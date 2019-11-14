По примеру Москвы — Казгордума попросит Госсовет обязать всех разделять мусор

Фото: Олег Тихонов

Депутаты Казгордумы заявили, что в республике необходимо разработать четкий регламент по сбору мусора, обязать всех жителей и организации разделять отходы и наказывать за эти нарушения. С докладом на тему внедрения раздельного сбора ТКО выступил замглавы исполкома Казани Искандер Гиниятуллин. Четкое регулирование этой сферы деятельности поможет снизить тарифы на вывоз мусора для татарстанцев, убежден чиновник. За содействием в этом вопросе решили обратиться в Госсовет республики. Вместе с депутатами Гордумы информацию о том, как реализуется мусорная реформа, заслушал и корреспондент «Реального времени».

Стеклянная «линейка» от Казани до Зеленодольска

Пластиковыми бутылками, сданными казанцами в прошлом году, можно усыпать ровным слоем всю поверхность речки Булак, Черного озера и Нижнего Кабана. В переработку сознательные граждане направили 1 200 тонн ПЭТ-бутылок. Параллельно сдали в макулатуру 2 800 тонн бумаги — в сопоставимых объемах люди помогли сберечь 47 тысяч деревьев.

— Наши водоемы остались чистыми, в том числе благодаря тому, что мы этот пластик не выкинули в воду, а сдали в переработку. В Казани было собрано и вывезено 300 тонн стеклотары. Если поставить в один ряд бутылки из этого стекла, то линейка превысит расстояние от Казани до Зеленодольска и составит 52 километра. Можно представить это Горьковское шоссе, полностью усыпанное осколками стекла, картина представляется жутковатой, — с занимательной статистики открыл заседание фракции единороссов в Казгордуме замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Главный вопрос был обозначен как «внедрение раздельного сбора ТКО». Депутат напомнил, что первые «уверенные» шаги по запуску реформы Казань сделала еще в 2018 году, когда в рамках пилота все контейнерные площадки УК Авиастроительного района были оснащены емкостями для раздельного накопления отходов по самому простому так называемому дуальному принципу: на перерабатываемые и неперерабатываемые фракции.

На сегодня, по словам Гиниятуллина, 80% жилищного фонда Казани оборудовано емкостями для раздельного накопления, построены 52 новые контейнерные площадки, до конца года появятся еще 17. Фото kzn.ru

Уже в начале 2019-го город принял дорожную карту для повсеместного раздельного накопления отходов. На сегодня, по словам Гиниятуллина, 80% жилищного фонда Казани оборудовано емкостями для раздельного накопления, построены 52 новые контейнерные площадки, до конца года появятся еще 17. На раздельный сбор макулатуры, пластиковых и прочих отходов перешли все бюджетные учреждения Казани, особенно тщательно вопрос прорабатывается в школах, городом предоставлены порядка 40 земельных участков для размещения павильонов приемки вторсырья, где жители могут сдать различные пластики, полиэтилен, картон, бумагу, стекло, алюминий и получить за это наличные деньги. Все это — планомерное движение к доведению объемов переработки мусора до 60%, отметил депутат.

«Важным стимулом любого грандиозного начинания является рубль»

— Чем кроме создания инфраструктуры, агитации и образовательной работы мы можем помочь в таком грандиозном деле? В наше время важным стимулом любого грандиозного начинания является рубль. Не секрет, что размер платы за вывоз ТКО для жителей города и республики с переходом на новый порядок расчета в целом вырос, — заметил Искандер Гиниятуллин. — Сложная ситуация в бюджетных учреждениях, где стоимость услуги по вывозу ТКО подорожала в несколько раз из-за изменения порядка начислений…

Решением вопроса депутат видит переход на оплату вывоза отходов по фактическому объему, который при внедрении раздельного накопления отходов, по предварительным оценкам, будет меньше норматива. Законодатель предусмотрел эту возможность, оговорив два условия изменения порядка расчетов: наличие утвержденного в регионе порядка применения раздельного накопления и фактическая реализация этого накопления.

