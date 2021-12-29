Президента Татарстана переименуют к лету 2022 года

«Мы находили общий язык»



О качестве принятых татарстанским парламентом в 2021 году законов, «формуле успеха» представителей республики в российском парламенте и планах совершенствования органов местного самоуправления говорил сегодня с журналистами на традиционной итоговой пресс-конференции председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

— Наши приоритеты неизменны — это развитие республики и благополучие населения, — подчеркнул Фарид Мухаметшин. — Приняты и подписаны в этом году 94 закона. Мы не допустили в этом году прецедента, чтобы мы приняли закон, который президент не смог бы подписать и вернул в Государственный совет для повторного рассмотрения. Это о многом говорит. С одной стороны, это профессионализм, с другой — это совместная работа ветвей власти в Республике Татарстан... Мы находили общий язык.

«Оживление экономики началось»

Особо выделил спикер республиканского парламента работу, проделанную в целях поддержки предпринимательства. Введенные в 2021 году налоговые льготы для представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории промпарков, по его словам, призваны обеспечить повышение их привлекательности для бизнеса, приток инвестиций в производство и создание новых рабочих мест.

— Эффект от этого предприниматели почувствуют в начале следующего года, когда начнут заполнять налоговые декларации, — сказал он.

А закон о патентной системе для предпринимателей, добавил Мухаметшин, способствовал увеличению доли работников, использующих эту форму налогообложения. Их количество в республике выросло с 3,6 тысячи в 2020 году до 22,5 тысячи в 2022-м.

Также он отметил, что в условиях пандемии были приняты все меры, чтобы минимизировать ее влияние на развитие экономики:

— Некоторое оживление экономики республики началось уже сейчас, в последнем квартале года. Некоторые показатели стали значительно улучшаться по сравнению с первоначальным прогнозом.

Пандемия объединяет

Фарид Мухаметшин отметил, что по итогам года доходная часть бюджета увеличилась на 84,8 млрд рублей — за счет того, что Татарстан заработал сам и получил из федерального бюджета. Он воспользовался случаем выразить признательность правительству Российской Федерации за «огромную поддержку в условиях пандемии коронавируса»:

— Мы получили огромные средства, бесплатные лекарства, прививочные материалы…

И выразил сожаление, что «осознание необходимости прививаться приходит к людям» медленно.

Отдельно было сказано о том, что борьба с коронавирусом выявила лучшие человеческие качества в татарстанцах:

— Мы увидели, как люди объединяются и стараются друг другу помочь.

«Парламент — место для дискуссий!»

— Мы никогда не говорили так, как проскальзывало на федеральном уровне — что парламент не место для дискуссий, — заметил Фарид Мухаметшин, рассказывая о работе депутатского корпуса, разных фракций над законами. — Парламент — это место для дискуссий! Для поисков правильных и нужных решений для жизни республики сегодня, завтра и в далеком будущем.

Новацией Госсовета Татарстана назвал Фарид Мухаметшин работу экспертных советов при комитетах Госсовета:

— Нам удалось подвинуть этот вопрос вперед… Они серьезно обогащают парламентскую деятельность. Мы добились того, что они самостоятельно проводят заседания комитетов по вносимым в Госсовет проектам законов. Это наши проводники этих законов в жизнь. Мы и дальше будем совершенствовать их деятельность.

Напомнив, что в российском парламенте республику сегодня представляют 14 единороссов и один коммунист, Артем Прокофьев, председатель Госсовета сказал:

— Нам удалось сохранить сплоченное представительство Татарстана в Госдуме. Найденная в Татарстане форма работы стала примером для многих субъектов Российской Федерации. Мы образовываем рабочие группы, в состав которых входят депутат Государственной думы, депутат Государственного совета, представитель профильного министерства или ведомства, с задачей продвигать наши инициативы на уровень федеральной Думы, защищать интересы Республики Татарстан и доносить нашу правду с трибуны Государственной думы…

«Для изменения законодательства есть временной лаг»

Отвечая на вопросы журналистов, Фарид Мухаметшин сообщил, что в 2022 году Госсовет планирует внести изменения в Конституцию РТ, касающиеся местного самоуправления, и в этом пакете будет содержаться «норма по высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации» — то есть касающаяся переименования должности президента республики.

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, был подписан президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе. На сегодняшний день Татарстан остается единственным регионом в стране, где высшее должностное лицо именуется так.

— Конкретные сроки [принятия изменений] назвать не могу, — сказал Мухаметшин. — В июне или в мае закончим, не могу сказать, в следующем году.

Куда подробнее он высказался о грядущем изменении системы местного самоуправления:

— Татарстан был единственным субъектом Российской федерации, который не поддержал законопроект в данной редакции (в первоначальной, — прим. ред.), но в первом чтении с частичным учетом наших поправок мы его одобрили. Путем дискуссий, подключения депутатов от Татарстана, работы с правительством Российской Федерации нам удалось часть поправок провести. Нам казалось, что в некоторой степени ущемляется депутатский корпус местного самоуправления. Но ключевой момент был в том, что двухуровневая система местного самоуправления, наверное, потихонечку себя изживает. И в ряде западных стран, демократических государств, очень выстроена парламентская вертикаль, и оперативность, ответственность этим повышается.

Принятие закона, констатировал спикер республиканского парламента, потребует изменения республиканского законодательства:

— Сейчас создается новая рабочая группа, она будет межведомственной, с включением представителей всех ветвей власти, и мы постараемся в рамках этого закона найти решения, которые позволят нам не снижать взаимодействие и сотрудничество парламента республики с муниципалитетами.

Из подробностей о предстоящих изменениях он озвучил две: объединение малых территорий и уменьшение количества депутатов в местных советах. И добавил:

— Около ста различных норм законов, не только о местном самоуправлении, будут подвергнуты переработке. Но это не значит, что закон вступил в действие с 1 января, есть временной лаг, чтобы субъекты приняли свои законы.

В Татарстане создадут межведомственную рабочую группу с участием депутатов, представителей органов исполнительной и муниципальной власти по изменению законодательной базы местного самоуправления. Возглавит ее заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Она будет сформирована после Нового года.

Инна Серова, фото gossov.tatarstan.ru