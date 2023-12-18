В Татарстане избрали новых мировых судей

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции 5о-го заседания Госсовета Татарстана шестого созыва

В Татарстане избрали новых мировых судей. Решение приняли на 50-м заседании Государственного совета республики.

На три года мировыми судьями избраны Лилия Динисламова — по Елабужскому судебному району (судебный участок №1) и Марсель Гафаров — по Московскому судебному району Казани (участок №4).

Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали Расим Гарифуллин — по Верхнеуслонскому судебному району (участок №1) и Резеда Сафина — по судебному району Набережных Челнов (участок №18).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также депутаты поддержали кандидатуру Гульназ Валеевой для исполнения обязанностей мирового судьи судебного участка №1 по Арскому судебному району. Она находится в отставке.

Напомним, в 2022 году в Татарстане уволилось больше трети кадрового состава аппарата мировых судей. Это 259 человек.



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Татьяна Демина