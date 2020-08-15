«Зарегистрирован 6—7-кратный рост числа безработных — весь этот бизнес раньше был в тени!»

Как депутаты Татарстана призвали чиновников не отчитываться о ситуации с малым бизнесом формально, а изучить реальное положение дел

Более трети татарстанских предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались федеральными мерами поддержки в виде продления сроков уплаты налогов. Об этом доложили спикеры Минэкономики республики на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ. Депутаты разобрали вопросы, которые планируют вынести на ближайшую сессию парламента. Подробнее о том, сколько татарстанцев вышло из тени в период пандемии и в каких заведениях будут продавать алкоголь, — в материале «Реального времени».

Бизнесу нужны новые меры поддержки

На заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству накануне обсудили ситуацию в сфере бизнеса в республике. Ограничения из-за пандемии коронавируса во втором и третьем квартале замедлили экономическую деятельность, констатировал председатель комитета Лутфулла Шафигуллин. Он напомнил, что 20 августа на сессии Госсовета этому вопросу будет посвящен правительственный час.

На республиканском уровне создана рабочая группа, которая проводит мониторинг текущей ситуации, доложил об обстановке первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин. По его данным, пострадавшему бизнесу помогли:

Благодаря федеральным мерам поддержки МСБ 46 тыс. предприятий — более 30% — продлили сроки уплаты налогов, более чем 30 тыс. организациям продлили сроки уплаты страховых взносов.

Выплатили субсидии на неотложные нужды более 40 тыс. предприятий на 2,6 млрд рублей. Самозанятым вернули налогов на 140 млн рублей, предоставили налоговый капитал в размере МРОТ.

Банки реструктуризировали более 2 тыс. кредитов на сумму свыше 16 млрд рублей, выдали свыше 5,6 тыс. льготных кредитов на сумму более 15,2 млрд рублей и 3,6 тыс. льготных ипотечных кредитов на сумму 8,2 млрд рублей.

В части отсрочек и освобождения по аренде составили более 200 допсоглашений на сумму 62 млн рублей.

Предложили отсрочку по аренде госимущества до 1 октября предпринимателям в пострадавших отраслях, а также по аренде госимущества казны за апрель — июнь этого года всем субъектам МСП независимо от вида деятельности.

Освободили от уплаты аренды за госимущество казны с апреля по июнь субъекты МСП в пострадавших отраслях.

Для представителей бизнеса, неохваченных этими мерами, Татарстан предусмотрел свою поддержку на общую сумму 1,7 млрд рублей.

Из республиканского бюджета выделили 357 льготных микрозаймов на 583 млн рублей.

С апреля по 30 сентября субсидируют процентную ставку по кредитам тем, кто не вошел в федеральный перечень пострадавших предприятий, но сохранил рабочие места и у кого снизились обороты более чем на 30%. Выдали 65 субсидий на 32,6 млн рублей с общей суммой привлеченных кредитов 7,6 млрд рублей.

По линии Гарантийного фонда помогли 200 предпринимателям привлечь финансирование на сумму более чем 4 млрд руб. и предоставили поручительство на сумму 1 млрд рублей.

Заведениям общепита субсидировали стоимость доставки продуктов питания, при работе с некоторыми сервисами субсидировали 100% расходов. В результате около 100 ресторанов и кафе получили поддержку на 25,7 млн рублей, таким образом, они смогли продолжать деятельность и при закрытых дверях, отметил Сибгатуллин.

Обеспечить сбыт организациям помог республиканский маркетинговый центр — около 3 тыс. предпринимателей и поставщиков получили выручку в сумме 30 млрд рублей.

Рустем Сибгатуллин привел данные федерального реестра ФНС: в малом и среднем бизнесе Татарстана в августе прошлого года были заняты более 527 тыс. человек, а сейчас — более 530 тыс. С начала года число самозанятых в республике выросло на 16 тыс. человек

Как сообщил Сибгатуллин, правительство Татарстана разрабатывает новые меры поддержки бизнеса, которые позволят сократить расходы в следующих приоритетных направлениях: для экспортно ориентированных предприятий, для резидентов промпарков и промплощадок, для организаций, которые реализуют инвестпроекты, для реализующих продукцию через электронные торговые площадки, для выпускников вузов, которые хотят открыть бизнес, а также для организаций общепита, реализующих свою продукцию посредством создаваемого сейчас республиканского оператора.

О себе заявили около 40% ранее безработных

Как сообщил Рустем Сибгатуллин, федеральные и республиканские меры способствуют сохранению численности занятых в МСП. Спикер привел данные федерального реестра ФНС: в малом и среднем бизнесе Татарстана в августе прошлого года были заняты более 527 тыс. человек, а сейчас — более 530 тыс. С начала года число самозанятых в республике выросло на 16 тыс. человек.

Докладчику возразил Марат Галеев, который заметил, что во время кризиса существующие ранее проблемы стали еще более заметны.

— Когда вся эта ситуация образовалась, был зарегистрирован 6—7-кратный рост числа безработных. В переводе на нормальный язык это означает, что весь этот бизнес раньше был в тени. По сути, теневой бизнес закончился, и эти люди пошли регистрироваться. Судя по вашим данным, никаких уменьшений занятых в малом бизнесе не произошло. Картина несколько иная, чем вы рассказываете. Что делать с этим серым рынком, который кратно существует по отношению к официальным цифрам? — спросил Галеев.

