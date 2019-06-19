Арестованный экс-мэр Бугульмы попросился на работу в Госсовет

Ильдус Касымов остается действующим депутатом татарстанского парламента, но посещать заседания суд ему не разрешил

Подозреваемый во взяточничестве и отправленный под домашний арест экс-мэр Бугульмы Ильдус Касымов накануне в суде попросил ослабить режим ограничения свободы. Защитник действующего депутата Госсовета РТ ходатайствовал об освобождении клиента под залог в миллион рублей или подписку о невыезде, в случае отказа — разрешить хотя бы ездить на работу в республиканский парламент. Тем временем корреспондент «Реального времени» стал свидетелем того, как адвокат и сам Касымов в очередной раз посетовали на психологическое давление со стороны следствия, а следствие — на затягивание процесса и попытки ввести суд в заблуждение.

Новые обыски по делу «поющего фонтана»

В ожидании суда по избранию меры пресечения экс-главе Бугульминского района и действующему депутату Госсовета РТ Ильдусу Касымову его адвокат Альберт Гумеров рассказывал прессе о том, что сейчас происходит в жизни его подзащитного. Так, по его словам, менее чем за два месяца с момента задержания (22 апреля 2019 года), Касымову уже пять раз вызывали скорую, две недели пришлось провести в стационаре. Кроме того, по словам Гумерова, на днях у бывшего чиновника и его сына провели обыски.

— Это же супермаразм! — возмущался Гумеров действиями следствия. — Что там обыскивать, если прошло пять лет с момента преступления, с момента задержания прошло два месяца. Что там можно найти? Ничего и не нашли.

Касымов в суде также подтвердил факт обысков у себя дом и в доме сына.



— С момента задержания и по сей день я не признаю свою вину. Я не мог быть взяткополучателем, поскольку не являюсь субъектом преступления, и в моих действиях отсутствуют признак совершения в пользу взяткодателя действий, входящих в мои служебные обязанности. Я не мог лично или через кого-либо получать взятки, я их никогда не получал. […] А обыски я расцениваю как психологическое давление, а также как попытку дестабилизировать мое состояние перед заседанием, — заявил он.

Касымову инкриминируют получение взятки в 2,7 млн рублей от предпринимателя за заключение муниципального контракта на установку фонтана в центре Бугульмы. Фото bugulma-tatarstan.ru

Напомним, что Касымову инкриминируют получение взятки в 2,7 млн рублей от предпринимателя за заключение муниципального контракта на установку фонтана в центре Бугульмы. По версии следствия, в 2014 году, когда чиновник руководил Бугульминским районом, исполком организовал два открытых аукциона на поставку оборудования для фонтанов и заключил с принадлежавшим единолично Русалине Усубовой казанским ООО «Триумф» два контракта — на приобретение оборудования для фонтана на центральной площади города за 1,396 млн рублей и напорного гидродинамического устройства за 1,368 млн рублей. Оба контракта на бумаге были исполнены, но, как считает следствие, в реальности оборудование поставлено не было, а полученные по контрактам 2,7 млн рублей были переданы Русалиной Усубовой главе района за общее покровительство и содействие в заключении будущих контрактов.

Следователи полагают, что посредничество в этой коррупционной сделке осуществлял замруководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов. Сейчас Гарафутдинов и Усубова фигурируют в материалах дела как подозреваемые, мера пресечения, по словам Гумерова, им еще не избрана.

Кто затягивает процесс?

Адвокат Касымова также указал на нарушения процессуальных норм, якобы допущенные следствием. По его мнению, его клиент до сих пор в статусе подозреваемого, так как обвинение до сих пор не было официально предъявлено.

— 1 мая 2019 года следователь выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого, — объясняет Гумеров, демонстрируя ксерокопии соответствующих документов. — На следующий день, 2 мая, он должен его допросить. Но постановление о допросе выносит только 6 мая. И он не может его допросить, потому что Касымов отказался давать показания без своего адвоката по договору, то есть меня. А меня даже не оповестили об этом. «Коридорный» защитник (то есть адвокат по назначению, — прим. ред.), которого следователь привел, отказался подписывать, когда узнал, что защитник по соглашению надлежащим образом не извещен. Тогда следователь фиксирует отказ от подписи в присутствии двух понятых. Но тогда получается, что мы до сих пор остаемся в статусе подозреваемого!

