Госсовет Татарстана утвердил порядок уведомления депутатами о фактах попыток их склонения к коррупции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Государственного совета Татарстана на 43-м заседании приняли поправки в республиканское законодательство, предусматривающие для парламентариев порядок уведомления о фактах предпринятых попыток склонениях их к коррупционным правонарушениям. Информацию о таких случаях они должны направлять в письменном виде в произвольной форме.

К уведомлению татарстанские депутаты должны будут приложить все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных нарушений. В документе должна стоять подпись парламентария.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также, согласно принятым нормам, лица, замещающие государственные должности, должны будут уведомить или органы прокуратуры, или администрацию раиса Татарстана обо всех фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Также на 43-м заседании Госсовета Татарстана внесены изменения в республиканский закон о числе депутатов парламента, работающих на профессиональной постоянной основе. Их количество увеличили с 22 до 23.

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Татьяна Демина