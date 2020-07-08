«Поступления от налога на прибыль упали на 70%»: татарстанские депутаты решили отказаться от повышения зарплат

В Госсовете республики предложили приостановить индексацию окладов госслужащих и продлить налоговые льготы для энергетиков и технопарков

Нестабильный курс доллара и цены на нефть, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, уже привели к резкому сокращению поступлений доходов в бюджет Татарстана. Сейчас поступления от налога на прибыль в республике упали на 70%, заявил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Сегодня в ходе заседания депутаты практически единогласно поддержали новые меры по балансировке бюджета и поддержке бизнеса. О приостановке ежегодной индексации окладов госслужащих, продлении срока действия пониженных налоговых ставок для ИП в реальном секторе экономики и помощи технопаркам — в материале «Реального времени».

За пять месяцев республика недосчиталась доходов на 30 млрд

В 2020 году индексацию должностных окладов госслужащих, которую до сих пор ежегодно увеличивали на уровень инфляции, в Татарстане могут приостановить. С таким законопроектом сегодня вышел Комитет по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ. В проекте закона необходимость этой меры объясняется тем, что «коронакризис» сократил поступления доходов в бюджет республики.

— Проект закона разработан для обеспечения достижения сбалансированности бюджета республики в 2020 году, возможна экономия бюджетных средств. Сегодня, вы знаете, что везде ситуация с распространением новой инфекции, нестабильностью цен на нефть и курса доллара — происходит замедление темпов поступления доходов в бюджет Республики Татарстан. За пять месяцев отставание в поступлении доходов от прошлого года составило более 30 млрд рублей, — подчеркнул в ходе презентации законопроекта председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Провести индексацию согласно статье 22 Закона РТ «О бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предполагалось 1 октября, напомнил депутат. Но с учетом падения средней заработной платы в промышленном секторе экономики и других областях ситуация не может не затронуть и госслужащих.

В проекте закона необходимость этой меры объясняется тем, что «коронакризис» сократил поступления доходов в бюджет республики

— В республике, по сравнению с другими субъектами, падение (поступлений в бюджет) наиболее глубокое. Налог на прибыль не поступает практически на 70%, то есть поступает только 30%. У других субъектов ситуация более аккуратная, таких падений резких нет, — охарактеризовал уровень сокращений доходов в бюджет замминистра финансов РТ Алексей Шишкин.

Дотация на сбалансированность регионального бюджета в условиях пандемии COVID-19 и компенсации выпадающих доходов размером в 13,5 млрд рублей, полученные Татарстаном, не покроют потери бюджета даже на 50%, заявил Шишкин, поддержав новый законопроект. Члены комитета поддержали изменения, вопрос включен в повестку дня грядущей сессии Госсовета.

Продолжается разработка целого комплекса мер по балансировке бюджета республики, оптимизации расходов, приостановлению до конца года отдельных расходных статей, экономного расходования, подчеркнул Леонид Якунин. Инициатива о приостановке индексации окладов госслужащих станет одной из них.

— Рассчитывать надо в первую очередь на себя, а не на дотации из федерального бюджета. Если второй транш и будет, то наверняка уже изменят методику, чтобы более равномерно распределить эти дотации (компенсация из резервного фонда федерального правительства в бюджет Татарстана была самой крупной среди субъектов РФ, — прим. ред.). Еще неизвестно, когда он будет — возможно, в сентябре. Поэтому спасибо за то, что поддержали законопроект, — обратился Якунин к членам комитета. — Мера вынужденная и вполне логичная.

«Законопроект надо поддержать в любом случае: все-таки это помощь», — пояснил Леонид Якунин

В РТ дифференцированные налоговые ставки «упрощенки» хотят продлить на год — до 1 января 2022-го

Вторым вопросом в повестке комитета стало продление действия дифференцированных налоговых ставок, установленных в Татарстане для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 1 января 2022 года.

Сейчас льготная система налогообложения утверждена только до 1 января 2021-го. Для налогоплательщиков, применяющих «упрощенку» и выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», в Татарстане установлена ставка в 5% для организаций и ИП в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также строительстве. Для остальных налогоплательщиков, использующих спецрежим, ставка установлена в размере 10%.

— Исходя из динамики поступлений налогов в бюджет республики, предоставляемых льгот по упрощенной системе налогооблажения за предыдущие годы, сумма налоговых преференций в 2021 году оценивается более чем в 1 млрд рублей. Продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку основных отраслей в реальном секторе экономики и предпринимательства в республике, а также сохранение количества налогоплательщиков и рабочих мест. Законопроект надо поддержать в любом случае: все-таки это помощь, — пояснил Леонид Якунин.

Согласились с ним и остальные члены комитета, проект решения по изменению соответствующего закона был поддержан, вопрос вынесут на повестку следующей сессии Госсовета.

Новый законопроект предлагает закрепить льготы вплоть до 1 января 2024-го, сообщил Камиль Нугаев

Налоговые льготы для технопарков в Татарстане могут продлить на три года

Депутаты Татарстана предложили продлить на три года действующую сейчас льготную ставку по налогу на имущество организаций для технопарков и инновационно-технологических центров в размере 0,5%. В нынешней редакции закона РТ «О налоге на имущество организаций» льготы установлены только до 2021 года, новый законопроект предлагает закрепить их вплоть до 1 января 2024-го, сообщил в ходе заседания зампред Комитета по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.

— Сумма льготы по данной категории за 2018 год составила 235 млн рублей, за 2019 год цифры будут в августе, но, я думаю, тоже в этих пределах. На законопроект есть все положительные заключения — и президента РТ, и прокуратуры, и правового управления Госсовета, Общественной палаты. Прошу поддержать, — обратился к депутатам Нугаев.

Без обсуждений проект поддержало большинство членов комитета.

Пополнение муниципальных бюджетов от экологических штрафов

Минэкологии Татарстана вышло с новым предложением: вернуть штрафы, собранные в районах за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, в бюджеты муниципалитетов. Такая практика уже действовала в республике до принятия ФЗ №307 от 2 августа 2019 года, с момента его вступления в силу с 1 января суммы штрафов начисляются уже в бюджет республики, напомнил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ — главный государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

Между тем поступившие от штрафов средства в районах тратились узконаправленно — на природоохранные мероприятия, и были подспорьем для региональных властей.

Проект был поддержан депутатами комитета

— Предлагаем статью 41 Бюджетного кодекса РТ дополнить положением о том, чтобы неналоговые доходы от денежных взысканий, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, зачислялись в бюджеты муниципальных районов и городских округов по нормативу 100%. В 2019 году сумма штрафов составила порядка 34 млн рублей. Это будет поддержка муниципалитетов, — аргументировал Фаяз Шакиров.

Сумма небольшая, согласился с предложением замминистра финансов РТ Алексей Шишкин, подчеркнув, что она может быть значительной для решения экологических проблем регионов. Проект был поддержан депутатами комитета.