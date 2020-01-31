Репетиторы vs. платформы для самообучения: как меняется дополнительное школьное образование

Вытеснят ли роботы учителей и репетиторов, и может ли человек составить конкуренцию «умной» системе?

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин накануне на встрече с учителями выступил резко против репетиторства: «Я считаю, что если есть программа общеобразовательной школы, педагог должен дать твердые знания! Что-то недодают, раз надо нанимать со стороны педагогов!» Глава республиканского парламента напомнил, что средства на репетиторов есть далеко не в каждой семье, а школа должна давать «глубокие, всесторонние знания, достаточные для того, чтобы поступить в вуз». К тому же, если же пробелы в образовании все же остаются, сейчас на помощь школьникам все чаще приходят не репетиторы, а онлайн-платформы. Появились электронные ресурсы, которые сами могут оценить уровень знаний ученика, дать ему соответствующий контент и проверить домашнюю работу. Стоит ли репетиторам опасаться, что роботы займут их место, полностью вытеснив «живых» людей из процесса, в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает Екатерина Перепелкина, руководитель продуктового направления образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

Онлайн-платформы против репетиторства



Пожалуй, сейчас сложно найти студента, который в школе ни разу не пользовался услугами репетитора. Как бы хорошо ни был организован учебный процесс, всегда останется потребность в том, чтобы подтянуть школьные знания, закрыть пропущенные темы, подготовиться к олимпиаде или выучить язык. А перед экзаменами всегда нужно — с чужой помощью или без — систематизировать знания и освежить в памяти многие забытые или пропущенные темы.



Пятнадцать лет назад основной площадкой для привлечения клиентов у репетиторов были бумажные газеты. Сегодня поиск ведется в интернете: соцсети, сайты с объявлениями, специализированные ресурсы — все эти площадки помогают быстро свести специалистов с учениками. Более того — в онлайн перемещаются и сами уроки: общение через интернет избавляет от необходимости тратить время на дорогу и звать к себе в дом незнакомого человека, а технологии онлайн-связи позволяют собеседникам видеть не только друг друга, но и следить за выполнением заданий в режиме реального времени. Дистанционный урок дает возможность обмениваться файлами и ссылками прямо во время занятия, а объяснение материала можно сохранить на будущее в формате видеозаписи.

Как бы хорошо ни был организован учебный процесс, всегда останется потребность в том, чтобы подтянуть школьные знания, закрыть пропущенные темы, подготовиться к олимпиаде или выучить язык. Фото neftegaz.press

Некоторые ресурсы не только помогают репетиторам и ученикам найти друг друга, но и координируют весь процесс их взаимодействия. Есть компании, которые используют технологии сбора и анализа данных об успехах студента, чтобы сделать его прогресс более ощутимым. Есть образовательные платформы, где ребенок может полностью самостоятельно осваивать темы школьной программы, решая задания в удобном темпе и двигаясь по индивидуальной образовательной траектории. Процесс обучения происходит в формате непрерывного диалога пользователя с платформой, когда ученик решает задачи, опираясь на наводящие и уточняющие вопросы платформы. Во время обучения платформа общается с учеником: дает ему подсказки, если он не может справиться с задачкой, и хвалит, когда он делает все правильно. Создается позитивная мотивирующая к обучению среда.

Умные платформы

Сбор данных и их обработка вместе с технологиями искусственного интеллекта позволяют организовать процесс обучения без постоянного участия преподавателя. Оценив уровень ученика, такие системы используют полученные данные, чтобы предлагать ему соответствующий контент с учетом его слабых и сильных сторон.

Одну из таких платформ в прошлом году начали использовать в бельгийских школах и университетах. Технологии искусственного интеллекта и обработки персональных данных, которые лежат в основе ее работы, помогают выстроить персональные траектории обучения для каждого ученика. Платформа непрерывно анализирует прогресс учащегося, определяя известные либо незнакомые ему темы, степень их освоения и интерес к разным областям знаний. Последовательность уроков и их содержание постоянно адаптируются под эту информацию: так, если школьник не понял, что представляют собой дроби, то вместо перехода к следующему блоку система предложит ему новый контент на эту же тему, который позволит ему полностью усвоить материал.

