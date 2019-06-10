Госзакупки: ремонт кинотеатра и лютеранской церкви, регистраторы для нефтяников и кроссоверы для налоговиков

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Реконструкция забытого кинотеатра и ремонт лютеранской церкви

Главинвестстрой собирается потратить 247 млн рублей на реконструкцию хорошо забытого казанского кинотеатра «Чулпан», расположенного «в недрах» Приволжского рынка, недалеко от пересечения улицы Зорге и проспекта Победы. Об этом стало известно 5 июня. Потенциальные поставщики смогут подать заявки до 21 июня, а 24-го определится победитель. Реконструкция должна быть проведена довольно быстро — до конца года.

Из документации можно узнать, что культурный центр «Чулпан» построен в 1992 году. С 2002 по 2005 годы был построен 2—3-этажный пристрой, который не был введен в эксплуатацию из-за отсутствия денег. Сейчас в кинотеатре потребуется в том числе установить новые окна и двери, выполнить отделку помещений и перепланировать некоторые из них.

В тот же день, 5 июня, ГИСУ заказало и капитальный ремонт другого, более знакового для Казани объекта, расположенного на улице Карла Маркса, 26. Это здание Евангелическо-лютеранской церкви Святой Екатерины, построенное в 60-х годах XIX века на месте сгоревшей деревянной церкви 1771 года. В советское время в здании работал клуб имени Менжинского для сотрудников МВД. В рамках капремонта планируется поменять коммуникации и электрооборудование, а также отремонтировать фасад, включая декоративные элементы.

В советское время в здании работал клуб имени Менжинского для сотрудников МВД. Фото wikimapia.org

2. Мероприятия для Минпромторга

Министерство промышленности и торговли готово потратить 27 млн рублей на торжественные и культурно-массовые мероприятия. Объявлено о закупке было 31 мая, заявки на участие принимаются до 17 июня, аукцион же состоится 24-го. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана.

В рамках контракта исполнитель должен будет организовать и провести три культурно-массовых республиканских мероприятия (срок проведения каждого — не менее двух дней) и один форум (не менее трех дней). Подрядчик должен будет создать план и концепцию мероприятий, предоставить площади и оборудование для их проведения, организовать рекламную кампанию, обеспечить питание и транспорт, а в случае с форумом — также провести другие работы (например, изготовить раздаточные материалы, организовать награждение и проживание).

3. Оборудование для кабинетов логопедов на 18 миллионов

Министерство образования и науки собирается закупить оборудование для логопедических кабинетов. Из информации об аукционе известно, что поставка будет осуществляться в рамках национального проекта «Образование». О закупке стало известно 31 мая, заявки будут принимать до 26 июня, а аукцион состоится 1 июля. Финансирование будет обеспечиваться бюджетами двух уровней — федеральным и республиканским.

Поставка должна быть осуществлена до 20 сентября 2019 года. В комплект оборудования будут входить, например, 35 интерактивных логопедический столов по 228 тыс. рублей, 18 комплектов зондов, 16 логопедических стерилизаторов, по три функциональных диагностических комплекта логопеда по 546 и 228,5 тыс. рублей за штуку. Общая стоимость оборудования составит 17,9 млн рублей.

4. Фарш для Департамента продовольствия

Департамент продовольствия собирается закупить куриного фарша на общую сумму 12,6 млн рублей. О соответствующей закупке стало известно 31 мая, заявки будут приниматься до 11 июня. Итоги подведут 18-го числа.

Из документации можно узнать, что всего поставщику питания в госучреждения понадобится 70 тонн куриного фарша — стоимость каждого килограмма составит, таким образом, 180 рублей. Поставка должна осуществляться до 31 октября 2019 года. Остаточный срок годности фарша должен быть не менее 170 суток.

Управление федеральной налоговой службы по Татарстану купит сразу 10 автомобилей по миллиону рублей. Фото 3art.su

5. 10 новых кроссоверов для налоговиков



А вот Управление федеральной налоговой службы по Татарстану купит сразу 10 автомобилей по миллиону рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 5 июня. Заявки можно подать до 21 июня, а определяться победитель будет 27-го.

Как известно из технического задания, речь идет о неполноприводном кроссовере цвета «черный металлик» с пятиступенчатой «механикой», фронтальными подушками безопасности, кондиционером, дисками 16-ого радиуса. В машинах также должны быть системы распределения тормозных усилий и стабилизации с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы. Двигатель должен быть объемом не менее 1,6 литра и мощностью от 110 до 150 л. с.

