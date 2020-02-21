Кто заставляет 96-летнего ветерана вновь воевать в год 75-летия Победы?

Ветеран труда, труженик тыла 96-летняя Екатерина Федотовна Юрова вышла на одиночный пикет к зданию кабинета министров Татарстана, требуя сделать ремонт в принадлежащем ее снохе стареньком доме в Казани. Новая война ветерана, в которой вместе с ней (или вместо нее?) сражаются родственники, идет не первый год — письма и обращения дошли даже до канцлера Германии Ангелы Меркель. Подробности истории — в материале «Реального времени».



Старушка на морозе

Екатерина Федотовна Юрова — труженица тыла и ветеран труда. Ей 96 лет. В одиночном пикете у здания кабмина она оказалась 10 февраля. Старушка с наградами и георгиевской ленточкой на груди сидела в кресле у двери административного здания с плакатом в голых руках (ни перчаток, ни варежек на бабушке не было).

Выяснилось, что на место старушку привез внук — Роман Юров. Он заботливо пристроил бабушку в кресле, вручил плакат и стал ждать дальнейшего развития событий в сторонке. К Екатерине Федотовне вышли чиновники: заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и Марат Галеев, депутат Госсовета РТ. Они поговорили с пожилой женщиной, и та пожаловалась, что ее дом на Карагандинской №9/27 развалился, а ремонт ей никто не сделал. Представители власти пообещали приехать осмотреть жилплощадь Юровой. На том и порешили, а внук увез бабушку домой.

Тут же поднялся страшный шум. Про Екатерину Федотовну написали все республиканские СМИ и сняли сюжеты республиканские телеканалы. Общественность на все лады кляла городские власти и администрацию Авиастроительного района, в котором женщина живет.

Но потом начали открываться некоторые нюансы истории.

Старушка с наградами и георгиевской ленточкой на груди сидела в кресле у двери административного здания с плакатом в голых руках (ни перчаток, ни варежек на бабушке не было). Фото kazan.aif.ru

Несчастная собственность

Для начала: дом Екатерины Федотовны еще в 2013 году переоформила на себя ее сноха, Татьяна. Дама очень политически и юридически грамотная, она работает бухгалтером, в 2019 году баллотировалась в Госсовет РТ по Айдаровскому округу от КПРФ, а ее внук Роман входил в участковую избирательную комиссию от той же партии. Сейчас переоформление недвижимости Татьяна мотивирует тем, что старушку атаковали «черные риелторы» и семья боялась, что та ненароком что-нибудь подпишет — у Екатерины Федотовны плохое зрение.

Из-за этого переоформления, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, собственник сам должен нести бремя содержания принадлежащего ему имущества. Стоит восстановить дом за бюджетный счет, как в решившееся на это ведомство нагрянут проверки из Счетной палаты и прокуратуры. Но ничто не мешает сделать ремонт на частные деньги. И желающие помочь Екатерине Федотовне нашлись. Казанский авиационный завод, на котором много лет трудилась бабушка, не без участия администрации района предложил за счет собственных средств сделать ремонт в комнате, в которой она живет (вместе с ней в доме проживает ее внук Роман). Юровы с негодованием отказались: потребовали сделать хороший ремонт во всем доме.

Впоследствии Татьяна Алексеевна подавала в суд от имени своей престарелой свекрови — это было в 2015 году. Вахитовский районный суд в проведении текущего ремонта жилого дома и покупке бытовой техники отказал. А тот же авиационный завод купил бабушке новый холодильник.

Письмо к немецкому соседу

В октябре 2019 года письмо от имени Екатерины Федотовны отправилось... Ангеле Меркель. В нем старушка «просит о материальной помощи». Вот выдержки из этого документа (его копия имеется в распоряжении редакции «Реального времени»):

«Российскому правительству я не нужна, как и сотни и тысячи таких же как я ветеранов, поэтому я вынуждена обратиться за помощью к Вам, мне больше не к кому обращаться. Народ Германии, как и Российский народ, больше остальных пострадали в этой ужасной войне. В данный момент у власти в России находятся настоящие подонки и жулики... Эти мерзкие люди заставляют нас унижаться перед ними, обивать пороги чиновников и жить на нищенские пенсии и пособия» (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены, — прим. ред.). (К слову, все положенные пособия старушка как труженик тыла и ветеран труда получает, и они превышают размер зарплат многих чиновников).