— Это данные не мои, а федеральной налоговой службы. Вы правы, в 6—7 раз увеличилось количество безработных. По данным минсоцтруда, на память, около 40% ранее долгое время не работали. Они как раз, вероятнее всего, пришли из серого рынка и встали на очередь, и какая-то часть перешла в категорию самозанятых граждан, — ответил Сибгатуллин.

— Еще фронт работ довольно большой. Вы подумайте о том, как улучшить анализ, потому что у нас на сессии похожий вопрос будет. Понимаю, что вы оперируете официальными данными, но аналитика должна охватывать и расчеты теневых оборотов. Мне кажется, нельзя просто так смотреть на градусник официально — и все. Для того Минэкономики и существует, чтобы был анализ состояния экономики более серьезный, — подчеркнул депутат Госсовета РТ.

Депутат Роман Мугерман попросил замминистра уточнить цифры занятости в МСБ. Сибгатуллин ответил, что, хотя по численности занятости наблюдается прирост на фоне прошлого года, по единицам субъектов предпринимательства наблюдается снижение их количества.

Как сообщил Сибгатуллин, правительство Татарстана разрабатывает новые меры поддержки бизнеса

По 50 или по 100?

Споры депутатов вызвал вопрос о внесении изменений в закон РТ о продаже алкоголя. Зампредседателя Комитета Ринат Гайзатуллин рассказал, что всем муниципалитетам предложили официально высказать свою точку зрения на этот счет. По его словам, все районы и города республики, за исключением Набережных Челнов, поддержали концепцию законопроекта: запретить продажу алкоголя в заведениях общепита площадью менее 50 кв. метров, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. А автоград предложил ограничение по площади в 100 кв. метров «на территориях монопрофильных муниципальных образований численностью свыше 500 тыс. человек, каким как раз и является город Набережные Челны». Ограничения, по уточнению Гайзатуллина, касаются «пива, сидра, медовухи». Муниципальные образования направили в Госсовет РТ обращения.

— Необходимо принять во внимание особенность города, проблемы жилых кварталов. Проблемы размещения объектов общепита сомнительного характера в многоквартирных домах встают довольно остро, — подчеркнул спикер.

— Были рабочие встречи, переговоры с руководством исполкомов городов Альметьевска, Нижнекамска. Коллеги настаивают на своих позициях, которые были озвучены на рабочих встречах в Госсовете, и говорят, что это их тоже касается, и им это тоже нужно. Прошу ознакомить коллег с этими письмами, работа с городами проводилась, — настаивал Роман Мугерман на поправке о 100 кв. метрах и для двух других крупных городов республики — ее он внес совместно с депутатом Ильдаром Шамиловым.

— Если бы они проводили сходы граждан, заслушивали, мы рассмотрели бы эти дела. Обращение сессии Горсовета — официально оформили бы бумагу, как сделали челнинцы, — ответил Лутфулла Шафигуллин.

По словам Гайзатуллина, все районы и города республики, за исключением Набережных Челнов, поддержали концепцию законопроекта: запретить продажу алкоголя в заведениях общепита площадью менее 50 кв. метров, расположенных на первых этажах многоквартирных домов

— Любой закон имеет свой регламент. Муниципалитеты должны выйти с ходатайством, время было более чем… И Челны воспользовались этой возможностью. Остальные прислали письма, что они согласны. Возможно, у них собственные мнения — у отдельных людей. Но есть официальная точка зрения муниципалитета, которая была выражена, исходя из официальной позиции принимается законопроект. А сколько людей — столько мнений, — поддержал коллегу Марат Галеев.

— По Челнам могу сказать, что провели анализ данной проблемы и выяснили, что действительно вопрос о нарушении по продаже алкоголя практически на каждой встрече с населением поднимался. По линии народного контроля в 2,5 раза выросло количество обращений по сравнению с 2017 годом, когда было 589 обращений, в 2019 году их было 1 380. Больше 100 преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения за прошлый год…. Фактически идет продажа алкоголя в ночное время под видом небольших наливаек, — утверждает Мугерман.

Один из коллег поинтересовался у Мугермана, сколько объектов общепита закроются и сколько останутся в Челнах после принятия поправки о 100 кв. метрах.

— 33 закроются. Останутся 15 объектов — это приличные рестораны. Все это пофамильно изучили, — прозвучал ответ.

— Прошу учесть мнение прочих городов, которое было изложено официально в письмах к председателю Госсовета РТ, — снова обратился Роман Мугерман к председателю комитета.

— Нами учтены. Мы еще на следующей сессии можем это выяснить, если кто-то обратится. Пожалуйста, вопросов нет, — заявил Шафигуллин.

Кроме того, депутаты довольно оперативно обсудили еще три вопроса. Как доложил Марат Галеев, в закон «Об инвестиционной деятельности в РТ» предлагается 48 поправок, но все они носят технический, уточняющий характер, в том числе чтобы привести в соответствие терминологию с федеральными нормативными актами.

Депутаты довольно оперативно обсудили еще три вопроса

Изменения в законе «Об инновационной деятельности в РТ», как пояснил Лутфулла Шафигуллин, закрепят за Кабмином РТ полномочия утверждать перечень организаций республиканского института развития инновационной деятельности. Его председатель комитета порекомендовал принять сразу в трех чтениях.

Поправки в закон «О стратегическом планировании РТ», по утверждению Шафигуллина, необходимы для того, чтобы регулировать отношения между субъектами РФ, когда ведется строительство крупных объектов сразу на территориях нескольких регионов.