6. Почти 600 видеорегистраторов для «Транснефть-Прикамья»

Тем временем АО «Транснефть-Прикамье», которое не так давно покупало автомобиль за 5 миллионов рублей, готовится приобрести оборудование для машин — точнее, 581 видеорегистратор по 11,7 тыс. рублей за штуку, на общую сумму в 6,79 млн рублей. Информация об аукционе появилась 31 мая. Заявки на участие в нем можно подать до 17 июня, а итоги закупки подведут только 29 июля.

Предприятию понадобится модель MiVue C380D (или ее эквивалент). В видеорегистраторе должен быть дисплей и вторая выносная камера. Разрешение видео на обеих камерах — не ниже Full HD, частота кадров — не менее 30 в секунду. На видеозаписи должны отображаться, помимо времени и даты, также скорость, координаты и штамп госномера. Регистраторы должны быть поставлены до 31 октября 2019 года. Отметим, что на момент написания материала эту модель регистратора можно было купить в одном из крупных розничных магазинов по цене в 8 190 рублей за штуку — то есть общая стоимость при закупке в розницу могла бы составить 4,76 млн рублей — на два с лишним миллиона меньше указанной максимальной цены.

Аппарат Госсовета готовится купить два устройства цифровой печати по 2,1 млн рублей за штуку. Фото Максима Платонова

7. Многофункциональные устройства по два миллиона для Аппарата Госсовета

Аппарат Госсовета готовится купить два устройства цифровой печати по 2,1 млн рублей за штуку. Об этом стало известно 5 июня, заявки будут приниматься до 21-го, а аукцион состоится 27 июня. Оплачены устройства будут из бюджета Татарстана.

Устройства цифровой печати должны сочетать в себе функции лазерного принтера (скорость печати — не менее 96 страниц А4 в минуту, А3 — не менее 52 страниц в минуту), сканера (скорость сканирования А4 — не менее 180 в минуту) и копира. В устройствах должны быть две кассеты подачи бумаги не менее чем на три тысячи листов, жесткий диск объемом не меньше 640 Гб и память контроллера не менее 2 Гб.

8. 3,5 миллиона на водные места отдыха в Кировском районе

Администрация Кировского и Московского районов Казани готова потратить сумму в 3,5 млн рублей на содержание и благоустройство территорий пляжей и мест отдыха у воды в Кировском районе города. Такая информация была обнародована на портале госзакупок 31 мая, заявки можно подавать до 17 июня, а аукцион состоится 21-го числа. Оплатят закупку из бюджета города.

В перечне всего четыре объекта. Это места отдыха у воды «Озеро Малое Лебяжье», «Озеро Изумрудное», а также два пляжа — на Большом Лебяжьем и Глубоком. На этих объектах должны быть демонтированы и смонтированы урны, биотуалеты, скамейки, солнцезащитные зонты, кабинки для переодевания, а на пляже Глубокого озера — еще и отремонтирована лестница на спуске к озеру. Напомним, в конце прошлого года стало известно о планах по созданию пляжа с подогревом в Болгаре, около нового гостиничного комплекса.

Администрация Кировского и Московского районов Казани готова потратить 3,5 млн рублей на содержание и благоустройство территорий пляжей и мест отдыха у воды в Кировском районе города. Фото Олега Тихонова

9. Книга об электрических сетях в Челнах

«Сетевая компания» готовится заплатить 2,53 млн рублей за подготовку и издание книги, посвященной 50-летию Набережночелнинских электрических сетей. Информация о закупке появилась 31 мая, заявки принимаются до 11 июня, а итоги подведут 11 июля.

Книга должна быть издана тиражом в тысячу экземпляров. Материал должен быть собран на основе выездов и интервью с действующими и бывшими руководителями, а также другими сотрудниками. В книге потребуется использовать архивные материалы и материалы редакций местных газет. Услуги должны быть оказаны до 30 ноября 2019 года.

10. Награды от Минспорта на 2,2 миллиона

Министерство спорта готовится потратить 2,2 млн рублей на наградную атрибутику для призеров спортивных мероприятий. Тендер был объявлен 5 июня, прием заявок завершится 13-го, а аукцион будет проведен 17 июня.

Всего понадобится 25 видов продукции. Дороже всего будут стоить плакетки с музыкальным сопровождением — гимном Татарстана, стоить они будут по 2 100 рублей за штуку, в 1 500 рублей обойдется каждый из 50 кубков для награждения в командном зачете за первое место, такие же кубки для обладателей второго места будут стоить по 1 300 рублей, а третьего места — по 1 100 рублей.