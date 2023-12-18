Фарид Мухаметшин: «Правильно говорят, что на Руси коней на переправе не меняют»

Государственный совет Татарстана провел 50-е заседание

«Нам надо сплотиться вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, как вся Россия, и... поработать с населением по явке», — призвал на заседании парламента спикер Госсовета Фарид Мухаметшин оказать поддержку в избирательной кампании Владимира Путина. В будущем году стартует новый избирательный цикл: с 15 по 17 марта пройдут президентские выборы, 8 сентября — выборы в парламент республики, а в 2025 году — выборы раиса Татарстана. Большая предвыборная гонка «разогрела» повестку декабрьской сессии: ЦИК представил новую «нарезку» избирательных округов, но подавать заявку на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не стал. «Получается, выборы без выборов?» — недоумевал лидер татарстанской фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

Пора готовиться к президентским выборам

Предстоящий избирательный цикл, стартующий в марте с президентской кампании, приведет к обновлению высших органов власти. За 2,5 года пройдет переизбрание первых лиц России и Татарстана, а также депутатов Госсовета и Госдумы.

— Времена непростые, тяжелые, мы должны быть с действующим президентом. Считаем его решение пойти на следующий срок очень правильным и своевременным, — сообщил глава парламента республики. — Будем готовиться к избирательной кампании, я думаю, мы также дружно поддержим выдвинутую кандидатуру Владимира Владимировича Путина. Ослаблять эту работу нельзя. Будем подключать своих активистов, как по партийной линии, так и по парламентской.

Под большую предвыборную гонку ЦИК РТ подготовил новую схему избирательных округов, охватывающую почти 3 млн избирателей республики. Но «обкатать» ее придется сначала на президентских выборах, а затем на республиканских парламентских.

— В будущем году пройдут выборы депутатов Госсовета, нам важно утвердить схему одномандатных избирательных округов на предстоящие 10 лет, — сообщил председатель ЦИК Андрей Кондратьев, приглашенный на трибуну, но уже во второй половине заседания. ЦИК РТ не стал менять исходную конфигурацию — остались прежние 50 одномандатных округов.

Предстоящий избирательный цикл, стартующий в марте с президентской кампании, приведет к обновлению высших органов власти. За 2,5 года пройдет переизбрание первых лиц России и Татарстана, а также депутатов Госсовета и Госдумы. взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

Это соответствует 50 местам в парламенте, которые занимают депутаты-одномандатники (как известно, вторая половина проходит по партийным спискам, — прим. авт.). При этом ЦИК изменил границы большинства округов, перераспределив внутри них численность. Причем не всегда в один избирательный округ объединяли «соседей» по месту проживания.

Из 50 округов — пять с превышением нормы, или Как ЦИК Татарстана перекроил округа

По словам Андрея Кондратьева, менять границы округов пришлось из-за миграции. Прилегающие к Казани и Набережным Челнам округа увеличили общую численность почти на 100 тысяч человек.

— Казань приросла на 28 тысяч человек, Пестречинский район — на 22 тысячи, Лаишево — на 15 тысяч, Высокая Гора — 11 тысяч, Тукаевский район — на 9 тысяч, — привел цифры динамики людских потоков докладчик. — Где-то прирастает, где-то убавляется. Это привело к перераспределению округов, — пояснил Кондратьев.

Но 50 округов, построенных по принципу «один округ — один депутат» на условную норму в 58 тысяч человек, остались.

В результате в 45 округах собрано избирателей в пределах нормы, а в пяти округах с приростом 11—12%. «Мы так сделали, чтобы избежать дробления округов», — пояснил Кондратьев.

По словам главы ЦИК Татарстана Андрея Кондратьева, менять границы округов пришлось из-за миграции. взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

Так получилось пять самых больших по численности округов, где сложнее всего придется избирателям. «Это 38-й Заинский округ, 41-й Буинский, 43-й Приикский, 44-й Алексеевский и 45-й Апастовский», — перечислил Кондратьев. Кроме того, еще два округа переименовали. Вместо 35-го Мамадышского появился Камско-Вятский округ, а 49-й Пестречинский теперь «проглотил» Тюлячинский район.

В больших городах республики осталось 30 избирательных округов, но внутри них сменили границы. Так, в Казани переписали шесть из 16 округов, в Набережных Челнах — оставили как есть, передвинули границы в двух округах Нижнекамска и Альметьевска. Кукмор «скрестили» с Сабами, Арск — с Балтасями. В процессе передвижения границ решили ликвидировать Гаязовский избирательный округ, объединявший Чистопольский и окраины Аксубаево и Новошешминск. Глава ЦИК РТ объяснил это сокращением численности населения в этих районах.

— Актаныш, Мензелинский и Агрыз в одном округе как-то несуразно смотрятся, так как между ними расстояние в 200 км, — заметил депутат Азат Хамаев.

В оправдание такой «нарезки» Андрей Кондратьев пояснил, что членам избирательных комиссий не придется ездить, а результаты будут передаваться по защищенным каналам системы ГАС «Выборы».

— Актаныш, Мензелинский и Агрыз в одном округе как-то несуразно смотрятся, так как между ними расстояние в 200 км, — заметил депутат Азат Хамаев. взято realnoevremya.ru с gossov.tatarstan.ru

ЦИК РТ не рискнул открыть дистанционное голосование

Тогда депутаты поинтересовались, будет ли применяться дистанционное голосование. Оказалось, что ЦИК РТ не стал подавать заявку на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах президента РФ. «Мы не подавали заявку на ДЭГ на выборах президента РФ, хотя провели репетицию», — сообщил Андрей Кондратьев. По его словам, она не всегда дает «положительный эффект», поэтому нагрузка ляжет на систему ГАС «Выборы». «С технологической точки зрения Татарстан справится с любой обязанностью ДЭГ. К сожалению, в обществе нет консенсуса по этому вопросу. Причем не только у граждан, но и у общественных организаций», — объяснил глава ЦИК РТ.

Главу фракции КПРФ Хафиза Миргалимова взволновал трехдневный формат голосования на президентских выборах в марте. Напомним, что недавно стало известно, что впервые в истории страны выборы президента будут проводиться в течение трех дней — с пятницы, 15 марта, по воскресенье, 17 марта, и пройдут под знаком «V», исполненным в цветах российского триколора. «Почему три дня? Это совершенство технологий или COVID помог властям?» — спросил Миргалимов. «И почему без ДЭГ? «Получается, выборы без выборов?» — недоумевал лидер татарстанской фракции КПРФ . Правда, трехдневный формат не будет распространяться на другие выборы.

ЦИК РТ не стал подавать заявку на использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах президента РФ. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В заключительном слове спикер Госсовета снова призвал объединиться в поддержку национального лидера страны.

— На партийном съезде «Единой России» выступали представители разных регионов и партий. Один из ветеранов правильно сказал, что на Руси коней на переправе не меняют. Думаю, правильно сделали. Если бы нашли нового человека, то сколько времени пришлось бы потратить, чтобы он вошел в эту роль, чтобы его признало мировое сообщество, — рассуждал спикер парламента.

И добавил, что республика поддерживает усилия Минниханова в работе с федеральным центром, подготовку к проведению саммита БРИКС, что поднимает авторитет республики в глазах мировой общественности.