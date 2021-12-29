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Президента Татарстана переименуют к лету 2022 года

16:05, 29.12.2021
Президента Татарстана переименуют к лету 2022 года
Фото: gossov.tatarstan.ru

«Мы находили общий язык»

О качестве принятых татарстанским парламентом в 2021 году законов, «формуле успеха» представителей республики в российском парламенте и планах совершенствования органов местного самоуправления говорил сегодня с журналистами на традиционной итоговой пресс-конференции председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

— Наши приоритеты неизменны — это развитие республики и благополучие населения, — подчеркнул Фарид Мухаметшин. — Приняты и подписаны в этом году 94 закона. Мы не допустили в этом году прецедента, чтобы мы приняли закон, который президент не смог бы подписать и вернул в Государственный совет для повторного рассмотрения. Это о многом говорит. С одной стороны, это профессионализм, с другой — это совместная работа ветвей власти в Республике Татарстан... Мы находили общий язык.

«Оживление экономики началось»

Особо выделил спикер республиканского парламента работу, проделанную в целях поддержки предпринимательства. Введенные в 2021 году налоговые льготы для представителей малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории промпарков, по его словам, призваны обеспечить повышение их привлекательности для бизнеса, приток инвестиций в производство и создание новых рабочих мест.

— Эффект от этого предприниматели почувствуют в начале следующего года, когда начнут заполнять налоговые декларации, — сказал он.

А закон о патентной системе для предпринимателей, добавил Мухаметшин, способствовал увеличению доли работников, использующих эту форму налогообложения. Их количество в республике выросло с 3,6 тысячи в 2020 году до 22,5 тысячи в 2022-м.

Также он отметил, что в условиях пандемии были приняты все меры, чтобы минимизировать ее влияние на развитие экономики:

— Некоторое оживление экономики республики началось уже сейчас, в последнем квартале года. Некоторые показатели стали значительно улучшаться по сравнению с первоначальным прогнозом.

Пандемия объединяет

Фарид Мухаметшин отметил, что по итогам года доходная часть бюджета увеличилась на 84,8 млрд рублей — за счет того, что Татарстан заработал сам и получил из федерального бюджета. Он воспользовался случаем выразить признательность правительству Российской Федерации за «огромную поддержку в условиях пандемии коронавируса»:

— Мы получили огромные средства, бесплатные лекарства, прививочные материалы…

И выразил сожаление, что «осознание необходимости прививаться приходит к людям» медленно.

Отдельно было сказано о том, что борьба с коронавирусом выявила лучшие человеческие качества в татарстанцах:

— Мы увидели, как люди объединяются и стараются друг другу помочь.

«Парламент — место для дискуссий!»

— Мы никогда не говорили так, как проскальзывало на федеральном уровне — что парламент не место для дискуссий, — заметил Фарид Мухаметшин, рассказывая о работе депутатского корпуса, разных фракций над законами. — Парламент — это место для дискуссий! Для поисков правильных и нужных решений для жизни республики сегодня, завтра и в далеком будущем.

Новацией Госсовета Татарстана назвал Фарид Мухаметшин работу экспертных советов при комитетах Госсовета:

— Нам удалось подвинуть этот вопрос вперед… Они серьезно обогащают парламентскую деятельность. Мы добились того, что они самостоятельно проводят заседания комитетов по вносимым в Госсовет проектам законов. Это наши проводники этих законов в жизнь. Мы и дальше будем совершенствовать их деятельность.

Напомнив, что в российском парламенте республику сегодня представляют 14 единороссов и один коммунист, Артем Прокофьев, председатель Госсовета сказал:

— Нам удалось сохранить сплоченное представительство Татарстана в Госдуме. Найденная в Татарстане форма работы стала примером для многих субъектов Российской Федерации. Мы образовываем рабочие группы, в состав которых входят депутат Государственной думы, депутат Государственного совета, представитель профильного министерства или ведомства, с задачей продвигать наши инициативы на уровень федеральной Думы, защищать интересы Республики Татарстан и доносить нашу правду с трибуны Государственной думы…

«Для изменения законодательства есть временной лаг»

Отвечая на вопросы журналистов, Фарид Мухаметшин сообщил, что в 2022 году Госсовет планирует внести изменения в Конституцию РТ, касающиеся местного самоуправления, и в этом пакете будет содержаться «норма по высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации» — то есть касающаяся переименования должности президента республики.

Закон о публичной власти, согласно которому в регионах не может быть президентов, был подписан президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе. На сегодняшний день Татарстан остается единственным регионом в стране, где высшее должностное лицо именуется так.

— Конкретные сроки [принятия изменений] назвать не могу, — сказал Мухаметшин. — В июне или в мае закончим, не могу сказать, в следующем году.

Куда подробнее он высказался о грядущем изменении системы местного самоуправления:

— Татарстан был единственным субъектом Российской федерации, который не поддержал законопроект в данной редакции (в первоначальной, — прим. ред.), но в первом чтении с частичным учетом наших поправок мы его одобрили. Путем дискуссий, подключения депутатов от Татарстана, работы с правительством Российской Федерации нам удалось часть поправок провести. Нам казалось, что в некоторой степени ущемляется депутатский корпус местного самоуправления. Но ключевой момент был в том, что двухуровневая система местного самоуправления, наверное, потихонечку себя изживает. И в ряде западных стран, демократических государств, очень выстроена парламентская вертикаль, и оперативность, ответственность этим повышается.

Принятие закона, констатировал спикер республиканского парламента, потребует изменения республиканского законодательства:

— Сейчас создается новая рабочая группа, она будет межведомственной, с включением представителей всех ветвей власти, и мы постараемся в рамках этого закона найти решения, которые позволят нам не снижать взаимодействие и сотрудничество парламента республики с муниципалитетами.

Из подробностей о предстоящих изменениях он озвучил две: объединение малых территорий и уменьшение количества депутатов в местных советах. И добавил:

— Около ста различных норм законов, не только о местном самоуправлении, будут подвергнуты переработке. Но это не значит, что закон вступил в действие с 1 января, есть временной лаг, чтобы субъекты приняли свои законы.

В Татарстане создадут межведомственную рабочую группу с участием депутатов, представителей органов исполнительной и муниципальной власти по изменению законодательной базы местного самоуправления. Возглавит ее заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Она будет сформирована после Нового года.

Инна Серова, фото gossov.tatarstan.ru
ОбществоВластьБизнесМедицина Татарстан Ахметов Марат ГотовичГосударственный Совет РТМухаметшин Фарид Хайруллович

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