Жилой дом и земельный участок принадлежат не самой Екатерине Федотовне Юровой, а ее снохе — Татьяне Юровой, которая в 2013 году зарегистрировала право на дом за собой. Фото inkazan.ru

В письме указано, что Екатерина Федотовна живет одна, но по навету клеветников был составлен рапорт о том, что она проживает с родственниками. Просьбу о вспомоществовании составители письма аргументировали так:

«В годы войны и послевоенные годы со мной на авиационном заводе трудились военнопленные немецкие военнослужащие. Мне и моим коллегам тогда было по 18—20 лет, мы их жалели и приносили им еду. А теперь вот я сама вынуждена обратиться за помощью к Правительству Германии, потому что у власти в России находятся жулики и воры, гореть им всем в аду».



«Проводить ремонт в частном доме за счет бюджета является нарушением законодательства»

На запрос «Реального времени» в пресс-службу администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани мы получили ответ, который местами повторяет вышеописанное:

«Екатерина Федотовна Юрова состоит на учете в отделе социальной защиты Авиастроительного района как труженик тыла и ветеран труда. Меры поддержки, предусмотренные для этих категорий, бабушка получает в полном объеме. Екатерина Федотовна регулярно посещает мероприятия, проводимые районной администрацией.

В 2013 году, в преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани на основании сведений отдела социальной защиты был сформирован список ветеранов, обратившихся по вопросу проведения текущего ремонта жилых помещений. Екатерина Федотовна была включена в этот список.

Жилищные условия ветеранов по этому списку проверила комиссия, в которую вошли представители советов ветеранов и предприятий, на которых трудились заявившиеся ветераны. Согласно заключениям и актам Совета ветеранов КАПО им. Горбунова, Совета ветеранов Авиастроительного района и отдела социальной защиты Авиастроительного района, неоднократно проводивших обследования жилищно-бытовых условий Е.Ф. Юровой, она не является одинокой и одиноко проживающим ветераном, а ее дом находится в удовлетворительном состоянии. Советом ветеранов было принято решение о том, чтобы в первую очередь помощь была оказана одиноким жителям.

Отметим, что в настоящее время на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани проживают 1759 тружеников тыла.

Поясним также, что жилой дом и земельный участок принадлежат не самой Екатерине Федотовне Юровой, а ее снохе — Татьяне Юровой, которая в 2013 году зарегистрировала право на дом за собой. Тем не менее Казанский авиационный завод ранее предлагал провести ремонт в комнате, где живет Екатерина Федотовна, за счет средств предприятия. Однако сноха бабушки Т.А. Юрова отказалась от этой помощи, требуя ремонта всего дома.

В 2015 году с требованием ремонта всего дома Т.А. Юрова от имени ветерана подала исковое заявление в Вахитовский районный суд Казани (иск против исполнительного комитета Казани). В том же году решением районного суда и апелляционным определением Верховного суда Республики Татарстан истцу было отказано в проведении текущего ремонта жилого дома и покупке бытовой техники.

Отметим, что предложение Казанского авиационного завода по ремонту комнаты Екатерины Федотовны остается актуальным и на сегодняшний день. Сотрудниками завода был приобретен холодильник и подарен Юровой».



Алибаев объяснил, что из бюджетных средств отремонтировать дом невозможно — это противозаконно. Он предложил Юровой переехать в Дом ветерана в Приволжском районе на время, пока в доме будет произведена оценка состояния, найден меценат и проведен ремонт. Но и на переезд старушки семья не согласилась. Фото inkazan.ru

Визит главы

После пикета Екатерины Федотовны у кабмина к ней домой приезжала делегация, состоявшая из Лейлы Фазлеевой, главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимура Алибаева, заместителя главы администрации по социальным вопросам Татьяны Агафетовой, директора по персоналу Казанского авиационного завода Марии Сивко и председателя Совета ветеранов Казанского авиационного завода Оксаны Василюк. Они собирались оценить техническое состояние дома и побеседовать с ветераном. Но вернулись несолоно хлебавши: в дом попасть не удалось, дверь никто не открыл.

