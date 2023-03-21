Казанцев поставили перед альтернативой: плати — или утони в сугробах

Почему при наличии достаточного количества снегоплавильных станций дворы в столице республики завалены снегом

Фото: Инна Серова

Доплатить за вывоз снега со дворов порекомендовали казанцам в исполкоме города в ответ на жалобу на снежные завалы во дворах, которые мешают не только ходить, но и грозят весенним потопом в подвалах. «Реальное время» — о перспективе казанцев получить еще одну строку в счетах-фактурах, требованиях к зимней уборке придомовых территорий, причинах, по которым дворовые сугробы не отправляют на «переплавку», и странностях работы снегоплавильных станций.

«Могут складировать, могут инициировать»



— Очень неприятная ситуация происходит на улицах Казани, где не убирают снег. Из-за этого затапливает дороги и подвалы, невозможно ходить, — пожаловался один из горожан в аккаунте «Народный контроль Татарстана».

В подтверждение своих слов казанец разместил снимки снежных завалов у дома №5 на ул. 2-й Газовой.

На претензию жильцов в исполкоме Казани предложили инициировать собрание и включить услугу по вывозу снега в счет-фактуру. Фото: скрин соцсети

Его возмущение поддержали еще несколько человек, а с официального аккаунта исполкома Казани пришел интересный ответ:

«Как сообщают в районной администрации, замечания передали управляющей компании и дорожным службам. Напомним, что если речь идет о придомовой территории, то, согласно правилам благоустройства, УК могут складировать снег во дворе, если в счете-фактуре нет графы по вывозу снега. Если в счете-фактуре есть такая графа, УК, действительно, обязана это делать, следует оставить заявку привычным способом или сделать это в системе «Открытая Казань»… Если графы нет — можно инициировать собрание с жителями и общим протоколом зафиксировать решение, что вам такая услуга требуется, то есть включить ее в счет-фактуру и определить источник финансирования, в таком случае снег должны будут вывозить».

Понятное дело, что за вывоз снега придется в таком случае платить отдельно. А в отсутствие вывоза заплатит бюджет: весенний паводок набирает обороты, и откачивать воду из затопленных подвалов будут сотрудники МЧС, как это уже не раз случалось в прошлые годы. При этом собственникам многоквартирных домов никто не компенсирует «декапитализацию» их жилья (при затоплении подвалов состояние конструкций ухудшается, дом ветшает — и «квадратные метры» ветшают и, соответственно, дешевеют).

Недописанные «вариативные» правила

Правила благоустройства, на которые ссылаются в ответе представители исполкома, — это Правила благоустройства г. Казани, которые во многом повторяют положения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Госкомитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу еще в 2003 году.

Фото: скрин соцсети

В федеральных правилах, в частности, говорится, что «снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений». В казанских — что «допускается складировать чистый, не загрязненный отходами потребления, песко-соляными смесями и реагентами снег, собираемый во дворах и на внутриквартальных проездах, на озелененной территории при обеспечении сохранения зеленых насаждений и отвода талых вод».

Авторы и казанского, и федерального документов не озаботились вопросом, куда девать загрязненный снег. А ведь при уборке дворовой территории дворники пользуются и песко-соляной смесью, и реагентами.

Также составители правил явно не продумали вопрос, куда девать снег, который физически не помещается на территории двора, что при существующей тенденции к повсеместному сокращению дворовых территорий становится все более насущным вопросом.

Авторы правил не озаботились вопросом, куда девать снег, который физически не помещается во дворах. Фото: realnoevremya.ru/архив

Кроме того, в тех и других правилах используется слово «допускается». А это слово не означает, что только так можно и нужно действовать. Допускается — это просто один из возможных вариантов. А где другие, из чего выбирать?

При нешироком выборе и нежелании управляющих компаний тратить деньги на вывоз снега управляющие организации действуют во вред жителям Казани. Как, например, получилось, когда на ул. Вишневского, 11 складировали горы снега на тротуаре, на несколько недель полностью перекрыв по нему проход.