Сбор данных и их обработка вместе с технологиями искусственного интеллекта позволяют организовать процесс обучения без постоянного участия преподавателя. Фото qz.com

В России также есть обучающие платформы, которые работают по схожему принципу: все задания, которые выполняет ученик, подбираются с учетом скорости и правильности их выполнения, количества и характера ошибок. На основании поведения пользователя платформа определяет уровень сложности, последовательность уроков и их количество — поэтому каждый может освоить предмет в удобном для себя темпе. Процессы выстроены так, что один и тот же курс, например, математику для второго класса, можно пройти за разное время, от 2 до 125 часов — в зависимости от необходимости повторений и дополнительных отработок.

Отсюда возникает вопрос: насколько реален сценарий, в котором репетиторы и учителя окончательно уступят место роботам — причем уже в ближайшем будущем? Насколько человек может составить конкуренцию «умной» системе?

Люди и машины

На самом деле конкуренция — в корне неверная характеристика для ситуации. Обучающие онлайн-платформы активно применяются в школах в качестве помощника для учителя. «Умные» платформы и преподаватели решают разные задачи. Первые помогают оперативно увидеть то, что педагогу сложно понять за одно занятие: в каких областях у ученика есть пробелы, какие темы даются ему легче, что вызывает у него больший интерес. Технологии быстрее проверяют задания, обрабатывают информацию, подбирают из базы контент под потребности ученика — словом, берут на себя те функции, которые можно автоматизировать, облегчая этим работу преподавателю. Тем самым они освобождают ему время для более творческой и «человеческой» работы с учеником: мотивировать его на обучение, вкладывать стремление к знаниям и любовь к предмету, отвечать на вопросы, давать дополнительную информацию.

Создатели этих ресурсов говорят, что смысл их проектов состоит именно в том, чтобы избавить учителей от рутинной работы вроде выставления оценок, оставляя им «больше времени на то, чтобы учить». Умные системы не исключают человека из процесса — наоборот, они помогают ему сделать его лучше. Так, ученики в обычной школе решают одинаковые задачи, читают те же главы из учебника и слушают одно и то же объяснение преподавателя. При этом один класс объединяет детей разного уровня: кто-то схватывает информацию быстрее, кто-то медленнее; кто-то мог пропустить одну из тем и из-за этого не понимает новый материал. Но уделить достаточно внимания каждому ученику в формате традиционного группового обучения практически невозможно. Образовательные платформы помогают решить эту проблему, предоставляя учителю данные об уровне и потребностях его подопечных и помогая выстроить оптимальный план обучения для каждого. По данным исследования, проведенного среди российских учителей в школах, новые технологии помогают им освободить от 5 до 10 рабочих дней в году. Цифровые возможности позволяют 30% преподавателей сэкономить больше часа рабочего времени в день и еще 31% — от получаса до часа в день.

Обучающие онлайн-платформы активно применяются в школах в качестве помощника для учителя. Фото qz.com

Все это справедливо и для репетиторов — именно поэтому некоторые компании, помогающие преподавателям и ученикам найти друг друга, используют технологии, которые помогают учителю отследить прогресс ученика и подсказывают, на что стоит обратить внимание во время конкретного урока. Многие репетиторы рекомендуют школьникам обучающие платформы в качестве дополнительного инструмента обучения; сервисом можно пользоваться и самостоятельно — но это не отменяет очных или онлайн-занятий с «живым» преподавателем.

Развитие технологий, помогающих выстроить для каждого ученика индивидуальный план обучения, отвечает общей тенденции в современном образовании — персонализации обучения. На смену групповому формату, когда уроки и их содержание одинаковы для всех, приходит намного более эффективный, который адаптируется под потребности каждого учащегося. И преподаватель в нем остается — но его роль меняется, становясь еще более «человечной».