Через несколько дней пенсионерку снова навестили Алибаев с Агафетовой: при встрече присутствовали и ее сноха, и внук. Алибаев объяснил, что из бюджетных средств отремонтировать дом невозможно — это противозаконно. Он предложил Юровой переехать в Дом ветерана в Приволжском районе (там подопечным выделяются небольшие изолированные квартиры) на время, пока в доме будет произведена оценка состояния, найден меценат и проведен ремонт. Но и на переезд старушки семья не согласилась.

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов напоминает:

«Отметим, что проводить ремонт в частном доме за счет бюджета является нарушением законодательства, необходимо привлечение спонсоров и меценатов. В настоящее время определена подрядная организация, которая осматривает дом и составляет смету с определением точной суммы требуемых средств».

На просьбу осмотреть дом Татьяна Юрова ответила: «Нет. Уже всё, посещения закрыты». Фото inkazan.ru

«Посещения закрыты»

Корреспонденты «Реального времени» позвонили невестке Екатерины Юровой, Татьяне, чтобы договориться о встрече с ветераном. На просьбу осмотреть дом Юрова ответила: «Нет. Уже всё, посещения закрыты». На вопрос о том, что изменилось после визита главы администрации, Юрова заявила, что разговаривать ей некогда и она ответит нам через три часа. Но трубку больше не снимала.

Зато с нами связался внук и представитель Екатерины Федотовны — Роман Юров. Он сказал, что после посещения Алибаева никаких изменений не произошло. Также он пояснил, почему семья в свое время отказалась от предложения завода отремонтировать комнату ветерана:

«Это было давным-давно. Если бы вы видели видео, опубликованное в СМИ, то вы бы поняли, что это предложение смешно. Бабушка живет во всем доме, а не в одной комнате. Она ходячая», — отметил Юров. Он сослался на постановление правительства и СНиПы, которые под текущим ремонтом жилья подразумевают ремонт во всей квартире, а не в одной ее части. По его словам, то же самое он сказал посещавшей Юровых заместителю прокурора района. Роман Юров уверяет, что решение о выходе с плакатом к кабмину бабушка приняла сама.

— Это ее инициатива, она дееспособный взрослый человек. Все считают, что если человек в возрасте, то он не способен принимать самостоятельные решения. У нее прекрасная память, хорошая речь, она себя хорошо чувствует, — подчеркнул внук.

Также он пообещал подать в суд на те СМИ, которые обвинили его в том, что это он отправил бабушку в мороз на акцию протеста. «Меня это оскорбляет», — заявил Юров. Вопрос о том, чем закончились обращения семьи к Путину и Меркель, он комментировать наотрез отказался.

Суть вопроса вовсе не в том, действительно ли в доме Екатерины Федотовны жить невозможно, правда ли она одинока и полагается ли ей по закону полный ремонт всего дома и обеспечение бытовой техникой. Фото inkazan.ru

В сухом остатке

Вся суть вопроса вовсе не в том, действительно ли в доме Екатерины Федотовны жить невозможно, правда ли она одинока и полагается ли ей по закону полный ремонт всего дома и обеспечение бытовой техникой. И денег не жалко, и помочь хочется — защитников Родины осталось очень мало, к каждому надо отнестись без бюрократии и по-человечески, окружив заботой и теплом.

И пусть дом пригоден к проживанию, с бабушкой живет внук, ремонт дома за счет бюджета не разрешен по закону, а от всех других вариантов семья Юровых отказывается. Надо все равно его сделать — и сделать капитально. Так, чтобы долго и тщательно. Отремонтировать весь дом, облагородить участок. А 96-летняя бабушка пока — несколько месяцев или лет — поживет у заботливых и деятельных потомков.



И дело определенно сдвинулось с мертвой точки. Сноха и внук ветерана настроены очень воинственно, так что ремонт за счет если не бюджета, то внебюджетных средств и пожертвований меценатов, скорее всего, будет сделан.

И правильно — заставлять ветеранов воевать в год 75-летия Победы — стыдно и бесчеловечно.