Плата за экономию: в счет-фактурах может появиться новая статья расходов

В Татарстане обсуждают законопроект, по которому жильцам придется платить за повышение энергоэффективности дома

Сегодня Комитет Госсовета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию обсудит поправки в Жилищный кодекс России и другие законодательные акты, которые касаются мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. Согласно инициативе, у населения появится новая статья расходов в квартплате — собственникам жилья придется рассчитываться по энергосервисным контрактам. Подробнее о новшествах в счет-фактурах на фоне роста долгов за ЖКУ, позиции татарстанских парламентариев и общественных активистов, — в материале «Реального времени».

Контракт в законе



В счетах-фактурах россиян в скором времени может прибавиться еще одна статья расходов — плата по энергосервисному договору (контракту), за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дома. Законопроект внесен группой депутатов Госдумы*.

Если изменения в Жилищный кодекс и другие российские законы** будут внесены, управляющие компании, выступая от лица жильцов и при условии единогласного решения собственников квартир, смогут заключать энергосервисные контракты. Согласно этим договорам, поставщик за определенную плату будет проводить в многоквартирных домах мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. В переводе на общедоступный язык — будет проводить работы и устанавливать оборудование, которые позволят экономить энергоресурсы (такую экономию, например, сейчас в некоторых домах Казани обеспечивают узлы погодного регулирования).

К сведению: по закону за содержание общего имущества отвечают собственники помещений в МКД, но поскольку их много, эти полномочия они делегируют управляющим организациям (УК, ТСЖ и так далее).

Законопроект внесен группой депутатов Госдумы. Фото: duma.gov.ru

Заказчик платит и делится выгодой с исполнителем

В пояснительной записке к законопроекту упоминается, что энергосервисные контракты по решению собственников МКД закон допускает заключать и сейчас, однако «механизм реализации такого правомочия собственников в Жилищном кодексе Российской Федерации отсутствует», что на практике создает сложности: «зачастую встает вопрос о полномочиях лица, ответственного за содержание общего имущества». Кроме того, считают авторы законопроекта, поправки призваны «решить проблему, тормозящую развитие института энергосервиса»:

«В настоящее время не предусмотрено предоставление льгот и субсидий в отношении платы по энергосервисному договору (контракту), в связи с чем у получателей льгот и жилищных субсидий размер компенсации сокращается в процессе исполнения договора, в то время как полный размер экономии в плате за жилье и коммунальные услуги они получат только после его завершения. Таким образом, для таких категорий заключение энергосервисного договора приводит к росту платы, что ставит их в дискриминационные условия по сравнению с другими потребителями».

Авторы проекта также подчеркивают, что изменения в закон предусматривают прямую выгоду для собственников жилья. Это оговорено в законопроекте: «Условиями энергосервисного договора (контракта) должно предусматриваться распределение между сторонами достигнутой в результате исполнения такого договора (контракта) экономии соответствующих коммунальных ресурсов. При этом плата по энергосервисному договору (контракту) за расчетный период в совокупности с платой за соответствующий коммунальный ресурс (услугу), в целях экономии которого заключается такой договор (контракт), должна составлять величину меньшую, чем размер платы за соответствующий коммунальный ресурс (услугу) за расчетный период, предшествующий заключению энергосервисного договора (контракта), с учетом сопоставимых условий, в том числе с учетом цен (тарифов) на такой коммунальный ресурс (услугу). До возникновения экономии соответствующих коммунальных ресурсов, которая должна быть достигнута в результате исполнения энергосервисного договора (контракта), плата по такому договору (контракту) не взимается».

Однако, как следует из вышесказанного, выгоду от экономии энергоресурсов в итоге получат не только собственники МКД, но и подрядчик, который осуществит эти мероприятия за деньги собственников. И в какой пропорции будет потом делиться результат инвестиций собственников МКД между ними и исполнителями, пока непонятно.

Ответы даст практика?

Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин сообщил «Реальному времени», что говорить о поддержке (либо неподдержке) законопроекта местными парламентариями еще рано — все решит голосование:

— Мы поддерживаем только концепцию законопроекта, однако окончательное решение пока не принято. И какие-либо комментарии мы пока считаем преждевременными.

А собственный источник «Реального времени» в Госсовете рассказал, что у наших законодателей к этому законопроекту есть немало вопросов, но сама законодательная инициатива, которая предполагает введение ограничения размера платы по энергосервисному договору, что обеспечит сохранение расходов бюджетной системы Российской Федерации на прежнем уровне, представляется им интересной. И добавил, что ответы на вопросы, как будет работать закон, если поправки примут, может дать только практика, поскольку нормативная база обычно вырабатывается позднее и уже на уровне исполнительных органов власти.

