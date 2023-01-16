Счетная палата Татарстана выявила неработающий стимул для работодателей

Фото: Максим Платонов

Проценты выше — трудоустроенных меньше



О нетрудоустроенных инвалидах, невостребованном работодателями миллионе рублей на оборудование специальных «инвалидных» рабочих мест и причинах снижения федерального финансирования социальных выплат по безработице говорили сегодня в Госсовете Татарстана на заседании Комитета по социальной политике.

Аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков представил отчет о результатах аудита эффективности использования средств бюджета. Фото: скриншот трансляции

Аудитор Счетной палаты республики Ильнур Мубараков представил участникам заседания отчет о результатах аудита эффективности использования средств бюджета, выделенных на реализацию мер по содействию занятости населения в 2020—2022 годах.

Мубараков отметил факт «увеличения числа трудоустроенных граждан»:

— Численность граждан, обратившихся в центры занятости в поиске подходящей работы, в 2020 году составила 159 тысяч человек, в 2021 году — 90 тысяч, за 9 месяцев 2022-го — 57 тысяч. Трудоустроена в 2020 году 61 тысяча человек, это 38% от числа искавших работу, в 2021-м — 59,8 тысячи человек, и этот показатель составил уже 66%.

Но как ни играй с процентами, в абсолютном выражении обратившихся — то есть поверивших в возможность помощи от центров занятости, равно как и трудоустроенных ими, с каждым годом все меньше.

Невостребованная субсидия

Ситуация с инвалидами выглядит еще менее оптимистично. В 2020 году в центры занятости обратилось за трудоустройством 3 677 инвалидов, в 2021-м уже меньше — 3 338, а за 9 месяцев 2022-го — только 1 875. Сколько из них было трудоустроено, аудитор Счетной палаты не сказал, лишь отметил, что доля трудоустроенных от общего количества обратившихся выросла с 47% до 64%.

Ильнур Мубараков сообщил, что стимулировать работодателей к созданию новых рабочих мест для инвалидов методом, придуманным в Татарстане, увы, не получается:

— Плановые назначения по предоставлению субсидий по возмещению части затрат работодателей на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках квоты, в том числе для инвалидов, нуждающихся в сопровождающем, в сумме 1 млн 104 тысячи рублей ежегодно не осваиваются.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Мубараков заметил, что необходимо «усилить профилактическую работу с работодателями по выполнению ими квоты по приему на работу инвалидов», однако дал понять, что предусмотренные республиканскими законодателями субсидии в итоге, скорее всего, так и останутся невостребованными, а стимулировать их к приему инвалидов на работу надо другими методами:

— С целью дальнейшего стимулирования работодателей мы предлагаем инициировать возможность установления налоговых льгот для организаций, применяющих труд инвалидов, в виде снижения ставки налога на прибыль либо освобождения от уплаты налога на имущество организаций в размере расходов организации на оплату труда инвалидов и освобождения от уплаты транспортного налога.

Он огласил результаты проведенного аудиторами опроса работодателей и инвалидов. Оказалось, что работодатели в курсе того, что имеют льготы при трудоустройстве инвалидов, однако их не устраивает низкий уровень профессиональной подготовки инвалидов и проблемы с созданием доступной среды. И только 50% опрошенных инвалидов считают, что имеют возможность трудоустройства. Они перечислили трудности, с которыми сталкиваются: работодатели отказывают им в трудоустройстве, мало платят и не имеют специально оборудованных рабочих мест.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Ярмарка — чтобы встретиться, а не устроиться

В целом же, как следует из озвученной на заседании Комитета по социальной политике информации, за проверенный Счетной палатой период финансирование мер по содействию занятости населения составило более 11 млрд. рублей.

— В ходе аудита установлено, что по итогам проведенных центрами занятости населения отдельных муниципальных образований ярмарок вакансий трудоустройство граждан не состоялось. Для исправления подобных фактов и стимулирования к занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, также целесообразно активизировать деятельность по профессиональной ориентации, социальной адаптации и психологической поддержке для этой категории безработных, — отметил аудитор.

Позднее замминистра труда, занятости и социальной защиты Клара Тазетдинова ответила на эту критику — заявила, что ярмарки вакансий организуются для того, чтобы ищущие работу люди смогли «пообщаться сразу со многими работодателями», не обивая пороги всех предприятий.

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова заявила, что ярмарки вакансий организуются, чтобы люди смогли «пообщаться сразу со многими работодателями». Фото: gossov.tatarstan.ru

Отдельной проблемой, судя по всему, становится вопрос трудоустройства молодых соискателей — в возрасте от 18 до 25 лет, которые имеют среднее профессиональное образование и ищут работу впервые. В 2020 и 2021 году центры занятости должны были трудоустроить по 165 таких работников, в 2022-м — 156. А трудоустроили в 2020 году 19% от плана, в 2021 году — 36%.

— [Соискателей] данной категории в принципе приходит [в центры занятости] не так много, — парировала Клара Тазетдинова. — В составе безработных доля этой категории у нас уменьшается.

Инна Серова