначно положительно восприняли эту инновацию». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как она «приживается», корреспонденту «Реального времени» рассказал на днях замдиректора одной из школ:

— Вход через Госуслуги неудобен ни для школьников, ни для учителей. Родители часто жалуются, что дети не могут открыть домашнее задание, учителю приходится дублировать его в мессенджере, а на это надо где-то взять время. Часто заполненные учителем документы просто исчезают в результате сбоя системы. Если раньше внести информацию было делом нескольких минут, сейчас над этим иногда приходится биться до полуночи — рабочий день продолжается дома.

А та часть отчета, где говорилось о предоставлении жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (его в 2023 году получили 762 человека) вызвала неожиданный вопрос у зампредседателя комитета Людмилы Рыбаковой — о долгах детей-сирот за жилищно-коммунальные услуги в полученном ими жилье. Рамиль Хайруллин попытался возразить, что Минобрнауки только за обеспечение жильем отвечает, но никак не за долги, которые возникают после того, как оно выполнило эту задачу. Однако его прервали и дали понять, что платить эти долги ведомство не обязано, а контролировать ситуацию должно:

— Услуги должны быть оплачены.

«Родителям нужен успешный ребенок»

О том, как в РТ реализуется Концепция развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения «Успех» докладывала замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова. Ее целью — является создание эффективных моделей подготовки школьников к выбору будущей профессии и получению профильного образования. Она включает создание в школах профильных классов с углубленным изучением отдельных предметов, проведение открытых онлайн-уроков с информацией о востребованных профессиях, «формирование у учащихся осознанности и готовности к профессиональному самоопределению, формирование у детей предпринимательских навыков и т. п.

В РТ реализуется Концепция развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения «Успех». Александр Ильин / realnoevremya.ru

— Подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности ведется в рамках учебного предмета «Технология», — подчеркнула Закирова.— Но надо понимать, что детей надо учить с дошкольного возраста полезным [делом]. А сегодня кого мы воспитываем? Мы воспитываем человека, который полностью привык только к потреблению… Мы в этом все виноваты! Мы виноваты как мамы, которые пытаются все за ребенка делать, мы виноваты как педагоги, которые пытаются все до ребенка донести… А где у ребенка обязанности?

А еще, добавила замминистра, большая проблема сегодняшнего образования состоит в том, что «родителям нужен успешный ребенок»:

— Дети психологически ломаются оттого, что меньше познают себя. Что бы там ни было, он должен быть успешным. Должен быть самым лучшим спортсменом, самым лучшим музыкантом. Почему мы перестали принимать обычного среднестатистического человека? Это оттого, что у родителей очень большие требования к чаду, и мы показываем только лидеров. Но не могут быть в обществе все лидерами. Детей надо учить познавать себя.

Есть школьные автобусы — будут и «детсадовские»?

Закировой было доверено докладывать и о ситуации с приемом в дошкольные образовательные организации республики. Она сообщила, что сейчас в РТ работает 1 654 детских сада и 291 школа с дошкольными группами, а всего в детских дошкольных учреждениях насчитывается 201 632 воспитанника. А потом уверенно заявила о «100-процентной доступности дошкольного образования».

Однако вскоре последовала небольшая, но важная поправочка: в среднем в Татарстане детсадов вполне хватает, но возможность отправить туда ребенка есть не у всех. В Советском районе Казани, Пестречинском и Лаишевском районах дефицит мест огромный — так что в Минобрнауки даже всерьез рассматривали возможность подвоза детей из отдельных населенных пунктов Пестречинского района в детсады Казани. Но потом от этой мысли отказались: и родителям не всем это пришлось бы по душе, и ответственность за транспортировку малышей автобусом в детсад и обратно слишком велика.

В среднем в Татарстане детсадов вполне хватает, но возможность отправить туда ребенка есть не у всех. В Советском районе Казани, Пестречинском и Лаишевском районах дефицит мест огромный . Инна Серова / realnoevremya.ru

Зато в Апастовском, Арском Дрожжановском районах места в детсадах не восребованы.

Сейчас у родителей, которые встают на очередь в детсаду, есть выбор — указать только определенный детсад, либо в дополнение сделать пометку «Предлагать другие варианты». И если другие варианты они отвергнут, их с очереди не снимут. Но ждать придется — сколько придется.

К началу учебного года, сказала Минзалия Закирова, в детсадах освободится 25 тысяч мест, однако это не означает, что они останутся свободными — придут новые воспитанники. Детей детсадовского возраста в республике 201 тысяча. И если в какие-то из них не придут в нужном количестве трехлетки, которых всех до единого необходимо обеспечить местами, то отдельные группы перепрофилируют на ясельные. Количество детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях растет: в 2022 году их было 25,34 тыс., в 2023 — 28,57, а в 2024 — уже 31,34 тыс.

Депутат Рима Мухаметшина поинтересовалась: а имеются ли у Минобрнауки Татарстана расчеты — какова общая потребность в местах для детей ясельной группы — до трех лет — в разных районах и населенных пунктах республики. Но цифра не прозвучала — докладчица ушла от конкретного ответа, и важную тему в итоге «заболтали», сосредоточившись на других аспектах.