Гумеров заявляет, что таким образом следствие затягивает судебный процесс все с той же целью — давление на Касымова. По его словам, каких-либо следственных действий с момента задержания, кроме допроса 6 мая, следствие не проводило (видимо, без учета последних обысков).

По словам адвоката, менее чем за два месяца с момента задержания, Касымову уже пять раз вызывали скорую, две недели пришлось провести в стационаре. Фото 123ru.net

Однако следователь Максим Хлобыстов придерживается на этот счет абсолютно противоположного мнения — согласно его позиции, затягивает процесс именно Гумеров.

В первую очередь следователь пояснил, что разрыв между постановлением о привлечении в качестве обвиняемым и допросом связан с майскими праздниками. Он также заявил, что Гумеров был оповещен о допросе Касымова. Комментируя отказ адвоката по назначению подписывать протокол допроса, Хлобыстов заявил, что подписывать или нет — «это дело адвоката».

— Адвокат вводит суд в заблуждение, так как Касымов считается обвиняемым. А тот факт, что не проводятся никакие следственные действия — следователь не обязан проводить все следственные действия вместе с обвиняемым. По уголовному делу проводится большой объем работы, когда необходимо привлекать обвиняемого — его вызывают. С тем, что идет какая-то волокита по делу, я полностью не согласен.

Судья Сергей Аптуллин также обращался к Касымову именно как к обвиняемому. Кроме того, он не стал приобщать к материалам дела жалобу адвоката Гумерова в Генпрокуратуру на действия следователей.

Защита попросила отпустить Касымова под миллионный залог

Напомним, что вскоре после задержания следствие ходатайствовало о помещении Касымова под стражу. Сейчас же следователю Хлобыстову, как и гособвинителю, достаточно просто продления домашнего ареста. Однако защита решила добиться гораздо более большего ослабления режима для бывшего мэра Бугульмы.

— Защита не оспаривает, что заключение Касымова под домашний арест изначально было оправдано разумными подозрениями в причастности его к преступлению. Но после того как были собраны данные о личности Касымова и иные обстоятельства, заслуживающие внимания, данное основание потеряло значимость. Стороной обвинения не представлено достаточных доказательств в обоснование подозрений во взятке. Обвинение строится на показаниях двух подозреваемых (Усубовой и Гарафутдинова, — прим. ред.), которым почему-то не избрана мера пресечения. А почему? Потому что они четко дают показания против моего подзащитного, — заявил Гумеров в суде.

Гумеров предложил суду назначить более мягкую меру пресечения Касымову, к примеру, выпустить его под залог или под подписку о невыезде. Фото Инны Серовой

В связи с этим Гумеров предложил суду назначить более мягкую меру пресечения Касымову, к примеру, выпустить его под залог или под подписку о невыезде. На вопрос судьи о том, какой размер залога может предложить защита, Гумеров назвал сумму в 1 млн рублей.

На случай, если суд все же решит продлить домашний арест, у защиты тоже были заготовлены просьбы. Первая — сменить место домашнего ареста со служебной квартиры на Жуковского, которая Касымову положена как депутату Госсовета РТ, на загородный дом его сына в Лаишевском районе. Гумеров пояснил, что депутатские полномочия в Касымова в обозримом будущем прекратятся, а вместе с полномочиями — договор о найме квартиры. Напомним, «Единая Россия» приостановила членство Касымова в своих рядах до завершения дела, а значит, на праймериз партии он не попал и в выборах в новый состав Госсовета РТ не участвует.

Вторая просьба — разрешить Касымову, находясь под домашним арестом, посещать с 9 до 13 часов рабочее место, то есть Госсовет РТ. «Сегодня Касымов лишен возможности работать, а у него на иждивении два престарелых родителя. Он полностью лишен источника дохода, сам фактически находится на иждивении сына», — заявил адвокат.

— В связи с моей изоляцией от общества у меня отсутствует возможность осуществлять депутатскую деятельность в Государственном совете, участвовать в заседании комиссий, в сессиях, — добавил Касымов.

Кроме того, Гумеров указал на медицинские рекомендации врачей, обследовавших Касымова, о необходимости ему ежедневных прогулок. На это послабление суд согласился: разрешил ему две прогулки в день с 9 до 11 и с 16 до 19 часов на участке рядом с домом сына подсудимого — суд разрешил также сменить место домашнего ареста. В остальных просьбах защиты суд отказал.