«Мы не будем указывать цвет клеточки» — в Татарстане готовят типовые требования к школьной форме

В Минобрнауки РТ выпустят основные рекомендации к одежде школьников, а детали оставят на откуп школам

Фото: Максим Платонов

В какой одежде татарстанские ученики будут ходить на уроки в скором времени, возможно, будет зависеть от решения Минобрнауки РТ. Сейчас типовые требования к школьной форме утверждает кабмин. Передать эти полномочия министерству позволят новые поправки в республиканский закон об образовании, которые обсудили накануне на заседании профильного комитета в Госсовете РТ. В Минобре утверждают, что предложат лишь основные рекомендации, а детальную разработку ученических нарядов школы проведут сами. Подробности — в материале «Реального времени».

«Средняя зарплата в отрасли выросла»

В начале заседания члены комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам обсудили вопросы социально-экономического развития республики и бюджета на ближайшие 3 года. Озвучили основные прогнозные показатели: темп роста ВРП в 2022 году на уровне 103,6%, вклад промышленного производства — 35% роста, индекс промышленного производства — 103,4—104%.

— Президент Татарстана отметил в своем послании задачи, среди которых кадровое обеспечение. Данный вопрос уже сегодня вызывает серьезную обеспокоенность у многих компаний республики и по нему в ближайшее время состоится совет безопасности, — отметил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

Спикер также затронул тему оплаты труда. По его словам, за январь — июль среднемесячная зарплата в республике составила 45 588 рублей с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 101,7%. Реальная зарплата составила 105,2%: «Рост среднемесячной зарплаты в образовании — 101,7%. А в культуре и спорте он выше республиканского уровня. В 2022 году планируется рост реальной заработной платы на 102,7%».

По словам Пелевина, за январь — июль среднемесячная зарплата в республике составила 45 588 рублей

Могут ли театры рассчитывать на поддержку в связи с ограничениями?

Замминистра финансов РТ Оксана Кисапова рассказала о планировании бюджета на 2022-й и последующие годы. Больше всего средств направят на социально-культурную сферу, в первую очередь — на образование. Расходы консолидированного бюджета по этой статье составят 109,8 млрд рублей, республиканской казны — 68,7 млрд рублей. Они спланированы с учетом новой сети учреждений образования, увеличения количества учащихся, содержания воспитанников кадетских интернатов, проведением итоговой аттестации, пояснила она.

Часть средств направят на социальные республиканские целевые программы, а именно — на сохранение и развитие языков в Татарстане, отдых детей и молодежи, капремонт образовательных учреждений, формирование ресурсных центров. Кроме того, деньги будут выделены на:

горячее питание учащихся начальных классов — 1,441 млрд рублей,

доплаты педагогам за классное руководство — 1,8 млрд рублей,

культуру и кинематограф — 17,3 млрд рублей из консолидированного бюджета, 10,1 млрд рублей — из республиканского.

В последнем случае деньги пойдут на гранты, комплектование книжных фондов, поддержку творческих союзов, содержание музеев, театров, цирка, библиотек, творческих коллективов. Тем не менее некоторые члены комитета считают, что на отдельные отрасли культуры выделяется недостаточно средств.

Замминистра финансов РТ Оксана Кисапова рассказала о планировании бюджета на 2022-й и последующие годы

— Если вы не будете против, я бы посоветовал вам изучить опыт нашего соседа Башкортостана, который уже на протяжении десятилетий занимается серьезным финансированием кинематографии, и у них она, как вы в курсе, в общем-то, на полтора — два шага впереди, — высказался депутат Рамиль Тухватуллин.

А худрук Качаловского, депутат Александр Славутский спросил, могут ли театры рассчитывать на какую-то помощь в связи с коронавирусными ограничениями.

— Бюджет формируется на основании принятых нормативно-правовых актов, — ответила Кисапова, — На сегодняшний момент таких документов в нашем распоряжении нет.

Председатель комитета Айрат Зарипов предложил проанализировать ситуацию и при необходимости, учесть такой вопрос при исполнении бюджета.

На СМИ в следующем году в региональный бюджет заложено 1,7 млрд рублей, из них 685 млн — на периодическую печать, 25 млрд рублей будет выделено на нацпроекты. Основные направления: человеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост.

В целом же, в 2022 году доходы бюджета республики, по прогнозам, составят 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей, а дефицит — 10,9 млрд рублей (полностью приходится на республиканский бюджет, муниципальные бюджеты бездефицитны).

В целом же, в 2022 году доходы бюджета республики, по прогнозам, составят 294,8 млрд рублей, расходы — 305,7 млрд рублей

На 2023 и 2024 годы по законопроекту предполагается следующее:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2023 год в сумме 295 843 175,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 300 198 439,4 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Республики Татарстан на 2023 год в сумме 308 536 413,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 950 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 314 157 497,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 16 710 000,0 тыс. рублей; дефицит бюджета Республики Татарстан на 2023 год в сумме 12 693 237,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 959 058,0 тыс. рублей.



Утверждать требования по школьной форме будет Минобрнауки Татарстана

Заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина рассказала о поправках в статью 9 республиканского закона об образовании. Сейчас типовые требования к одежде школьников утверждает кабинет министров Татарстана. Законопроект предполагает делегировать полномочия по утверждению типовых требований Министерству образования и науки РТ. А каждая школа сможет устанавливать свои локальные акты, в которых будут прописаны частные моменты, такие как, например, принт одежды.

— Министерство должно разработать типовые требования, где будут указаны рекомендации к парадной, спортивной и повседневной одежде мальчиков и девочек с учетом правил СанПиН. Но мы не будем указывать цвет клеточки, — пояснила Асадуллина.

Одно из главных предназначений школьной формы в том, чтобы стирать социальные различия между детьми, убеждена Асадуллина

Замглавы Минобрнауки также отметила, что при подготовке стандартов школьной формы важно учитывать, чтобы она была доступной по стоимости и не представляла собой обременительные расходы для многодетных семей. Кроме того, одно из главных предназначений школьной формы в том, чтобы стирать социальные различия между детьми, убеждена спикер. И тогда школьники из менее обеспеченных семей не будут комплексовать из-за того, что у них не такая дорогая одежда, как у некоторых их товарищей.