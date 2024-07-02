Концерт по заявкам депутатов: в Госсовете Татарстана обсудили проблемы консерватории

Фото: Инна Серова

Богатые студенты и бедные инструменты



С импровизированного, но тщательно подготовленного принимающей стороной концерта началось сегодня выездное заседание Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам в стенах Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова. Депутатам и приглашенным руководителям образовательных учреждений дали возможность «поучаствовать» в экзамене по классу фортепиано, послушать пение лучших студентов консерватории и музыку в исполнении студентов и их преподавателей. Гости так аплодировали и бурно ходатайствовали за высокие оценки выступавшим, что ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев пошутил на тему включения депутатов в состав экзаменационной комиссии.

Ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев пошутил на тему включения депутатов в состав экзаменационной комиссии. Инна Серова / realnoevremya.ru

Этот концерт был призван проиллюстрировать итоги работы по развитию созданного еще в 2011 году научно-образовательного кластера на базе консерватории, в который с 2023 года входят 90 организаций образования, в том числе детские музыкальные школы и детские школы искусств, и работодателям в сфере музыкального искусства. И несмотря на то, что отчет был в целом более чем оптимистическим, в ряде выступлений прозвучали тревожные ноты.

Из 191 иностранного студента консерватории 164 — граждане Китая. Инна Серова / realnoevremya.ru

Вадим Дулат-Алеев с гордостью подчеркнул, что Казанская консерватория по некоторым параметрам сегодня обошла знаменитую Гнесинку, и назвал очень любопытную цифру: из 191 иностранного студента консерватории 164 — граждане Китая, а в этой стране, как известно, очень придирчиво относятся к качеству образования и выбирают только лучшее. Потом посетовал на бедность столь богатого традициями и достижениями вуза: «Приобретение качественных музыкальных инструментов стало практически невозможным».

Ария о зарплате

Директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов сообщил о тесном сотрудничестве театра с консерваторией в решении кадровых вопросов, а также о нехватке исполнителей, которые могли бы соперничать с артистами мирового уровня.

Рауфаль Мухаметзянов сообщил о тесном сотрудничестве театра с консерваторией в решении кадровых вопросов, а также о нехватке исполнителей, которые могли бы соперничать с артистами мирового уровня. Инна Серова / realnoevremya.ru

Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева отметила нехватку кадров в районах республики — в музыкальных и просто в сельских школах, а директор Набережночелнинского колледжа искусств Татьяна Спирчина озвучила причину этого дефицита:

— Как сформировать эти кадры, если зарплата в этих учреждениях — до 30 тысяч рублей и очень низкие стимулирующие выплаты?

Есть где почитать!



На этом же заседании депутаты рассмотрели итоги мониторинга республиканского закона о библиотеках и библиотечном деле. Зампредседателя Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова сообщила, что в Татарстане действует более 1,5 тысячи библиотек, в том числе 4 республиканские и 1 503 муниципальные, из которых 1 297 (86%) находятся в сельской местности, в основном в зданиях клубов. Только 72 библиотеки в Татарстане имеют собственные здания.

— С 2019 по 2023 годы модернизированы и открыты 14 библиотек: 5 центральных и 9 сельских, — рассказала Рыбакова. — На модернизацию библиотек из федерального бюджета было выделено 95 миллионов рублей — по 5 миллионов малым библиотекам и по 10 центральным.

Одной из приоритетных задач развития библиотечного дела в республике является, по ее словам, работа с порталом «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан», который обеспечивает свободный доступ граждан к полнотекстовым электронным изданиям и предоставляет информацию о библиотечных государственных и муниципальных фондах общедоступных библиотек:



— В 2023 году на портале «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» было зафиксировано 487 тысяч посещений, — сообщила Рыбакова. — Библиотеки республики в 2023 году посетило 21,9 миллиона человек, библиотечные мероприятия — 3,8 миллиона.

В первый класс — по новым правилам

Информацию республиканского Минобрнауки о приеме в первые классы школ депутатам представил замминистра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов. Он сообщил об изменениях, касающихся приема детей в первые классы общеобразовательных организаций.

— В следующем учебном году школы Татарстана распахнут двери для более чем 53 тысяч первоклассников. Прием заявлений в 2024 году осуществляется в два этапа: с 1 апреля по 30 июня — по прописке либо по льготе, с 6 июля по 5 сентября — от всех желающих.

Также он уточнил, что в 2024 году в Татарстане планируется построить 11 школ на 9835 мест (считая строительство трех дополнительных корпусов к существующим школам на 1 245 мест).



Инна Серова