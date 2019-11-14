«Интернет — вещь хорошая, но там же и «Колумбайны», и чего только нет!»

ЧОП, директора школ, воспитание, интернет или закон об оружии — кто виноват в регулярных школьных расстрелах?

Сегодня в Госдуме прокомментировали трагедию в Благовещенске, где студент из охотничьего ружья открыл стрельбу, убил одного человека и покончил с собой. И хотя это не первый инцидент «школьного расстрела», депутаты отказываются повышать возраст на право покупки оружия. В прошлом году после схожей трагедии в Керчи с подобной инициативой выступил Госсовет Татарстана. Как рассказал депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов газете «Реальное время», проблему можно решить, возложив ответственность за обеспечение безопасности образовательных учреждений на учредителей — у директоров школ сегодня на нормальную охрану денег нет. В вопросе плохой охраны с ним согласен и экс-депутат Госсовета РТ Рафил Нугуманов, генерал-майор полиции. Но, по его мнению, проблема еще и в том, что Росгвардия, в отличие от МВД, не способна контролировать оборот оружия, и в отсутствии нормальной системы воспитания, в результате чего школьники часами пропадают в интернете.

Госдума РФ: виноваты ЧОП и законы о госзакупках

Сегодня в Благовещенске 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу из зарегистрированного на него охотничьего оружия. Погиб один учащийся. Сам убийца покончил с собой. В Госдуме РФ, комментируя трагедию, заявили, что вопрос повышения возраста продажи оружия на повестке не стоит, депутаты лишь намерены обсудить с представителями Росгвардии вопрос повышения качества работы частных охранных предприятий (ЧОП) в рамках рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. При этом депутаты уже подготовили законопроект о повышении качества работы ЧОПов (он проходит согласование). Ряд народных избранников, в частности Александр Хинштейн, обращают внимание на то, что гладкоствольным оружием студент владел на законных основаниях, напротив, у частного охранника колледжа необходимого удостоверения на работу не было. Причина этого, в частности, в законодательстве о госзакупках: «Принцип заключения договоров исходит не из профессиональных возможностей и качества охранных услуг, а из цены — кто дал меньше, тот и победил». Общее мнение депутатов выразил Эрнест Валеев, имея в виду убийство историком Олегом Соколовым аспирантки:

— Вот кандидат исторических наук, местная знаменитость, тоже из огнестрельного оружия убил любовницу. Что мы сейчас, запретим приобретать оружие кандидатам наук, запретим [владение им] до 20 лет, запретим пенсионерам? Кому еще запретить?

С 2015 года в России произошло уже 14 похожих случаев, самый трагичный — в Крыму



В связи со стрельбой в колледже мэрия Благовещенска провела экстренное совещание, на котором управлению образования поручили провести ревизию систем безопасности в учебных заведениях. Проверки пройдут и в учреждениях дополнительного образования, библиотеках, спортивных школах и других объектах. К сожалению, это далеко не первый случай российского «Колумбайна», после каждого из них проводили экстренные совещания и проверки, объявляли выговоры, снимали с должности, но воз и ныне там, как, впрочем, и в США, где подобные школьные расстрелы случаются регулярно. Напомним, в мае в Казани едва не произошло подобное, когда ученик гимназии №7 прошел в учреждение, как впоследствии выяснилось — через дешевый и плохо работавший металлодетектор, с пистолетом и взял в заложники целый класс — тогда, к счастью, никто не пострадал.

Только с 2015 года, по данным ТАСС, в России произошло 14 инцидентов, когда в средних учебных заведениях в результате стрельбы из различного вида оружия погибли или пострадали люди. Отметим, впрочем, что зачастую ученики в таких случаях стреляли из пневматического оружия. Так, 5 сентября 2017 года ученик девятого класса школы №1 Ивантеевки принес в учебное заведение самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие: он выстрелил из оружия в учительницу, ударил ее топором, а пиротехнические средства взорвал. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, получив в результате различные травмы. Самый резонансный случай произошел год назад, когда 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, сопровождавшаяся подрывом самодельного взрывного устройства, в результате чего погибли 20 человек, 65 человек получили ранения. В Татарстане же в последние годы можно вспомнить происшествие в Нижнекамске, где в феврале 2017 года в одной из школ 14-летний ученик выстрелил из пневматического пистолета в глаз соседа по парте, ребенок скончался в одной из больниц Казани.

Самый резонансный случай произошел год назад, когда 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже произошла стрельба, сопровождавшаяся подрывом самодельного взрывного устройства, в результате чего погибли 20 человек, 65 человек получили ранения. Фото 24tv.ua

«Обеспечение безопасности образовательных учреждений должно быть возложено на их учредителей!»

По мнению депутата Госдумы РФ Ильдара Гильмутдинова, решение проблемы лежит в усилении ответственности и безопасности самих образовательных учреждений. В частности, в законодательстве, которое возлагает эту ответственность на администрацию школ, директоров, которые пытаются решать эти вопросы «исходя из своих возможностей.

