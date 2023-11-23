Татарстан займет 6,4 млрд на строительство новой дороги к «Салават купере»

Фото: скрин realnoevremya.ru сайта gossov.tatarstan.ru

Предоставление госгарантии для привлечения займа на строительство выезда с автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск на трассу М-7 в размере 6,4 млрд рублей и связанное с этим увеличение предельного госдолга республики до 119,9 млрд рублей одобрил Госсовет Татарстана.

Срок погашения займа на сумму 4,3 млрд рублей, который берет полностью принадлежащее республике АО «Татдортрансинвест» под 4,5% годовых, составит 20 лет.

Как пояснил депутатам Госсовета министр финансов республики Радик Гайзатуллин, эти деньги необходимы для реализации проекта по строительству автодороги для повышения доступности микрорайона «Салават купере» и реализации проекта «Большой Зеленодольск».

О планах повысить верхний предел госдолга Татарстана «Реальное время» писало накануне. Сейчас его размер составляет 113,4 млрд рублей.



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Инна Серова