На выборах в Госсовет РТ протоколы с результатами голосования защитят QR-кодами

Центризбирком Татарстана утвердил форму протокола участковых избирательных комиссий с использованием машиночитаемого QR-кода. Технология QR-кодирования на выборах 8 сентября будет использована на 2 615 участках из 2 811. Остальные 196 участков будут оснащены комплексами для электронного голосования (КЭГ) и комплексами автоматической обработки бюллетеней (КОИБ).

Грядущие выборы в Государственный совет Татарстана будут первыми региональными выборами, где для защиты результатов голосования будет использоваться метод QR-кодирования протоколов избирательных комиссий, отмечает пресс-служба ЦИК РТ.

Технология QR-кодирования позволяет исключить ошибки при составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и при введении данных в систему ГАС «Выборы», а также значительно сокращает время на подведение итогов голосования.

Ранее также сообщалось, что оценивать готовность и эффективность избиркомов в Татарстане будут наблюдатели от крупнейшего общественного движения независимых юристов России — корпуса «За чистые выборы».