— В результате где-то охраняет ЧОП, где-то охраняют бабушки и дедушки. Кто во что горазд! Я считаю, этот подход надо менять. Обеспечение безопасности образовательных учреждений должно быть возложено на их учредителей! Учредителями являются обычно либо муниципалитеты, либо региональные и федеральные власти. И необходимые финансовые ресурсы в обеспечение определенных стандартов и требований должны браться у учредителей. Не администрация школы должна искать, как обеспечить безопасность, — отметил он в разговоре с «Реальным временем».

Депутат считает, что на это, безусловно, понадобятся дополнительные бюджетные средства, чтобы у властей всех уровней были финансы на обеспечение комплекса мер безопасности в рамках утвержденных типовых положений и стандартов.

Сам Ильдар Гильмутдинов, по его словам, как раз разработал подобный законопроект, менявший в целом систему безопасности в школах, и в рабочем порядке пытался получить положительное заключение от министерств и ведомств, но, к сожалению, поддержки не получил.

Гильмутдинов: необходимо провести аудит «оружейного законодательства»



— Если мы подход не поменяем, у нас всегда будут возникать проблемы недоработок каких-то ЧОПов или бабушек и дедушек. Опять будем говорить, кто-то за чем-то там не уследил!

Повышать возраст, по достижении которого граждане имеют право приобрести оружие, напомнил депутат, еще год назад предложил Татарстан. Тогда спикер Госсовета РТ как раз после крымской трагедии заявил: «События в городе Керчи не оставили равнодушным никого. Поэтому мы выступили с предложением ввести ограничительные меры на продажу, хранение, использование оружия». Главное изменение, которое татарстанские парламентарии предлагали внести в федеральное законодательство, — повысить возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, с 18 до 21 года. Этого не произошло. По мнению Гильмутдинова, сегодня необходимо как минимум провести аудит законодательства, регулирующего доступ к оружию. И для этого в Госдуме создать рабочую группу депутатов.

Рафил Нугуманов: Росгвардия не способна контролировать оборот оружия

Рафил Нугуманов, генерал-майор полиции, член правительственной комиссии РТ по профилактике правонарушений и член коллегии Министерства по делам молодежи РТ, в беседе с корреспондентом «Реального времени» заметил с сожалением, что единого однозначного рецепта решения этой проблемы нет, хотя контроль оружия, считает он, надо в любом случае ужесточать:

— Когда я еще работал в МВД, разрешительная система [касающаяся владения оружием] была как раз в Министерстве внутренних дел. Сейчас она у Росгвардии… Там их, извините, под сотню человек, и они никогда в жизни не смогут контролировать оружие! Раньше в МВД вели письменную документацию и так далее, оружие проверяли участковые уполномоченные милиции. Участковый по крайней мере ходит всегда рядом, и оружие у него на учете. Он всегда может зайти, проверить, он знает, что об этом человеке [имеющем оружие] соседи говорят. Сегодня, когда система перестала работать, участковому, может, и надо бы проверять, но кому оно нужно? Мы тут чуть-чуть упустили, к сожалению, и сложившаяся система неправильная.

По его мнению, возраст, по достижении которого граждане имеют право на приобретение оружия, все-таки стоило бы повысить — до 20 лет. Армия здесь, считает он, не аргумент. Да, там 18-летним доверяют оружие, но, по словам генерал-майора полиции Нугуманова, есть все-таки контроль со стороны командиров. Отметим, впрочем, что и командиры в армии далеко не всегда способны контролировать поведение молодых солдат, носящих оружие: напомним, всего пару недель назад в военной части Забакайлья из-за, предположительно, дедовщины татарстанец Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата восемь человек. Рафил Нугуманов, комментируя трагедию в Благовещенске, отметил, что сегодняшняя система образования выстроена таким образом, что большинство педагогов прежде всего заняты обучением детей, и советский опыт с классными руководительницами, способными про каждого ученика рассказать, «какие у него родители, что и как, нормальные или нет», забыт.



«Вопросов нет, интернет — вещь хорошая. Но там же и «Колумбайны», и чего только нет!»

— Не надо забывать и про охрану. Если в Благовещенске или той же Керчи были нормальные охранники, как убийцы могли пройти через них с оружием?! Значит, охрана была ненормальная. Начнешь смотреть, почему охрана ненормальная, скорее всего, окажется, что на охрану просто денег не было! В лучшем случае собирают на охрану деньги с родителей — и на входе стоит какая-нибудь бабка. В Израиле же охранники с автоматами стоят… Нам надо выделять нормальные средства на охрану образовательных учреждений, чтобы их руководство могло бы нанять нормальный ЧОП. У нас же есть сегодня неплохие охранные предприятия, с оружием и специалистами, — рассуждает экс-депутат Госсовета РТ.

Рафил Нугуманов отмечает и недостатки в сегодняшней системе воспитания. Если в советское время школьников занимали и развлекали, были октябрята, пионеры, комсомол. То сейчас многие молодые люди зачастую сидят в интернете. В самом интернете он собственно ничего плохого не видит («мы тоже сидим в интернете»), однако Сеть фактически заменяет школьникам реальность.

— Вопросов нет, интернет — вещь хорошая. Но там же и «Колумбайны», и чего только нет! Начитавшись, ребята в итоге показать себя хотят… Чтобы молодой мальчишка в 15—16 лет сидел в интернете по шесть-восемь часов? Это, по-моему, ненормально.