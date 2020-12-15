«Люди получают жилье в соцнаем, когда кто-то уходит в мир иной»

«Движение по социальному найму не очень большое»



41 тыс. семей, или 115 тыс. жителей, Татарстана находятся в очереди на жилье по социальному найму, сообщил сегодня первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Ситуацию с социальным наймом обсудили во время заседания комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета республики.

Алексей Фролов рассказал, что в Жилищный кодекс в 2014 году внесли изменения относительно социального найма. Законодательство определило ряд правил. Так, наемным домом признается задние, все помещения которого принадлежат одному лицу. В таком доме не может быть квартир в частной собственности. Договор найма заключается не менее чем на 1 год, но не более чем на 10 лет, в случае если доход гражданина и членов его семьи и стоимость их имущества не превышает максимальные размеры — их устанавливает муниципалитет. На социальный наем не могут претендовать малоимущие граждане — их обеспечивают жильем уже по другим программам. То есть квартиры по социальному найму должны предоставлять тем людям, доход которых выше минимального, но по ряду причин они не попадают под действие всевозможных жилищных программ, пояснил первый замминистра.

Доход семьи пересматривается ежегодно. В 2015 году в связи с изменениями в Жилищном кодексе в Татарстане приняли соответствующий республиканский закон. Однако никаких существенных сдвигов в этом вопросе не произошло.

Алексей Фролов рассказал, что в Жилищный кодекс в 2014 году внесли изменения относительно социального найма

— Движение по социальному найму не очень большое. Отдельных жилых домов мы не строим для обеспечения по социальному найму. Как бы это ни звучало грубо, стоящие на очереди в муниципалитете семьи обеспечиваются жильем, лишь когда другие люди уходят в мир иной, и квартиры освобождаются, — проинформировал Алексей Фролов.

Застройщики не идут в рынок соцнайма

Он обратил внимание, что для предоставления жилья в социальный наем нужен отдельный фонд таких квартир.

— Когда законодатели вносили изменения, предполагалось, что будет пул жилья арендного для социального найма. Из текущей рыночной ситуации, если устанавливать наем ориентировочно в районе 35—40 рублей (за кв. м), то совокупный срок окупаемости жилья экономкласса для застройщика составит порядка 70 лет. В такой рынок застройщики не идут. К тому же реальная приватизация обессрочена. Фонд жилья социального найма у нас не сформирован, — констатировал докладчик.

— Как поправить ситуацию? 41 тыс. в очереди семей — среди них те, кто не может пользоваться другими программами. Ко мне обратилась семья из двух человек, оба — пенсионеры. В 1973 году они встали в очередь на жилье. Живут в ветхом доме, не в аварийном, никаких реальных способов улучшения жилищных условий у них нет. Как можно помочь таким семьям? — спросила у Фролова секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Первый замминистра полагает, что строить иллюзии, что «все когда-то приватизируют бесплатно жилье, смысла нет». По его мнению, пока не будет поставлена точка в бесплатной приватизации, по другим категориям республика будет очень сильно ограничена. В 2018 году только 20 квартир по социальному найму было предоставлено в Казани, а в очереди 19 тыс. семей в Казани, заметила Маврина, что подтвердил и Алексей Фролов.

Первый замминистра полагает, что строить иллюзии, что все когда-то приватизируют бесплатно жилье, смысла нет

— Необходимо формировать отдельную программу для строительства таких домов. Определить их фактуру: площадь, отделку, стоимость. У муниципалитета должен быть оборотный фонд и денежные средства, чтобы этот фонд содержать. К сожалению, сейчас мы ищем механизмы спонсорской помощи для разовой поддержки. Хорошо, что у нас есть еще Госжилфонд, который закрывает дыры. Надо начать с бесплатной приватизации и дальше нужно подходить с точки зрения строительства: это должны быть отдельные дома, какой-то, условно говоря, один микрорайон, чтобы можно было выстроить отношения с застройщиком. Считаю, необходимо это делать на федеральном уровне. К тому же сейчас обсуждается программа комплексного развития территорий. Наша задача совместная — двигаться к тому, чтобы сформировать на уровне субъекта или на уровне муниципальных образований имущество, а для этого нужна будет господдержка, — заключил Фролов.

В следующий год — с капремонтом, мусором и пассажироперевозками

Сегодня же законодатели подняли тему капремонта. Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин отметил, что в ближайшее время необходимо корректировать организацию капремонта.

— Отсутствует исчерпывающая учетная политика фонда капремонта как со стороны регоператора, так и со стороны владельцев спецсчетов, что не дает полноценной финансовой картины, в том числе по работе с задолженностью. Не урегулированы вопросы контроля за целевым использованием средств, состава, объема работ и заключений подрядных организаций. Нуждаются в детальной регламентации вопросы миграции фондов капремонта со спецсчета регоператора и наоборот, в случае изменения способа формирования исключение перехода пустых спецсчетов, — перечислил глава комитета пункты, которые нужно будет проработать.

Он сообщил, что в связи с этим комитет уже внес ряд предложений в федеральный и республиканский законы.

Кроме того, Александр Тыгин отчитался о работе комитета за уходящий год. По его словам, около четверти вопросов из 34 00 поступивших депутатам касалась жилищно-коммунальной сферы. Большой объем обращений касался отходов, регулярных пассажироперевозок. Три рабочих совещания комитет посвятил поддержке порядка 900 многодетных семей республики, отметил докладчик. По итогам рассмотрения их вопросов депутаты отправили письмо в правительство России, которое 7 декабря внесло законопроект в Госдуму РФ. Этот законопроект, по замечанию Тыгина, учитывает предложения Татарстана в полном объеме.

Александр Тыгин отчитался о работе комитета за уходящий год

В заключение парламентарии составили предварительный план на следующий год. Они собираются вернуться к пассажироперевозкам, как отметили присутствующие, сфере очень чувствительной, особенно в муниципалитетах, в том числе и к вопросам регулирования тарифов. По мнению законодателей, мониторинг транспортной темы требуется не «для галочки»: Казань может себе позволить решать вопросы самостоятельно, но не у всех районов есть такая возможность. Помимо этого, члены комитета продолжат разбираться с коммунальными отходами, благоустройством придомовых территорий, энергетикой, строительством, в том числе и дорожным.

Екатерина Аблаева, фото gossov.tatarstan.ru