Путаная «снежная бухгалтерия»

Между тем вопрос о том, куда девать снег, в Казани остро стоять вроде бы и не должен. Первый снегоплавильный пункт в Казани, где снег превращается в воду совершенно беззатратным способом — растапливается сточными водами, появился еще в 2007 году на улице Портовой. А в 2020 году, открывая седьмой по счету снегоплавильный пункт на улице Аделя Кутуя, мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что при среднестатистической снежной погоде семь станций смогут своевременно и организованно полностью перерабатывать снег, собранный с улиц Казани, и пообещал:

— Нам не нужно будет его где-то складировать.

Как сообщил недавно на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию глава «Водоканала» Андрей Егоров, на сегодня производительность снегоплавильных пунктов Казани составляет 6 314 тонн в сутки и в течение 2022 года эти пункты переплавили в общей сложности 911 тыс. тонн снега. Правда, если разделить это количество снега на суммарную производительность «снегоплавилок», то получится, что работали они круглосуточно в течение 144 дней — почти 5 месяцев. То есть с 1 января по 31 марта и с 1 ноября по 31 декабря.

Андрей Егоров сообщил, что производительность снегоплавильных пунктов Казани составляет 6 314 тонн в сутки. Фото: Инна Серова

А если учесть, что с вводом последней станции — на ул. Аделя Кутуя — в 2020 году обещали поднять общую производительность всех снегоплавильных пунктов города до 15,6 тыс. кубометров снега в сутки, но в феврале 2022 года Ильсур Метшин озвучил куда меньшую цифру — 9 тыс. тонн, то и вовсе уж становится непонятно, есть у нас на сегодня резервы для переработки снеговых завалов или их нет и сколько реально снега превращается в воду столь прогрессивным способом.

Сколько это может стоить?

«Реальное время» обратилось в Казгорисполком с запросом о том, по каким причинам не осуществляется вывоз снега со дворов жилых домов и реально ли этот вывоз наладить. Также мы поинтересовались, обсуждалась или нет возможность включить в счета-фактуры такую услугу, предварительно рассчитав на нее тариф, и сколько эта услуга может ориентировочно стоить в действующих на данный момент ценах.

А поскольку в нашем климатическом поясе объемы работ по содержанию и уборке дворов в зимний и летний период явно неравноценны, мы попросили исполком перечислить виды выполняемых в разные сезоны работ и сообщить стоимость уборки одного квадратного метра двора зимой и летом.

По получении ответ исполкома будет опубликован.

Кусачая коммерция

Между тем в начале зимы 2022/2023 гг. управляющие компании Приволжского района Казани уже предложили жильцам включить в счета-фактуры дополнительную строку за вывоз снега. Тариф насчитали такой, как будто горы снега во дворах во много раз превышают высоту многоэтажек, — по 26—29 рублей с квадратного метра… жилья (не двора!).

Впрочем, эти конские тарифы становятся более понятными, если сказать, что пользующиеся бесплатной «канализационной» тепловой энергией снегоплавильные пункты МУП «Водоканал», которое выступает монополистом в этом бизнесе, только в этом сезоне подняли тариф на приемку снега более чем в 5 раз. В прошлом сезоне за 10 кубометров снега (5—8 тонн в зависимости от того, сухой это снег или мокрый) брали 350 рублей, в нынешнем — 1 850 рублей. Если у «Водоканала» такой «навар», управляющим компаниям грех не подзаработать на тарифах на вывоз снега.

Львиную долю снега работающие на бесплатной «канализационной» тепловой энергии снегоплавильные пункты Казани принимают от муниципальных организаций по высокой цене. Фото: Инна Серова

При этом «наваривается» МУП, судя по всему, в основном за счет бюджета. Согласно информации Андрея Егорова, представленной в ходе заседания Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию 15 марта, львиную долю снега снегоплавильные пункты принимают от муниципальных организаций. В 2022 году они переработали 804 тыс. тонн «муниципального» снега и всего 107 тыс. тонн — «коммерческого». И доля последнего с 2018 по 2022 год практически не росла, потому что свои деньги коммерсанты считать умеют.

На фоне таких тарифов на прием снега и снежных гор во дворах предложение ввести плату за вывоз снега со дворов, при которой обладатель скромной 40-метровой квартиры в месяц будет вынужден выкладывать за эту услугу 1000—1200 рублей, выглядит как вымогательство: или заплати плюсом к обычной квартплате порядка 20% — или тони в сугробах.