— Если для второго условия мы уже много сделали, то утвержденного порядка в нашей республике нет. Москва и Московская область такие нормативные акты приняли, где подписали переход на раздельный сбор отходов с 1 января 2020 года. Уважаемые депутаты, обращаюсь к вам с просьбой о рассмотрении возможности разработки и принятия такого нормативного акта, определяющего порядок внедрения раздельного накопления отходов, его обязательность для всех образователей отходов, введение ответственности за неисполнение в рамках действующего законодательства. Считаю, что принятый документ будет являться важным подспорьем для решения поставленной перед нами задачи, — резюмировал он.

Камиль Садриев (на фото в центре) посоветовал докладчику более подробно проработать этот вопрос с юристами и отметил, что в целом считает инициативу интересной и достойной обсуждения. Фото kzn.ru

— Тема — самая актуальная, но у меня вопрос другого плана… Вы представляете и докладывали сегодня мнение исполнительной власти города Казани, вы требуете или предлагаете принять нормативный акт правительства Республики Татарстан? Вы ставите вопрос перед законодателями вопрос по принятию постановления правительством — органом исполнительной власти?, — удивился «обращению не по адресу» приглашенный на собрание фракции Казгордумы зампред комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев.

«Нет, я же не прошу», — тут же поправил оппонента Искандер Гиниятуллин, пояснив, что скорее просит депутатов Госсовета РТ дать соответствующее поручение республиканскому кабинету министров. Камиль Садриев посоветовал докладчику более подробно проработать этот вопрос с юристами и отметил, что в целом считает инициативу интересной и достойной обсуждения.

— Нам нужен документ, который бы установил порядок раздельного накопления отходов, в котором было бы прописано: каким образом его организовать, вывозить, учитывать взаимонакопленные отходы, каким образом вносить плату в рамках действующего законодательства за раздельно накопленные фактически образованные отходы и какова ответственность тех, кто нарушает, — пояснил замглавы исполкома Казани. — Дорожка протоптана Москвой и Московской областью — мы можем взять за основу их региональные документы.

«Мы сегодня говорим о документе, обязывающем переходить на раздельный сбор, такого — у нас нет»

Присутствовавшие на заседании представители Минстроя РТ напомнили, что порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в республике уже был утвержден постановлением Камбина Татарстана еще в декабре прошлого года. Документ предполагает возможность и дуального накопления, и более глубокого разделения при сборе отходов.

— Я знаю, что есть у нас постановление, принятое кабинетом министров, но формулировка такая: вы, если хотите делать раздельный сбор, то он должен быть вот таким, и мы его рекомендуем реализовывать в таком формате. Мы сегодня говорим о документе, обязывающем переходить на раздельный сбор, такого документа у нас нет, — объяснил свою позицию инициатор нововведений Искандер Гиниятуллин. — Мы говорим о том, чтобы был не рекомендательный документ, а распорядительный. Нужно ввести обязательность.

«Мы сегодня говорим о документе, обязывающем переходить на раздельный сбор, такого документа у нас нет», — объяснил свою позицию инициатор нововведений Искандер Гиниятуллин. Фото Олега Тихонова

С предложением о создании специальной рабочей группы, которая могла бы заняться профессиональной проработкой вопроса, тщательно проанализировав и региональное, и федеральное законодательство, вышел зампред комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев. Его поддержала и замглавы муниципального образования Казани Людмила Андреева, признав, что фракция «Единой России» Казанской городской думы не имеет полномочий ни на созыв рабочей группы и разработку документа, ни тем более на его принятие.

— Давайте сегодня обратимся к фракции «Единая Россия» Государственного совета Республики Татарстан. Камиль Гайнетдинович, давайте вместе с фракцией Казанской городской думы и фракцией «Единая Россия» Государственного совета республики соберемся, создадим единую рабочую группу и предметно будем прорабатывать на основе обращений депутатов Госсовета, вырабатывать конкретные предложения, чтобы они были реально приняты. Жаль, сегодня нет Юрия Зимелевича Камалтынова, мы хотели об этом сегодня ему сказать. И я прошу вас донести это до Фарида Хайрулловича Мухаметшина, и до Юрия Зимелевича. Давайте вместе поработаем — у нас есть наработки, у исполкома, у министерств, в Кабмине, в Госсовете, давайте все это объединим в один документ и направим в правительство. Помогите нам, — подвела черту Людмила Андреева, закрывая заседание фракции.