В Татарстане во время пандемии COVID-19 количество жалоб к бизнес-омбудсмену выросло в 10 раз

Фото: Инна Серова

Рекорд по жалобам среди региональных бизнес-омбудсменов поставил Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев: с января 2020 года по февраль 2021-го к нему поступило в 10 раз больше обращений, чем в 2019-м.

Он сообщил, что за указанное время от предпринимателей республики поступило 17 724 обращения, тогда как в 2019 году — 1 786 обращений.

— Это говорит не только о масштабе проблем, но и о доверии бизнес-сообщества к органам власти республики, — заметил Абдулганиев.

Ранее «Реальное время» писало о том, что количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в 2020 году в Татарстане увеличилось на 5 710 человек.