«Для казанцев уже не актуально»

— Энергосервисные контракты существуют давно, они работают. Но в Татарстане, а особенно в Казани, предлагаемые законодателями изменения, возможно, уже и не актуальны, — считает директор ООО «УК ЖКХ Московского района» Олег Калимов. — Суть такого контракта на практике сводится к тому, что инвестор устанавливает в доме оборудование, которое обеспечивает экономию энергоресурсов — приборы учета, узлы погодного регулирования, а потом собственники жилья возмещают ему затраты. Поэтому, заключая такой контракт, надо смотреть, в течение какого срока он будет действовать, оценивать окупаемость затрат, причем обеим сторонам.

Калимов дал понять, что легкомысленное отношение к этому вопросу может «аукнуться» потерями не только собственникам дома (если они слишком дорого заплатили), но и исполнителю контракта (если работы не окупятся).

— Цель же такого контракта всегда состоит в том, чтобы уменьшить объем потребляемой услуги в натуральном выражении, — подчеркнул он. — К примеру, установка узла погодного регулирования обеспечивает до 15 процентов экономии тепла в гигакалориях, но не в рублях. Ведь в один год экономия тепла может обеспечить снижение сумм в платежках, а в другой, с учетом того, что цена гигакалории растет, счета не изменятся или вырастут, и тут надо просто помнить, что они были бы еще на 15 процентов выше, если бы не мероприятия по энергосбережению.

По словам директора управляющей компании, для жильца энергосбережение — это всегда экономия гигакалорий, кубометров воды или киловатт-часов — и только. А вот для инвестора — исполнителя энергосервисного контракта — это рублевый эквивалент сэкономленных натуральных величин.

Олег Калимов объяснил, что счетчики тепла, воды и электроэнергии и приборы погодного регулирования в большинстве домов уже установлены, а реализовать другие энергосберегающие мероприятия вряд ли найдутся желающие:

— Во многих российских регионах обеспеченность приборами учета куда ниже, чем у нас, а для нас это пройденный этап. Вот вопрос об утеплении фасадов, например, для нас актуален. Но вряд ли найдутся желающие заключать подобные договоры на утепление фасадов.

«Нужно экономическое обоснование»

Домовыми приборами учета в Казани действительно оборудованы практически все многоквартирные дома, а вот, к примеру, узлами погодного регулирования, по последним данным — немногим более половины. И это несмотря на наличие в Казани программы, в рамках которой к 2020 году такие узлы должны были появиться во всех жилых домах столицы.

Об отставании от программы еще год назад журналистам говорил первый замминистра строительства и ЖКХ республики Алексей Фролов, и недавно информация от том, что узлами погодного регулирования оснащено лишь несколько больше 50% казанских домов, была вновь озвучена журналистам от лица Госжилинспекции РТ. Так что возможности для заключения энергосервисных контрактов хотя бы на оснащение этими приборами пока, похоже, остаются. Однако у общественников есть сомнения, что собственники жилья захотят их заключать — а законопроект как раз и ставит во главу угла желание собственников.

— Я не думаю, что в нынешних экономических условиях собственники захотят заключать, по сути, договоры лизинга, которые дополнительно увеличат суммы в платежках, — считает председатель правления Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела.

— Если заключение энергосервисных контрактов будет разъясняться, преподноситься управляющими компаниями собственникам жилья откровенно и правильно, и они увидят для себя реальную выгоду, тогда все это получится, — полагает исполнительный директор ЦОК ЖКХ Дмитрий Романов. — Ведь на то, чтобы, например, устанавливать узлы погодного регулирования в рамках капремонта сегодня, с учетом тотального подорожания стройматериалов, у собственников средств явно не хватит, а обеспечить экономию энергии и, соответственно, экономию своих денег в будущем они заинтересованы. Но заключение энергосервисных контрактов имеет смысл лишь при условии минимального размера платежа по контракту с квадратного метра. Поэтому прежде всего в каждом случае собственники до принятия решения должны видеть экономическое обоснование цены контракта.

*Законопроект внесен зампредом думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павлом Качкаевым, председателем комитета Сергеем Пахомовым, членом комитета Комитета по государственному строительству и законодательству Мариной Беспаловой, членами комитета по жилищной политике и ЖКХ Андреем Чернышевым, Ильей Осиповым, Михаилом Гулевским, Вадимом Булавиновым.

** Поправки предлагается внести в законы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности….», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» , «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».